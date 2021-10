Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ei ottanut etukäteen kantaa siihen, miten kulttuurin leikkauksille käy: ”Minä vastaan, että en tiedä vielä”.

Eduskunnan kyselytunti sai tänään torstaina erikoisen käänteen, kun hallituspuolueiden kansanedustajat ryhtyivät kritisoimaan ääneen hallituksen aikomuksia leikata kulttuurialalta 18 miljoonaa euroa.

Edustaja Pirkka-Pekka Peteliuksen (vihr) mukaan kulttuurin leikkauslista on ”kylmäävää luettavaa”.

– Meidän on kyettävä löytämään ratkaisu kulttuurialan tukemiseksi, ei lisättävä kurjuutta. Hallituksessa on ollut tahtoa vastata poliisien hätään lisätalousarviossa ja nyt jos koskaan on vastattava kulttuurin hätähuutoon, Petelius sanoi.

Edustaja Suldaan Said Ahmed (vas) jatkoi samasta aiheesta.

– Kulttuurin leikkauslista tulee tyrmätä. Nyt tarvitaan kulttuurin jälleenrakentamista, ei lyödyn lyömistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi, että hallitusviisikko aloittaa keskustelut aiheesta huomenna perjantaina.

– Mielestäni meidän on syytä nähdä hätä kulttuurialalla ja myös muilla Veikkauksen edunsaajilla. Viisikko on sopinut, että me käymme tämän vielä läpi, Marin sanoi.

– Tulevassa täydentävässä talousarvioprosessissa ja lisätalousarvioprosesseissa etsimme yhdessä ratkaisuja. Uskon, että kaikki hallituspuolueet tunnistavat tarpeen, mikä edunsaajilla on.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ei sen sijaan ottanut viisikon neuvotteluihin etukäteen kantaa.

– Kysytte, mitä hallitus aikoo tehdä tälle syntyneelle tilanteelle. Ja minä vastaan, että en tiedä vielä.

Hän muistutti, että hallitus on jo hyväksynyt budjetin. Nyt viisikko arvioi hänen mukaansa, löytyvätkö keinot täydentävän budjetin puitteissa.

– Samalla huomautan, että me emme puhu vain kulttuurista vaan kaikista Veikkauksen edunsaajista, joita on myös tiedekentällä, urheiluseuroissa, lapsi- ja perhejärjestöissä, vanhustyön äärellä ja niin edelleen, Saarikko sanoi.

Oppositiopuolueet sen sijaan eivät suoraan kritisoineet kulttuurialan leikkauksia, mutta kritisoivat hallituksen linjaa poukkoilevaksi.

– Hallitus vastustaa täällä omia esityksiään ja vaikuttaa siltä, ettei hallituksen sisällä juuri keskustella keskenään. Välillä tulee olo, että tarvitaanko täällä oppositiota ollenkaan, kun hallitus omia esityksiään niin raivopäisesti vastustaa, kansanedustaja Heikki Autto (kok) ihmetteli.

– Miten teidän mielestänne vaikuttaa politiikan luotettavuuteen suomalaisten silmissä, jos jatkuvasti tehdään pitkiä päätöspäiviä ja sitten yksitellen puretaan median paineessa päätöksiä, kokoomuksen ryhmänjohtaja Kai Mykkänen kysyi.

Marin vastasi kokoomuksen edustajille nostamalla pöydälle paperin, joka sisälsi hänen mukaansa listan viime hallituksen perutuista päätöksistä.

Peruttuja päätöksiä oli hänen mukaansa viime kaudella yhteensä 25.

– Kukin hallitus tekee politiikkaa ja arvioi aina kussakin tilanteessa sen, mitä esityksiä viedään eteenpäin ja mitä ei. Budjettiprosessiin liittyen on aivan tavanomaista, että täydentävässä talousarvioesityksessä kokonaisuutta vielä katsotaan läpi ja korjausliikkeitä voidaan tehdä, Marin sanoi.

– Jos tehdään huonoja päätöksiä, ilman muuta niitä voidaan perua. Niin edellinen hallitus toimi ja myös tämä hallitus pidättää oikeuden arvioida esityksiään ja tehdä tarvittaessa korjauksia.