Kulttuuriministeri Antti Kurvinen ei noudattanut pääministerin pyyntöä jättää leikkauslistat julkistamatta, Kurvinen sanoo noudattaneensa eduskunnan pyyntöä julkistaa listat.

Vyyhti Veikkauksen edunsaajien tukieurojen leikkauksesta jatkuu edelleen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Keskusta on yhä ymmällään siitä, mitä pääministeri Sanna Marin (sd) nyt haluaa.

– Olen käynyt keskustelua pääministerin kanssa ja yrittänyt ymmärtää mitä hän haluaa, valtiovarainministeri, puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) totesi.

– Onko päätösten peruminen tai uudelleen käsittely mielekästä? Ei välttämättä. Mutta pääministerin kannan pohjalta valtiovarainministeri on aina velvoitettu etsimään hallitukselle ratkaisua, koska tästäkin pitää päästä eteenpäin, Saarikko sanoi.

Marinin mukaan hallituksen johtoviisikko etsii edelleen ratkaisua, jotta kulttuurin edunsaajien tukieurojen leikkaukset voitaisiin välttää.

Saarikko tunnusti, että painetta päätöksen purkamiseen on.

– Kun hallituskumppaneiden suunnalta on kasvanut paine, ja pääministerin kanssa on käyty keskustelua, olen valtiovarainministerinä velvoitettu etsimään hallitukselle ehdotuksia, miten tuo asia voitaisiin hoitaa, Saarikko sanoi.

Pääministeri Marin on edelleen nyreissään kulttuuriministeri Antti Kurviselle (kesk), kun tämä meni toissa päivänä julkistamaan listat, mitä hallituksen sopimat tukieurojen leikkaukset merkitsisivät OKM:n hallinnonalalle.

Hallitus päätti kevään kehysriihessään, ja oli toistamiseen samaa mieltä myös syksyn budjettiriihessä, että ensi vuonna Veikkauksen hupenevia tuottoja ei enää korvata valtion budjetista täysimääräisesti, vain 330 miljoonalla eurolla, eli Veikkauksen täyteen tukeen tulee noin 10–20 prosentin leikkaus.

Nyt hallitus on pyörtämässä päätöstään jollain lailla.

– No, se kuuluu tähän tehtävään, että on helpompi löytää kohteita, mihin laittaisi rahaa kuin kertoa, mistä kohteista sitä joudutaan ottamaan pois, Saarikko muotoili.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko yrittää ymmärtää, mitä pääministeri Sanna Marin haluaa ja löytää valtion kassasta lisää varoja Veikkauksen edunsaajille.

Viisikko siis yrittää löytää ratkaisun, jolla Veikkauksen tukieurojen leikkauksia voitaisiin välttää.

Valtiovarainministeri Saarikko toisti muutamaan kertaan, että hän ei ole täysin perillä siitä, mitä pääministeri Marin ajaa.

Saarikko sanoi uskovansa, että Veikkauksen edunsaajille ei aivan täysimääräisesti ensi vuoden menetyksiä korvata.

Saarikolla ei ollut tietoa siitä, että aiotaanko tukieuroja palauttaa kaikille edunsaajille tasapuolisesti, vai suositaanko esimerkiksi kulttuuria.

– Pääministeri on tuonut minulle esiin huolen, jonka vasemmistoliitto julkisti jo viime viikolla Veikkauksen edunsaajista kulttuuritoimijoihin. Itse pidän tärkeänä, että koko laaja edunsaajajoukkoa katsotaan kokonaisuutena: lapsia ja nuoria liikuttavat urheilujärjestöt, tiede, sotejärjestöt ovat tärkeä arjen tuki suomalaisille, Saarikko totesi.

Saarikon mukaan rahaa Veikkauksen edunsaajille voi löytyä täydentävästä budjettiesityksestä.

– En uskalla luvata sitä, että leikkaukset kaikilta edunsaajilta peruttaisiin.

Laissa on määritelty, että Veikkauksen voittopotista 53 prosenttia menee OKM:n alaiselle kulttuurille, urheilulle, tieteelle ja nuorisotyölle, STM:n edunsaajien, sosiaalialan järjestöjen osuus on 43 prosenttia, ja raviurheilun osuus on neljä prosenttia.

Saarikko toivoi, että jos leikkauksia loivennetaan, toimittaisiin perinteisen jakosuhteiden mukaan.

– Minusta se olisi aika hyvä lähtökohta, Ei se, joka huutaa lujimmin, ole se, jonka ongelmia poliitikkojen pitää ratkoa. Sote-, perhe- ja potilasjärjestöjen toiminnassa on paljon maan hiljaisia, jotka eivät saa näyttävästi ääntää kuuluviin, mutta joiden toimintaa tämä huoli yhtä lailla koskee.

– Selvää on, että kulttuuriala on ollut korona-ajan suurimpia kärsijöitä, ja tämä on varmaan teema, josta pääministeri haluaa koko hallituksen keskustelevan. Jos halutaan vähän lisää rahaa ja pienentää murhetta laajalla järjestökentällä, katsotaan budjetin täydentävässä osassa. Pikakonstia ja varmuutta minulle ei ole antaa, siksi neuvottelut ovat paikallaan, Saarikko totesi.

Veikkauksen tuotot ovat vähentyneet, koska poliitikot ovat halunneet torjua pelihaittoja ja Veikkauksen pelit eivät enää tuota niin hyvin kuin ennen.

Veikkausmyrskyn keskiöön joutunut kulttuuriministeri Antti Kurvinen puolusti omaa toimintaansa.

– Itse olen elokuusta ajanut Veikkauksen tuottojen siirtämistä budjettiin juuri näiden käsillä olevien ongelmien korjaamiseksi, Kurvinen sanoi.

Kurvinen ei halunnut ottaa kantaa, miten hallituksen pitäisi Veikkauksen tukiasia ratkaista.

– Jos lisärahaa tulee, lisäraha pitää mielestäni kohdentaa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kaikille edunsaajalle. Jos lisärahaa tulisi, se olisi iloinen uutinen ja helpottaisi minun työtäni huomattavasti. Olen joutunut toimimaan niitten kehysten puitteissa, jotka pääministeri ja muu hallitus ovat minulle antaneet.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo noudattaneensa eduskunnan valiokunnan pyyntöä julkistaa leikkauslistat, ei pääministerin pyyntöä jättää listat julkistamatta.

Kulttuuriministeri ei ollut moksiskaan pääministerin antamista moitteista.

Pääministeri oli pyytänyt Kurvista olemaan julkaisematta OKM:n edunsaajien leikkauslistaa. Kurvinen oli viime perjantaina pyytänyt edunsaajat tiistaiksi palaveriin ja tiistaina Kurvinen esitteli niin edunsaajille kuin kansalle, mitä ensi vuodeksi päätetyt tukileikkaukset merkitsevät.

– Jotkut ovat kritisoineet, miksi leikkaukset julkistettiin tässä vaiheessa. Minun mielestä se on erikoinen kysymys. Kaikki tahot – urheilu, kulttuuri, tiede, nuoriso – heillä on omat budjettinsa, he joutuvat käymään yt-neuvotteluja.

– Olisi tosi epäreilua, jos olisin piilotellut näitä listoja, Kurvinen sanoi.

Pääministeri pyysi teitä olemaan julkistamatta listaa, mutta julkistitte silti?

– Se listaus olisi tullut julki tällä viikolla, koska eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaosto on pyytänyt näitä listoja. Olisin joutunut luovuttamaan ne eduskunnalle. Halusin kertoa ne ensin kentälle, kulttuuritoimijoille, jotta he eivät lue säästölistaansa lehdistä ja eduskunnan keskusteluista.

– Se oli välttämätöntä julkistaa. Kutsut olivat menneet toimijoille viime viikolla. Olisi ollut todella erikoista perua tilaisuus, Kurvinen perusteli.

Noudatatte mieluummin eduskunnan kuin pääministerin pyyntöä?

– Kyllä, koska ministerin pitää nauttia eduskunnan luottamusta ja hallituksen pitää nauttia eduskunnan luottamusta.

Ministerin ei pidä nauttia pääministerin luottamusta?

– Eduskunnan luottamusta pitää nauttia, Kurvinen vastasi.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ei ole julkistanut listaa, miten tukileikkaukset vaikuttavat sotealan edunsaajiin.

Myöskään maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) ei ole kertonut, mihin hevosalan tukileikkaukset kohdistuvat.