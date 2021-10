Sanna Marin kommentoi Antti Kurvisen toimia leikkauskohussa – ”Erittäin valitettavaa”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen tiesi hallitusviisikon aikovan etsiä ratkaisua Veikkaus-varojen korvaamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoo keskustan ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) tienneen hallitusviisikon aikovan vielä keskustella kulttuurialan rahapelituottojen korvaamisesta kertoessaan julkisuuteen alan leikkauslistoista.

Kurvisen johtama opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti alkuviikosta reilun 18 miljoonan euron leikkauksista kulttuurialalle. Ennen tätä Kurvinen oli kertonut suunnitelman yksityiskohdista alan toimijoille pidetyssä etäkokouksessa.

Asiasta noussut kohu on sittemmin saanut jo farssin piirteitä, ja Marin on ehtinyt jo kertomaan Twitterissä Sdp:n haluavan löytää keinon leikkausten perumiseen.

– Me olemme jo viime viikolla valtiovarainministeri (Annika) Saarikon kanssa sopineet siitä, että tämä Veikkauksen kokonaisuus katsotaan vielä hallitusviisikon kesken. Meillä on huomenna neuvottelut hallitusviisikon kesken siitä, millä tavalla niin kulttuuri- kuin muidenkin edunsaajien rahoitukseen voidaan tehdä korjauksia, Marin kertoi toimittajille torstaina eduskunnassa.

IS kysyi Marinin mielipidettä Kurvisen toimintaan asiassa ja tiedusteli, onko asiasta syntynyt epäselvyys vaikuttanut hallituskumppanien väleihin. Marin ilmaisi ihmettelevänsä Kurvisen päätöstä kertoa leikkauksista julkisuuteen.

– Ministeri Kurvisella on ollut tiedossa, että tämä prosessi on viisikossa käynnissä siinä vaiheessa kun hän on kutsunut alan toimijat viime perjantaina koolle. Siinä vaiheessa hänellä on ollut jo tieto siitä että viisikko tulee arvioimaan tätä ja etsimään ratkaisua. Siitä huolimatta hän on kutsunut alan toimijat koolle kuulemaan leikkauslistasta ja pitänyt tiedotustilaisuuden, Marin vastasi.

– Itse olen kantanut huolta siitä, että kun tämä asia on joka tapauksessa viisikossa ratkottavana, niin minkälaisen viestin tämä lähettää kulttuurikentälle ja alalle. Olisin toivonut että tällä viikolla me emme olisi järkyttäneet alaa ja alan toimijoita, koska me olemme joka tapauksessa tätä tilannetta olleet ratkaisemassa.

Tilanne on ollut erityisen kiusallinen Marinille, joka kestitsi musiikkialan toimijoita virka-asunnollaan Kesärannassa viime sunnuntaina. Leikkauslistojen tultua julkisuuteen kulttuuriväen kanssa juhliminen on näyttänyt oudolle.

– On erittäin valitettavaa että tämä kulunut viikko on varmasti heikentänyt luottamusta hallitukseen kulttuuriväen keskuudessa. Itse olen halunnut sitä luottamusta olla rakentamassa, en heikentämässä, Marin totesi.

– Tämä kulunut viikko on ollut erittäin hankala, olen hyvin pahoillani kulttuurikentän puolesta että he ovat joutuneet tämänkaltaisen tilanteen keskelle.