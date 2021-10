Pääministerin Marinin halu perua 18 miljoonan euron Veikkaus-leikkaus kulttuurialalta on nostattanut älämölön. Keskusta ja oppositio hämmästelevät pääministeriä, vasemmistopuolueet ja vihreät komppaavat Marinia.

Poliittinen puskafarssi Veikkaus-leikkauksista on saanut uusia kierroksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) twiittasi, että 18 miljoonan euron kulttuurileikkaukset on peruttava.

– Sanon nyt suoraan. SDP haluaa, että kulttuurileikkaukset perutaan. Myös muiden järjestöjen ja edunsaajien tilanteeseen on haettava ratkaisua, Marin sanoi Twitterissä.

Riita alkoi kärjistyä tiistaina, kun tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) esitteli vastoin pääministerin toiveita, mitä hallituksen ja viisikon kevään kehysriihessä sopimat Veikkaus-leikkaukset käytännössä tarkoittavat oman hallinnonalansa edunsaajille.

Hallitus sopi kevään kehysriihessä, että Veikkauksen hupenevia tuottoja ei enää täysimääräisesti korvata valtion budjetista ensi ja seuraavana vuonna.

Eli hallitus on päättänyt leikata Veikkauksen tuesta, edunsaajat saavat tyytyä 330 miljoonaan euroon ja täydestä kompensaatiosta lähtee 20 prosenttia.

Hallituspuolue keskustan kansanedustajat hämmästelevät pääministerin ja hallituksen toimia.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) latasi Twitterissä twiittinsä pääministerin omin asein.

– Sanon nyt suoraan. Uskottavuutenne horjuu.

Kansanedustaja Pasi Kivisaari (kesk) puolestaan ihmetteli, missä on keskustelu liikuntaleikkauksista.

OKM:n alaisesta Veikkauksen tukieuroista 38,5 prosenttia menee taiteen tukemiseen, 25 prosenttia urheiluun, 17,5 prosenttia tieteeseen, 9 prosenttia nuorisotyöhön ja 10 prosenttia näiden neljän kesken vuosittain erikseen päätettävällä tavalla.

Keskustan kansanedustajat myös intoutuivat lähettämään tiedotteita pääministerin venkoilusta.

– En voi käsittää pääministeri Sanna Marinin toimintaa kulttuurileikkausasiassa. Kulttuuriministeri Kurvinen on toiminut täsmälleen kuten hänen ministerivastuunsa edellyttää ja tiedottanut kulttuurialaa hyvissä ajoin hallituksen yhdessä sopimista leikkauksista, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) totesi.

– Hallituksessa tehdään päätöksiä hallituksen kesken ja näin on juuri toimittu. On hyvin ummehtunutta ajatella, että jostain leikkausten perumisesta sovittaisiin muka Kesärannan saunalla pääministerin, eduskunnan pop-kerhon puheenjohtajan ja valikoitujen kulttuurialan toimijoiden kesken. Tällaiset leikkaukset eivät missään tapauksessa ole mukavia, mutta ei hallitus vaan voi pakittaa kaikista tekemistään päätöksistä silloin kun ne aiheuttavat myös kritiikkiä. Katkeran kalkin juomistahan tämä on aika ajoin kaikille, mutta sitä se politiikka on, Kärnä jatkoi.

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) oli Kärnän hengenheimolainen.

– Helpotusta tilanteeseen on perusteltua hakea tavalla tai toisella. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on joka tapauksessa toiminut suoraselkäisesti ja linjakkaasti.

– Ei voi kuitenkaan olla niin, että maan tapa tästä eteenpäin laajamittaisesti on: ensin päätetään, sitten perutaan. Sellainen ”päätöksenteko” on periaatteellisesti kestämätöntä ja uskottavuutta rapauttavaa, eikä se tee oikeutta maan taloudelliselle tilanteelle ja siitä selviytymiselle, Könttä totesi.

Oppositiopuolueet ilakoivat hallituksen toiminnalle hallituspuolue keskustan tapaan.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) hämmästeli, miksi hallitus päätti leikata Veikkauksen tuesta ja esiintyy nyt edunsaajien suurena puolustajana ja vaatii itsetehtyjen päätösten perumista.

Kansanedustaja Saara-Sofia Siren (kok) piikitteli myös hallitusta kaksinaamaisuudesta ja piti Twitteriä aivan vääränä paikkana hallituksen päätöksenteolle.

Kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps) kuvaili Marinin toimintaa poliittiseksi marjanpoiminnaksi ja kulttuuriministeri Kurvisen syöttämiseksi susille.

– Todella noloa poliittista marjanpoimintaa. Ensin sovitte leikkauksista yhdessä, sitten esitätte pelastajaa ja syötätte kulttuuriministerin ulvoville susille, Junnila twiittasi Marinille.

Vihreät ja vasemmistoliitto puolustivat pääministeri Marinia.

Puheenjohtaja Li Andersson (vas) on jo aiemmin esittänyt Veikkaus-leikkausten perumista.

Andersson lupaili nyt, että hallituksessa on löytymässä tuki perua kulttuurileikkaukset.

– On hienoa että hallituksessa on löytymässä tuki esityksellemme perua kulttuurialaa uhkaavat leikkaukset. Juuri nyt näyttää hyvältä, mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Kyseessä on valtava määrä työpaikkoja. Kovia kokenut ala tarvitsee nyt täydet edellytykset toipumiseen, Andersson twiittasi.

Sisäministeri, puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) komppasi Twitterissä pääministeriä, suorin sanoin.

Ohisalon mukaan kulttuurileikkausten lisäksi kaikki OKM:n edunsaajien Veikkaus-leikkaukset on peruttava.

Keskustelussa on puhuttu lähinnä vain kulttuurileikkauksista.

Tiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen kertoi tiistaina, miten 43 miljoonan euron leikkaukset kohdistuvat OKM:n alaisiin edunsaajiin.

Leikkaukset menevät laissa olevan jakosuhteen mukaisesti, ja kulttuurin tuki vähenisi noin 18 miljoonaa, liikunnan 12 miljoonaa, tieteen vähän yli 8 miljoonaa ja nuorisotyön tuki pienenisi 4,5 miljoonaa euroa.

Muut sektoriministerit eivät ole kertoneet oman hallinnonalansa Veikkaus-leikkausten kohdentamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö hoitaa sosiaalialan edunsaajien Veikkaus-avustukset, ja maa- ja metsätalousministeriön kontolla on hevosurheilu ja hevoskasvatus.

Lain mukaan Veikkauksen voittovaroista 53 prosenttia menee urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, eli OKM:n alaisille edunsaajille. OKM:n edunsaajille on määritelty myös jakosuhteet, miten monta prosenttia potista menee kulttuurille, urheilulle, tieteelle ja nuorisotyölle.

STM:n alaiset edunsaajat saavat 43 prosenttia Veikkauksen voittovaroista terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Veikkauksen voittovaroista 4 prosenttia jaetaan MMM:n kautta hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.