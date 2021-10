Pääministeri Sanna Marinilla on ollut paha viikko. Musiikkiväen sunnuntainen vierailu Kesärantaan oli jo valmiiksi umpiouto propagandanäytelmä. Mutta heti perään Marin ja hallitus ajautuivat vielä kummallisempaan toilailuun kulttuurirahojen leikkausten kanssa. Marinin uskottavuutta jupakka on syönyt kohta enemmän kuin aamupalakohu, vaikka hän aamulla kertoikin Twitterissä, että leikkaukset perutaan arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Pääministeri Sanna Marin emännöi musiikkiväkeä Kesärannassa sunnuntaina. Osa kutsutuista päätyi jatkoilla Kesärannan saunaan. Kuvan on ottanut valtioneuvoston kansalian viestintäyksikkö, joka levitti niitä myös sosiaaliseen mediaan.

Moni muistaa, miten Alexander Stubbin (kok) hallitukselle naurettiin, kun riitaisa hallitus äänesti lopussa jo omiakin esityksiään vastaan.

Marinin hallitus on ajautunut tällä viikolla samalle tielle, vaikkei eduskunnan äänestyksissä sitä ole vielä nähtykään.

Sekin olisi mahdollista, kun hallitus on alkusyksyn aikana perunut tai perumassa tekemiään päätöksiä oikein urakalla.

” Rupesi pelottamaan. Tai sitten ei tiedetty, mitä tuli päätettyä. Pahempi molempi.

Nyt kulttuurialaan kohdistuvat, huhtikuussa sovitut/päätetyt leikkaukset tullaan perumaan, kun hallitukselle selvisi, mitä tulikaan päätettyä.

Pahempi molempi. Siitä lopussa.

Marin teki nyt aamulla varmemmaksi vakuudeksi twitterissä selväksi, että leikkaukset perutaan:

Pääministeri Sanna Marinin uskottavuutta tämä viikko on syönyt jo enemmän kuin taannoinen aamupalakohu, jolloin Marin nautiskeli Kesärannassa aamupalojaan veronmaksajien piikkiin.

Nytkin uskottavuuskriisi on Kesärannassa – ja jopa sen saunassa.

Vieläkin on vaikea hahmottaa, mihin Marin oikein pyrki kutsumalla osan julkisuudesta ja sosiaalisesta mediasta tunnettua musiikkiväkeä Kesärantaan kulttuurialan vaikeuksien nimissä.

” Nytkin uskottavuuskriisi on Kesärannassa – ja jopa sen saunassa.

Hallituksen koronarajoituksia haukkuneet muusikot jäivät ilman kutsua, luonnollisesti.

Tilaisuus joka tapauksessa epäonnistui kaikilla mittareilla ja osoitti Marinilta harkintakyvyn puutetta.

Sekin on hiukan epäselvää, esiintyikö tilaisuudessa pääministeri Sanna Marin vai Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin. Kummeksuntaa herätti / herättää myös pääministerin kavaljeerin, ihmeellisen musiikkiverkoston vetäjänä esiintyneen kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd) rooli.

Moni kysyy jopa Sdp:n sisällä, mikä oll ja on tamperelaisen kansanedustajan Ilmari Nurmisen (sd) rooli pääministeri Sanna Marinin kavaljeerina Kesärannassa.

Pääministeriltä unohtui pääministerin asema, joka on myös institutionaalinen, kun musiikkiväki alkoi jammailla, ja osa siirtyi lopuksi Kesärannan saunaan jatkoille. Itse asiasta, koronan aiheuttamista vaikeuksista, Kesärannassa ei paikalla olijoiden mukaan juuri puhuttu, vaikka vierailla olisi halukkuutta ollutkin.

Tilaisuuden propagandistinen luonne kävi selväksi, kun kuvia siitä levitettiin valtioneuvoston kanslian tiedotusyksikön voimin sosiaaliseen mediaan.

Suurin osa musiikkiväestä kokikin tulleensa höynäytetyksi, missä olivatkin oikeassa.

He näkivät Marin ja Nurmisen siipeilyn läpi, ja sosiaalinen media alkoi tulvia kritiikkiä pääministeriä kohtaan. Sitä on turha toistaa tässä, koska verkko pursuaa tavaraa halukkaille lukijoille.

Mainittakoon, että kritiikkiä tuli jo ennen tiistaita, jolloin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) astui estradille.

Siitä nyt.

Lue lisää Kesärannan tilaisuudesta: Marinin Kesäranta-hippoja seurasi melkoinen uutispommi – suomalais­tähdet tyrmistyivät jätti­leikkauksista

Se kulttuuriväki, joka ei ollut vielä herännyt korona-ajan jälkisiipeily-yritykseen Kesärannan osalta, heräsi viimeistään silloin, kun Kurvinen kertoi, mitä huhtikuussa hallituksessa sovitut reilun 18 miljoonan leikkaukset tarkoittavat käytännössä.

Siis silloin, kun Veikkaukselta tullutta rahasäkkiä ei kompensoida täysimääräisenä.

” Kurvinen ansaitsee hatun noston tarinan sankarina. Hän ei perääntynyt, vaan kertoi pohjalaisella selkeydellä selvällä suomella, mitä on edessä.

Kaiken lisäksi Kurvinen ohitti kylmästi pääministeri Marinin ohjeet / käskyn, ettei asiasta saisi kertoa julkisuudessa. Kulttuurialan vihaa säikähtänyt Marin soitti Kurviselle tiistaina aamulla ja pyysi, ettei tämä saisi pitää valmiiksi sovittua infoa.

Sektoriministerinä Kurvinen teki sen, mitä täytyi – piti infonsa.

Mikähän meteli siitäkin olisi syntynyt, jos Kurvinen olisi Kesärannan fiaskoillan jälkeen jättänyt infonsa pitämättä?

Kulttuurialan järkytys Kurvisen tiedoista oli selvä. Mutta Kurvinenkin sai enemmän kiitosta siitä, että hän puhuu suoraan, eikä venkoile tai makeile, mitä Marin yritti.

Kaiken lisäksi Kurvinen oli vielä 23. syyskuuta kertonut asiasta seurantaryhmän (ne ministerit ja avustajat, jotka seuraavat muissa puolueissa Kurvisen ministeriötä) kokouksessa.

Nyt tilanne on se, että hallituksen johtoviisikko aikoo etsiä puuttuvat rahat.

On päivänselvää, että ne löytyvät, kun myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johto toitottaa, että rahat on löydyttävä. Avoin kysymys on vain se, tulevatko rahat jo seuraavassa lisäbudjetissa.

Kuten todettu, Marin vakuutti twitterissä aamulla, että leikkaukset perutaan.

Mutta Marinin hallituksen päätöksentekokyvystä tämä antaa surkean esimerkin.

Ehkä hallitus ei tiennyt huhtikuussa, mitä päätti.

Ehkä tiesi.

Mutta jälleen nähtiin, että leikkauksiin tämä hallitus ei kykene. Kulttuurialan leikkaukset ovat kaiken lisäksi hyttysen ininää sen suhteen, mitä tulevat hallitukset joutuvat tekemään nykyisen umpivelkaantuvan hallituksen jäljiltä.

Kehysriihessä hallitus heitti kuikkaa loppuvaalikauden menokehyksillä. Lisäksi ainakin Sdp:ssä kerrotaan olevan haikailuja sen perään, että koko budjettikehysmenettely pitäisi hylätä pysyvästi.

Mutta kyse ei ole pelkästään leikkausten mahdottomuudesta, vaan siitä, että hallitus peruuttaa heti, kun huuto käy kovaksi.

Tämä nähtiin poliisien osalta. Vaikka määrärahoihin osoitettiin lisää rahaa, hallitus säikähti poliisin yt-ilmoitusta ja sen luomaa poliittista painetta niin paljon, että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) junaili lisärahat siinä siunaamassa.

Keväällä on edessä julkisen alan palkkaneuvottelut, joissa varsinkin Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on vaatinut valtiovallalta rahaa hoitajien kuoppakorotuksiin.

Pääministeri Sanna Marin ei ole vielä Tehyn soidinhuutoihin vastannut, eivätkä tes-asiat hallitukselle kuulu, mutta esimerkit osoittavat, että Tehynkin kannattaa jatkaa propagandaansa.

Hallituskumppanitkin ovat ihmetelleet Marinin touhuja. Myös Sdp:n eduskuntaryhmässä on kasvavaa nurinaa Marinin nykyisestä julkisuushakuisuudesta ja varsinkin tavasta, jolla sitä toteutetaan.

Marinin poliittinen koronarauhoitus alkaa olla ohi.

– Marin ei ole enää koskematon, hallituksen liepeiltä arvioidaan.