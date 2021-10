Outo soppa kulttuurirahojen leikkauksista – Marinilla ei ollut tänään aikaa vastata

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kertoi eilen, mitä viisikon sopima Veikkauksen edunsaajien tukieuron leikkaus käytännössä tarkoittaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) eilen esittelemistä 43 miljoonan euron leikkauksista Veikkaus-tukiin on kehkeytynyt hallituksen hippaleikki.

Pääministeri Sanna Marinilla (sd) ei ollut tänään aikaa vastata IS:n kysymyksiin kulttuurin, urheilun ja nuorisotyön leikkauksista.

Ennen istuntoa Marin vetosi siihen, että hän on menossa influenssarokotukseen.

Istunnosta ulos tultuaan Marin sanoi jo eilen vastanneensa Veikkaus-rahoista STT:lle, ja lähtevänsä piakkoin Säätytalolle.

IS:n lisäkysymyksiin Marin sanoi ehkä vastaavansa hetken päästä, Marin ei tullut vastaamaan, ja pääministerin esikunta pyysi lähettämään kysymyksiä avustajien kautta.

Kulttuurin, urheilun ja nuorisotyön leikkauksista Marin on kommentoinut vain Twitterissä. Samansisältöisen kommentin Marin lausui eilen STT:lle.

– Veikkauksen tuloutuksen pudotus on järjestökentälle vaikea. Erityisen vaikean tilanteesta tekee korona-aika ja edessä oleva jälleenrakennustyö. Viisikko tarkastelee järjestöjen rahoitusta syksyn budjettiprosesseissa ja etsii ratkaisua asiaan, Marin kirjoitti Twitterissä.

Käynnissä on hallituksen puskafarssi.

Marin oli viisikon mukana keväällä hallituksen kehysriihessä itse päättämässä, mitä Veikkauksen hupeneville tuotoille tehdään.

Kehysriihessä hallitus päätti, että ensi vuonna Veikkauksen edunsaajien menetyksiä ei enää korvata täysimääräisesti valtion budjetista.

Veikkauksen tuottojen hupenemista paikataan ensi vuonna enää 330 miljoonalla, noin 80 prosenttisesti, eli hallituksella on vain päätös edunsaajien potin pienentämisestä.

Kulttuuriministeri Kurvinen on kertonut OKM:n alaisille tuensaajille, miten heillä on ”veikkausvoittovaroista” euroja käytettävissään ensi vuonna.

OKM:n alaisilla tuensaajille leikkaus on 43 miljoonaa euroa. Taiteen ja kulttuurin tukirahoihin tulee 18,4 miljoonan euron leikkaukset, liikunta ja urheilu menettää 11,9 miljoonaa, tieteeltä ja tutkimukselta lähtee 8,3 miljoonaa ja nuorisotyöltä 4,5 miljoonaa euroa.

Kulttuuriministeri Antti Kurvinen kertoi eilen, miten Veikkausvoittovarojen leikkaus kohdennetaan hänen hallinnonalan edunsaajille. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eivät ole hiiskuneet, miten he ovat suunnitelleet hallinnonalansa tuensaajien tukieurojen leikkaukset.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ei ole kertonut, miten STM:n alaisten tuensaajien, sosiaalialan järjestöjen leikkaukset kohdennetaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) ei myöskään ole tullut ulos listallaan, mistä hevosalan toimijoiden tukea pienennetään.

Nyt eletään lokakuun puoliväliä, ja järjestöt laativat ensi vuoden suunnitelmia tietämättä tarkasti rahoituksestaan.

Eduskunnassa viisikon jäsenistä ennen istuntoa IS:n yhden hengen partion tavoitettavissa oli vain oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Henriksson vakuutteli pääministerin tapaan, että viisikko etsii ratkaisua Veikkauksen tulojen hupenemiseen ja edunsaajien ahdinkoon.

Viisikko siis keväällä päätti, ettei Veikkauksen tuottojen hupenemista koronan jälkeen enää korvata budjetista täysimääräisesti.

Henrikssonin mukaan hallitus on etsinyt muualta budjetista rahaa, jotta edunsaajat nyt välttyisivätkin leikkauksilta.

– On se ollut tiedossa, että Veikkauksen tulot ovat laskeneet, ja se tuottaa meille ongelmia ja siihen täytyy löytää ratkaisuja. Sen vuoksi on perustettu työryhmä, joka katsoo Veikkauksen ratkaisua.

– Tässä on vastaava ministeri, joka pystyy parhaiten vastaamaan, Henriksson totesi.

Vastaava ministeri on nyt tehnyt työtä käskettyään ja valmistellut listan, viisikon päätöksen mukaan, jossa on tehty vaadittavat leikkaukset?

– Kyllä, kyllä. Hyvä, että hän on tehnyt niin. Olen sanonut, että yritetään löytää ratkaisuja, jos niitä on. Ehkä valtion kassaan tulee enemmän tuloja, ja pitää katsoa, löytyisikö tälle rahoitusaukolle jotain kompensaatiota.

– On tärkeää, että viisikossa käydään keskustelua ja saadaan tietoa valtion talouden tilanteesta ja miltä näyttää. Minulle on tärkeää, että pidetään kehyksistä ja sovitusta kiinni. Jos löytyy mahdollisuuksia, yritetään hoitaa myös tämä puoli, koska jokainen suomalainen haluaisi, että pystyttäisiin tukemaan kulttuuria, urheilua ja nuorisoa niin paljon kuin mahdollista, Henriksson vastasi.

Veikkauksen hupenevista tuotoista jää ensi vuonna korvaamatta 20 prosenttia ja hallitus ei ole tälle mitään tehnyt?

– Ministeri Kurvinen vastaa siitä. Yleensä keskustelemalla päästään eteenpäin. Tahtoa löytää ratkaisua on varmasti kaikilla, myös viisikossa, Henriksson totesi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan viisikko yrittää löytää budjetista varoja, jotta Veikkauksen voittovarojen leikkaus voitaisiin välttää.

Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd) oli pääministeripuolue Sdp:n äänitorvi ja kriitikko kulttuuriministeri Kurvisen eiliselle ulostulolle.

Mäkynen sanoi Demokraatissa, että Kurvinen hätäili ja uhkakuvat voidaan vielä välttää.

Mikä närästää?

– Reaktio kulttuurialalta ja liikunta- ja nuorisojärjestöistä oli voimakas, vaikka leikkaus on ollut tiedossa jo keväällä. Nyt kun näytetään, mitä se käytännössä tarkoittaisi, kyllä siitä meteli nousee. Pääministeri sanoi, että näistä vielä neuvotellaan ja asiasta tiedottaminen voi olla vähän ennenaikaista, Mäkynen vastasi.

Nyt ollaan lokakuun puolivälissä, ja järjestöjen ensi vuoden rahoituksesta ei ole tarkkaa tietoa. Mitä väärää kulttuuriministeri on tehnyt?

– Ei välttämättä mitään väärää. On ymmärrettävää, että prosessi siellä etenee. Jos tästä on keskusteltu viisikossa, tai viisikko on keskustelemassa, asia voi vielä muuttua.

– Ei ole tarvetta Kurvista kurmuuttaa. Asia on vielä viisikon pöydällä, Mäkynen totesi.

Onko tämä väärien lupauksien antamista? Fakta on, että Veikkauksen asemalle ei ole tehty mitään, ja kehysriihestä on päätös, että ensi vuonna voittovarojen hupenemisesta kompensoidaan enää 80 prosenttia?

– OKM:ssä prosessi etenee niin kuin pitää kehysriihen ja budjettiriihen päätösten mukaan. Ei siinä ole ihmeellistä. Mutta meillä on täydentävän talousarvion prosessi käynnissä, ja se antaa mahdollisuuden harkita vielä kerran näitä kysymyksiä, Mäkynen vastasi.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen vakuutteli pääministerin tapaan, että ensi vuodelle sovitut Veikkaus-tukien leikkaukset voidaan vielä välttää.

Kehysriihen päätöksen mukaan ensi vuonna Veikkauksen tuottojen pienenemistä korvataan edunsaajille 330 miljoonaa, ja vuonna 2023 valtio kompensoi Veikkauksen tuottojen hupenemista 305 miljoonalla eurolla.