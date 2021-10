Pekka Haavisto vastasi vasemmiston kovaan syytökseen Afganistanista

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomen osallistumisesta kansainväliseen Afganistan-operaatioon tehdään selvitys.

Eduskunta keskusteli Afganistanin tilanteesta keskiviikkona täysistunnossaan pääministerin ilmoituksen pohjalta. Ääri-islamilainen Taliban-liike valloitti Afganistanin elokuussa Yhdysvaltojen vedettyä joukkonsa maasta. Vetäytymisen jälkeen länsimaat kiirehtivät evakuoimaan kansalaisiaan Afganistanista, jonka pelättiin luisuvan kaaokseen uuden hallinnon alaisuudessa.

Myös Suomessa eduskunta kokoontui hätäistuntoon, jossa päätettiin suomalaissotilaiden lähettämisestä Afganistaniin auttamaan suomalaisten evakuoinneissa. Kaikkiaan Suomi on evakuoinut maasta yli 400 ihmistä.

Esittelypuheenvuorossaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi olevansa hyvin huolissaan maan ihmisoikeustilanteesta ja naisten ja tyttöjen osallistumisen rajoittamisesta yhteiskunnassa. Lisäksi maan humanitäärinen tilanne uhkaa kriisiytyä yhä pahemmin, joka voi aiheuttaa epävakautta Afganistanissa ja lähialueilla.

–Tämä heijastuu myös Eurooppaan. Siksi epävakauden estäminen on myös Euroopan oma etu, Haavisto perusteli maan auttamista.

Suomen toteuttamista evakuoinneista puhuessaan Haavisto kiitti siihen osallistuneita virkamiehiä ja sotilaita. Haaviston mukaan operaation opit on syytä kerätä, jotta Suomi on jatkossa valmistautuneempi vastaaviin tilanteisiin. Hän viittasi joukkojen lähettämisen mahdollistavan lain soveltamiseen liittyneisiin ongelmiin, joihin on tarkoitus puuttua lakimuutoksilla.

Haavisto puhui myös koko Afganistan-operaation onnistumisesta. Suomi ehti olla maassa 20 vuoden ajan Yhdysvaltojen johdolla toteutetussa sotilasoperaatiossa ja on tukenut maan humanitääristä kehitystä ja esimerkiksi koulutusta eri tavoin.

Haaviston mukaan kahden vuosikymmenen aikana Suomi tuki kehitysyhteistyövaroista Afganistania noin 415 miljoonalla eurolla. Humanitäärisen avun osuus tästä summasta on noin 46 miljoonaa ja siviilikriisinhallinnan noin 30 miljoonaa euroa. Suomen sotilaallinen kriisinhallinta maksoi vuosina 2002–2021 noin 350 miljoonaa euroa.

Suomen osallistumisesta sotilaalliseen ja siviilikriisinhallinnan toimintaan Afganistanissa laaditaan Haaviston mukaan vaikuttavuusarvio, jonka laatimista koordinoi ulkoministeriö. Ilmoitus sai kiitosta useilta edustajilta.

Haaviston mukaan Afganistanissa noina vuosina tehty työ ei ole valunut hukkaan vaikka Taliban-hallinnon pelätään heikentävän esimerkiksi tyttöjen ja naisten asemaa maassa merkittävästi. Haavisto totesi, että Suomen ja kansainvälisen yhteisön työ tuloksena Afganistanissa äiti- ja lapsikuolleisuus ovat puolittuneet ja miljoonat tytöt ovat päässeet kouluun. Miljoonat ihmiset ovat myös saaneet pääsyn terveydenhuoltoon sekä vesi- ja sanitaatiohuoltoon.

– Nämä tulokset eivät ole kadonneet.

Haaviston puhetta seuranneessa keskustelussa hallitus ja viranomaiset saivat yli puoluerajojen kiitosta kiireellä ja paineen alla toteutetun evakuointioperaation hoitamisesta.

Myös kriittisiä äänenpainoja salissa kuultiin. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimiva perussuomalaisten Mika Niikko totesi, että vaikuttavuusarvion tekeminen operaation onnistumisesta on hyvä asia.

– Jatkossa meidän tulee olla tarkempia, ettemme toista samoja virheitä, Niikko sanoi viitaten Suomen läsnäoloon Afganistanissa osana länsiliittoumaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo taas väitti Suomen osallistuneet tosiasiassa sotimiseen Afganistanissa vaikka tätä ei olla suostuttu sanomaan ääneen.

– Vasta nyt myönnetään että siellä käytiin sotaa. Sellaisesta tämä talo ei kuitenkaan ole päättänyt. Kävimme sotaa, miksi? Ostimme hyväksyntää ja ystävyyttä Yhdysvalloilta.

Haavisto kiisti että Suomen osallistumisessa Afganistan-operaatioon olisi salailtu jotain.

– En tähän ajatukseen kyllä yhdy. Kyllähän me kaikki tiesimme syyskuun 11. päivän jälkeen 2001, mitä oli tapahtunut. Afganistanin aluetta oli käytetty valtava terroriteon valmisteluun, terroriteon joka olisi saattanut saada jatkoa jos siihen kehitykseen ei olisi puututtu, hän vastasi.

– Tässä oli vahva sotilaallinen komponentti mutta myös erittäin vahva kehityskomponentti.

Keskustan Mikko Savola kyseli Haaviston kantaa ehdotukseen EU:n nopean toiminnan joukkojen perustamiseen. Savolan mielestä EU:n toimimattomuus evakuoinneissa oli silmiinpistävää.

– Pakko kysyä että missä oli Euroopan unioni? Toiminta oli yhtä höttöä, hän kommentoi.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kyseli EU:n yhteisten joukkojen perään.

– Eurooppalaisista taistelujoukoista pitää tehdä totta. Haluaisin kokoomuksen kantana kertoa, että meidän mielestämme Euroopalla pitäisi olla todellinen taistelukyky erityisesti tällaisissa tilanteissa joissa rauhaa pitää turvata ja myöskin eurooppalaisia etuja puolustaa lähialueilla.

Haavisto vastasi näkevänsä EU:n vahvuudet kahdella alueella: ympäröivien maiden vahvistamisessa, jotta nämä selviävät tilanteesta, sekä humanitäärisen avun tarjoamisessa.

Usea perussuomalaisten edustaja oli huolissaan suunnitelmista helpottaa Suomessa olevien afganistanilaisten perheenyhdistämisiä kiertävien konsulien avulla. Haavisto vastasi Suomen vain varmistavan lain mukaisten oikeuksien toteutumisen.

Nykyisin perheenyhdistämistä haluava on joutunut jättämään hakemuksensa Intian New Delhissä sijaitsevaan toimipisteeseen, joka on ollut monelle mahdotonta.

– En oikein ymmärrä tätä kritiikkiä että haalimme ihmisiä, jotka siis käyttävät Suomen lain mukaisia oikeuksia perheiden yhdistämiseen, Haavisto totesi.