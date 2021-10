VTV on päättänyt lisäksi yli puolen miljoonan euron digikonsultointiprojektista. VTV:n hallintojohtajan Tuula Sandholmin mukaan Yli-Viikarin aikana tehty päätös sopii huonosti viraston uusiin linjauksiin, eikä ostoja tulla tekemään koko hankinnan arvosta.

Valtiontalouden tarkastusviraston on pitänyt vähentää konsulttien käyttöä Tytti Yli-Viikarin väistyttyä viraston johdosta.

VTV käytti 2018–2020 asiantuntija- ja toimistopalveluihin, hallinnollisiin palveluihin sekä koulutus- ja kulttuuripalveluihin IS:n selvityksen mukaan yli 3,1 miljoonaa euroa.

Rahaa on mennyt esimerkiksi strategiatyöhön, viestintäsparraukseen, visuaalisen ilmeen kehittämiseen ja pääjohtajan henkilökohtaisiin valmennuksiin.

Nyt konsultteja käytetään viraston uudistamisessa.

VTV:n IS:lle toimittamista tiedoista käy ilmi, että VTV maksaa konsulttiyhtiö KPMG:lle 39 775 euroa (+ alv) johtamis- ja toimintamallin itsearviointiprojektista, jossa syntyvän analyysin tarkoituksena on ”auttaa seuraavaa pääjohtajaa tilannekuvan muodostamisessa ja toimia yhtenä tietolähteenä uudella pääjohtajakaudella mahdollisesti tehtäville päätöksille viraston johtamisjärjestelmän, organisaatiorakenteen ja toimintamallin kehittämisessä”.

Hankintapäätös tehtiin heinäkuussa. KPMG oli ainut taho, joka teki VTV:lle tarjouspyynnön.

Konsulttiostoja piti vähentää. Miten itsearviointiprojekti istuu tähän ajatteluun, VTV:n hallintojohtaja Tuula Sandholm?

– Pitää paikkansa, että konsulttiostoja käytetään aiempaa harkitummin. Tässä itsearviointiprojektissa tarkastelemme johtamisjärjestelmäämme kokonaisuudessaan ja hyvin pitkälti teemme sen omaa työpanostamme käyttäen. Käytännössä KPMG:ltä hankitaan kyselyiden aineistojen analyysia, yhteenvetoa ja tuottamista. Haluamme varmistaa, että itsearvioinnissa voidaan ilmaista havaintoja anonyyminä ja että raakadata sellaisenaan ei ole käytettävissä omaan henkilöstöön kuuluvalla. Supistimme toimeksiannon niin pieneksi kuin mahdollista.

Euromääräisesti huomattavasti merkittävämmästä konsulttiprojektista tehtiin päätös tammikuussa.

VTV päätti hankkia konsulttiyhtiö Deloitte Finland Oy:ltä digitaalisen muutoksen, digitalisaation ja data-analytiikkakehittämisen strategian tukikonsultointipalveluja 503 500 euron (alv 0 %) arvosta. VTV:n toiminnan kokonaiskulut ovat noin 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Digihanke rahoitetaan viraston toimintamenoista. Merkillepantavaa on, että tässäkin hankintaprosessissa tarjouksen jätti vain yksi taho, Deloitte. Sopimuskausi alkoi helmikuussa ja päättyy viimeistään ensi huhtikuussa. Deloitte on laskuttanut VTV:tä tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä 221 540 eurolla.

Sandholm myöntää, että yli puolen miljoonan digihanke istuu huonosti linjaukseen, jonka mukaan konsulttiostoja tehdään aiempaa harkitummin.

– Pitää laittaa asiat aikajanalle. Sopimus on tehty sellaisten henkilöiden toimesta, jotka eivät ole enää palveluksessamme. Digitalisaatiojohtaja ei ole enää VTV:llä eikä pääjohtaja Yli-Viikari. Sopimus on sopimus, mutta ostovelvoitetta siinä ei ole.

Onko mahdollista, ettei hanke tule toteutumaan siinä suuruudessa kuin alun perin on ajateltu?

– En pysty arvioimaan, olen sen hankkeen ohjausryhmässä, joka on vasta perustettu.

Myöhemmin Sandholm tarkentaa, ettei ostoja tulla tekemään koko hankinnan arvosta.

– Taustatekijänä on ollut viraston digitalisointitavoite. Meillä on käytetty runsaasti konsultteja sen kaltaisessa kehittämistyössä, jonka kytkentä ydintoimintaamme on ollut ohut. Digitalisaatiolla on selvä kytkentä ydintoimintaamme, jos digitalisoidaan esimerkiksi meidän tarkastus- ja valvontaprosesseja.

VTV teki lisäksi syyskuussa 2020 sopimuksen Deloitte Finlandin kanssa digitalisoinnin ja data-analytiikkapalveluiden kehittämisen strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Tämän hankinnan arvoksi ennakoitiin 58 800 euroa. Sandholmin mukaan ensimmäisessä Deloitte-hankkeessa tarkasteltiin ”kehittämisen lähtötilannetta”.

VTV on ostanut ulkopuolelta myös juristipalveluja. VTV hankki viime vuoden alussa Yli-Viikarin päätöksellä KPMG:ltä vero- ja lakipalveluita 14 300 eurolla.

Juristipalvelut liittyvät tapaukseen, jossa VTV hankki ilman julkista hakumenettelyä projektiasiantuntijan määräaikaiseen työsuhteeseen tarkastusvirastojen globaalin ympäristötyöryhmän puheenjohtajuuden siirryttyä Suomelle.

Projektiasiantuntija työskenteli 60-prosenttisesti Viron ja 40-prosenttisesti Suomen tarkastusvirastolle, eikä tehtävään löytynyt VTV:n mukaan sopivaa henkilöä avoimilta työmarkkinoilta.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta piti viraston toimintaa tapauksessa ongelmallisena avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden näkökulmasta.

Sandholmin mukaan KPMG:hen oli välttämätöntä turvautua, koska Viron ja Suomen välisiin sosiaaliturva- ja verotuskysymyksiin ei löytynyt asiantuntemusta VTV:stä eikä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

– Hintalappu sille tuli ja oppirahat myös. Nyt tiedetään, miten hallinnollisesti raskaita kahden jäsenmaan väliset virkamiesjärjestelyt ovat.

IS kertoi jo aiemmin, että VTV toteutti KPMG:llä viime vuonna asiakassidosryhmäsuhteiden toimenpideohjelman laadinnan. Toimeksiannon arvonlisäveroton hinta oli 41 466 euroa.

VTV:n mukaan KPMG ei tosin toimittanut varsinaista toimenpideohjelmaa, vaan toimi ”työn fasilitaattorina ja tukena”.