Eduskunnan musiikki­verkosto herätti ihmetystä Sanna Marinin illanvieton yhteydessä – tällainen on Ilmari Nurmisen johtama ryhmä

Alun perin rock-klubiksi kutsutun verkoston ideana on ollut tutustuttaa kansanedustajia esiintyvien taiteilijoiden työhön.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) virka-asunnollaan Kesärannassa viime viikolla musiikkialalle järjestämä illanvietto on puhuttanut sen jälkeen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti vain pari päivää myöhemmin avustusleikkausten osumisesta kipeästi kulttuurialaan.

Sunnuntaina järjestetyssä tapaamisessa paikalla oli useita eturivin suomalaisartisteja. Osa paikalla olleista tähdistä on sittemmin kertonut tyrmistyneensä iloista illanviettoa seuranneesta leikkausuutisesta. Veikkausvoittovarojen putoamisen seurauksena kulttuurialan avustuksia joudutaan opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan saksimaan kaikkiaan noin 18,4 miljoonalla eurolla.

Valtioneuvoston tiedotuksen mukaan Kesärannan tapaamisen keskustelun aiheena olivat musiikkialan tulevaisuuden näkymät. Marinin lisäksi mukana olivat tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sekä kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd), jonka kerrottiin toimivan eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtajana.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty eduskunnan musiikkiverkostoa, josta ei löydy lainkaan mainintaa eduskunnan verkostoista ja ystävyys- ja yhteistoimintaryhmistä kertovalta verkkosivulta. Esimerkiksi kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kiistää kuulleensa koskaan koko verkostosta.

– Ilmari Nurminen ja eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja? Mikä ihme se on? En ole koskaan kuullutkaan. Eikä eduskunnan sivutkaan tällaista tunne? Kutsuuko pääministeri vaan ystävänsä juhliin ja keksii tittelit? Heinonen kyselee.

Ensimmäisen kauden kansaedustaja Nurminen tunnetaan pääministeri Marinin läheisenä ystävänä.

Nurminen vastaa Heinoselle musiikkiverkoston toimineen eduskunnassa kymmenen vuoden ajan. Hänen mukaansa nykyisin europarlamentaarikkona toimiva Silvia Modig (vas) perusti verkoston alun perin rock-klubina, joka muutettiin tällä kaudella pop-klubiksi.

– Olet saanut kutsun sähköpostilla verkostoon, Nurminen toteaa.

Myös Ilta-Sanomat uutisoi eduskunnan rock-klubin perustamisesta syyskuussa 2011.

– Klubin tarkoituksena on perehdyttää kansanedustajat musiikin tekijöihin ja heidän toimintaedellytyksiin. Kansanedustajat tapaavat klubin kautta musiikkialalla olevia ihmisiä muun muassa konserteissa ja muissa tilaisuuksissa, tuolloin julkaistussa jutussa kuvaillaan.

Klubin toiminnan kerrottiin alkaneen Apocalyptican konsertilla juuri avatussa Musiikkitalossa.

Eduskunnan kanslian mukaan kerhojen ja toimintaryhmien perustaminen on vapaaehtoista toimintaa, ja tietoa hankitaan vain niistä kerhoista ja toimintaryhmistä, jotka anovat toiminnalleen määrärahaa. Eduskunnan musiikkiverkosto ei ole anonut tai saanut rahoitusta toimintaansa, eikä kansliassa ole siksi tietoja ryhmän toiminnasta.

Twitter-viestissään Nurminen kertoo, että verkostosta paikalla Kesärannassa oli hänen itsensä lisäksi Musiikkituottajien apulaisjohtaja Tommi Kyyrä, jonka hän nimeää verkoston sihteeriksi. Musiikkituottajat – IFPI Finland ry on Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö.

Ilta-Sanomien puhelimitse tavoittama Kyyrä sanoo verkoston nykyisen nimen olevan hänelle tuntemattomampi, mutta kertoo olleensa perustamassa eduskunnan rock-klubiksi kutsuttua toimintaa. Idea syntyi hänen mukaansa vuonna 2011, kun musiikkialaa hyvin tunteva Silvia Modig valittiin eduskuntaan.

– Ryhdyttiin puhumaan Silvian kanssa, että kansanedustajat eivät hirveästi tunne tämän alan toimintaa. Ajatuksena oli että viedään kansanedustajia katsomaan keikkoja eri paikkoihin ja mahdollisesti keikkojen jälkeen tapaamaan näitä artisteja. Minun roolini on ollut se, että olen ollut fasilitoimassa näitä keikkoja, Kyyrä kertoo.

Kyyrän mukaan Nurminen on jatkanut toimintaa Modigin siirryttyä Brysseliin vuonna 2019. Koronapandemian aikana konsertteja on kuitenkin järjestetty vain vähän, ja toiminta on siksi ollut pitkälti tauolla.

– Yhtä keikkaa taidettiin ehtiä käydä katsomassa ennen kuin ala meni säppiin.

Kyyrän mukaan verkostolla on keikkojen lisäksi ollut muutakin toimintaa. Hän on ollut kerran eduskunnassa aamukahvitilaisuudessa, jossa keskusteltiin esiintyvien taiteilijoiden sosiaaliturvasta ja siitä, miten esimerkiksi heidän äitiyspäivärahansa muodostuu.

– Mitä Ilmari on eduskunnan päässä muuta tehnyt, siitä en osaa sanoa enempää.

Kyyrän käsityksen mukaan verkoston toiminta oli ennen koronapandemiaa varsin aktiivista ja suosittua.

Toiminta on ollut avointa kaikille kansanedustajille ja heidän avustajilleen.

– Mukana on ollut edustajia lähes kaikista puolueista, ja heitä on ollut aika hyvin niissä tapaamisissa.

Kyyrä sanoo olleensa mukana Kesärannan tapahtumassa sunnuntaina Nurmisen kutsumana. Hän kertoo, ettei osallistunut paikalle kutsuttujen artistien valintaan eikä tiennyt etukäteen keitä paikalle oli kutsuttu.

– Minulle kerrottiin, että pääministeri haluaa tavata sellaisia artisteja jotka eivät ole olleet niin aktiivisesti alan puolesta puhumassa, ja nimenomaan nuoria artisteja ja nuoria musiikkialan vaikuttajia. Ajattelin että se on hieno ajatus, että hän haluaa kuulla myös heitä, koska käsitykseni mukaan keskustelut alan aktiivisempien puolestapuhujien kanssa ovat jatkuneet muilla foorumeilla. Paikalla oli tätä alaa aika laajasti, ja nimenomaan nuorempaa jengiä.

Kyyrä myöntää että kaksi päivää keskustelujen jälkeen kerrottu uutinen kulttuurialan leikkauksista satutti.

– Kyllähän tämän tapahtuman ajankohta erittäin kylmältä tuntuu näiden leikkausten ajoituksen suhteen.

Hallitus on Kyyrän näkemyksen mukaan toiminut liian hitaasti auttaakseen esiintyviä taiteilijoita ja muita alasta elantonsa saavia.

– Miten hitaasti meillä näitä päätöksiä on tullut liittyen tapahtumien järjestämiseen ja miten hitaasti tämä koronapassi on saatu aikaan. Kun vihdoin näyttää siltä että tilanne lähtee jotenkin menemään parempaan suuntaan, niin ilmoitetaan näistä leikkauksista. Kyllähän tämä todella, todella pahalta tuntuu.

