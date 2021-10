Kansanedustajat arvostelevat eduskunnan koronalinjaa – ”Vapaasti leviää”

Hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan eduskunnassa tiedotetaan koronatapauksista harkinnan mukaan.

Eduskunnassa koronarajoituksista on ryhdytty luopumaan suunnilleen samassa tahdissa kuin muuallakin Suomessa. Viime viikolla puhemiesneuvosto päätti että maskisuosituksesta eduskunnan täysistunnoissa luovutaan ja esimerkiksi valiokunnat voivat jatkossa kokoontua omissa huoneissaan.

IS:n haastattelemat kansanedustajat olivat tyytyväisiä maskisuosituksen poistamiseen. Eduskunnassa rajoituksista luopuminen on kuitenkin herättänyt myös huolta ja kysymyksiä.

Sdp:n kansanedustaja Erkki Tuomioja ihmetteli maanantaina Twitterissä, miksi eduskunta ei enää tiedota edustajille talossa ilmenneestä koronatapauksesta. Tuomiojan mukaan eduskunnan henkilökuntaan kuuluvalla olisi todettu koronatartunta.

– Toisin kuin aiemmin ei tästä kuitenkaan ole tiedotettu talon sisälläkään, mikä on mielestäni virhe. Ei pandemia poistu sillä, että tapauksista vaietaan, vaan jokaisen vastuullinen varovaisuus on edelleen tarpeen, Tuomioja kirjoittaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies vastaa Tuomiojalle sarkastiseen tyyliin, että samojen sääntöjen päteminen sekä eduskuntataloon että muualle on tavallaan reilua.

– Koulutartunnoista ei tiedoteta, eikä koronaa käytännössä enää testata eikä jäljitetä, eikä sairastuneita tai altistuneita laiteta karanteeniin. Vapaasti leviää. Kannattaisi käyttää edes maskia, Koulumies toteaa.

Toisessa viestissään Koulumies ihmettelee, sijaitseeko eduskuntatalo jossain muualla kuin Uudellamaalla. Tällä hän viittaa siihen, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on edelleen voimassa maskisuositus esimerkiksi julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

– Hus-alueellahan on yhä maskisuositus, mutta eduskunnassa niitä oudosti ei käytetä. Helsingissähän on maskisuositus itse asiassa jopa ulkona ruuhkassa, Koulumies huomauttaa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo saaneensa vain yksittäisiä yhteydenottoja maskisuositukseen tai koronatoimenpiteisiin liittyen.

– Aina otetaan kaikki huoli tietysti tosissaan. Olen keskustellut yhden kansanedustajan kanssa asiasta ja toisesta kuulin muualta. Molemmille on kerrottu, että maskin käyttö on aina suositeltavaa jos itse tekee sellaisen riskiarvion.

Maskisuosituksesta luopumisesta huolimatta eduskunnassa on edelleen saatavilla maskeja kaikille halukkaille, ja niitä suositellaan käytettävän riskialttiissa tilanteissa.

– Se on kuitenkin suositus, emmekä katso sitä samalla tavalla velvoittavaksi kuin silloin kun rokotekattavuus oli pieni tai olematon. Mitään maskikieltoa tai suositusta olla käyttämättä sitä ei tietenkään ole.

Rauhio muistuttaa, että rokotekattavuus on sekä edustajien että henkilökunnan osalta reilusti yli 80 prosenttia ja lähestyy jo käytännön maksimilukua, eli sen ei enää odoteta juuri nousevan korkeammaksi. Tällä on väistämättä vaikutusta eduskunnan varautumis- ja varotoimenpiteisiin.

Eduskunnan työterveyslääkärit tarkastelevat tilannetta ottaen huomioon myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemät arviot. Tämän perusteella tehdään päätökset esimerkiksi tiedottamisesta, karanteeneista tai testaamisesta koronan varalta.

Rokotekattavuuden noustessa tässä harkinnassa voidaan Rauhion mukaan päätyä siihen, että esimerkiksi kaikista koronatapauksista ei enää tiedoteta talossa työskenteleviä.

– Jos meillä on ollut koronatartunta, on tehty arviota siitä, aiheuttaako se riskiä ja edellyttääkö tiedottamista. On selvää, että jos tartunta on henkilöllä, jonka todetaan aiheuttaneen paljon altistuksia, niin silloin tietysti toimitaan eri tavalla. Mutta jos on kysymys henkilöstä, joka on enimmäkseen etätöissä, niin vastaavanlaisiin toimiin ei ole tarvetta, Rauhio sanoo.

Eduskunnan koronatapauksista tiedottamista ei siis ole lopetettu kokonaan.

– Päinvastoin, meillä on edelleen valmius näihin toimenpiteisiin.

Kansanedustajien koronahuolista kertoi ensimmäisenä Verkkouutiset.