Maria Ohisalo Elokapina-jupakasta: Poliisin on viestittävä neutraalisti – ”Vältetään mielikuvat, että poliisi olisi valinnut puolensa”

Sisäministeriö on pyytänyt poliisihallitusta selvittämään, mitä Elokapinan mielenosoituksen yhteydessä tapahtui. Sisäministerin mukaan poliisin viestintää aiotaan myös kehittää.

Ympäristöjärjestö Elokapinan valtioneuvoston linnan edessä järjestämän mielenilmauksen jälkipyykki jatkuu. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) vahvistaa Ilta-Sanomille, että sisäministeriö on kehottanut poliisihallitusta selvittämään Helsingin poliisin toimintaa viimeviikkoisen mielenosoituksen yhteydessä.

– Sisäministeriö on pyytänyt, että poliisihallitus aloittaa tilanteen selvittämisen. Sisäministeriön poliisiosasto on aloittanut asiassa myös laillisuusvalvontatoimet, Ohisalo viestittää IS:lle.

Vastauksessaan Ohisalo korostaa, ettei ole itse määrännyt selvitystä poliisin toiminnasta.

– Ministeriöstä käydään jatkuvaa vuoropuhelua Poliisihallitukseen, niin myös näiden tapahtumien osalta. Ministeri ei ole ollut suoraan yhteydessä Poliisihallitukseen tai Helsingin poliisilaitokseen, Ohisalo kommentoi sähköpostitse.

Kansainvälisen Elokapina-liikkeen mielenosoittajat kerääntyivät perjantaina Valtioneuvoston linnan edustalle Helsingissä vaatimaan hallitukselta vaikuttavampia ilmastotoimia. Osa mielenosoittajista lukittautui rakennuksen oviin tai ikkunoihin. Poliisi otti kiinni paikalta yli 50 mielenosoittajaa, joita epäillään muun muassa poliisille niskoittelusta ja törkeästä julkisrauhan rikkomisesta.

Samaan aikaan poliisi tiedotti protestin aiheuttaneen sisällä oleville turvallisuustilanteen heikentymisen, jonka vuoksi linnan turvallisuushenkilökunta olisi ohjannut sisällä olevat henkilöt ulos rakennuksesta vaihtoehtoisten reittien kautta. Poliisin tiedotteen mukaan turvaan siirrettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ministerit ja muut virkamiehet.

Tapahtumat alkoivat saada erikoisia piirteitä, kun Niinistö ja useat ministerit kiistivät joutuneensa evakuoiduiksi rakennuksesta tai käyttäneensä poistumiseen normaalista poikkeavia reittejä. Valtioneuvoston turvallisuusasiantuntija Mika Tikkasen mukaan mielenilmaus rajoitti kulkua valtioneuvoston linnaan, mutta että tilanne ei ollut uhkaava tai vakavana.

Twitter-viesteissään ja tiedotteissaan poliisi korosti mielenosoittajilta tullutta väkivallan uhkaa ja paheksui ”valtioneuvostoon vaikuttamista”. Useat asiantuntijat ovat kummeksuneet julkisuudessa poliisin ulostuloja. Esimerkiksi oikeustieteen tohtori Henri Rikander piti IS:n haastattelussa Valtioneuvoston portaita luontevana paikkana mielenilmaukselle ja korosti oikeutta mielenosoitusten järjestämiseen.

Sunnuntaina Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen myönsi, että poliisi arvioi mielenosoituksen turvallisuusuhkan korkeammaksi kuin se todellisuudessa oli. Hänen mukaansa poliisi myös epäonnistui viestinnässään.

– Luulen, että kyse oli väärinymmärryksistä, huonoista ja varomattomista sanavalinnoista sekä siitä, miltä tilanne näyttäytyi Valtioneuvoston linnan ulkopuolelta. Linnan sisällä olleita ei evakuoitu, siellä ei koettu konkreettista uhkaa tai vaaraa, Kopperoinen totesi.

Sisäministeri Maria Ohisalo, kuinka vakavana pidätte asiasta syntynyttä epäselvyyttä ja väärinkäsityksiä poliisin tiedotuksessa? Eivätkö tällaiset virheet ole omiaan kärjistämään tilannetta entisestään yhteiskunnallisessa keskustelussa, jos siis maalaillaan kuvaa vakavasta uhkasta jota ei todellisuudessa olekaan?

– Pidän tärkeänä, että poliisi pyrkii viestinnässään ja tilannekuvassaan mahdollisimman neutraaliin tyyliin. Tällä vältetään mielikuvat, että poliisi olisi valinnut tilanteissa puolensa. Tämä vahvistaa luottamusta kaikkien poliisin työssään kohtaamien ihmisten välillä.

Miten aiotte varmistaa, että tällaisia mokia ei jatkossa enää tapahdu ja että tieto eri viranomaisten välillä kulkee paremmin?

– Poliisi vastaa viranomaisena omasta operatiivisesta toiminnastaan, myös viestinnästään. Sitä toimintaa ei ministeri voi ohjata. Olemme kuitenkin tukeneet poliisia käynnistämään yhteiskunnallisen viestinnän hankkeen, jolla kehitetään poliisin toimintaa ja viestintää yhteiskunnallisena toimijana.

Oletteko huolissanne siitä, miten tällaiset tapaukset vaikuttavat poliisin julkisuuskuvaan ja kansalaisten luottamukseen poliisia kohtaan?

– On totta kai tärkeää, että poliisi myös omalta osaltaan vaalii viranomaisluottamusta. Se on poliisin keskeinen suorituskyky ja vaikuttaa suoraan siihen, miten poliisi kentällä kohdataan. Tämä on totta kai tilanne, josta on jatkuvasti huolehdittava, eikä se hoidu yksinomaan poliisin toimin vaan vaatii myös muilta toimia