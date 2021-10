Elinkeinoministerin mukaan koronaponnisteluissa tähtäin pitää olla edelleen rokotusprosentin nostamisessa. Rajoitusten palauttaminen olisi kova takaisku.

Vaikka uusien koronatartuntojen määrä on kääntynyt kasvuun, pitäisi uusien koronarajoitusten pystyttämistä välttää.

Näin arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tänään Ylen Ykkösaamussa.

– Kynnys sille, että rajoituksia alettaisiin laittaa uudelleen on korkealla, Lintilä sanoi Ylelle.

Asia on pohdituttanut myös hallituksessa. Lintilän mukaan koronarajoitusten suhteen on aina olemassa hätäjarru, johon ei kuitenkaan haluta ensi sijassa turvautua.

– Kyllä kaikki panokset tulee laittaa siihen, että me saavutamme riittävän korkean rokotusprosentin, koska se on ainut tapa pitää maata auki, Lintilä sanoi.

Mikäli rajoituksiin mentäisiin uudelleen, olisi se Lintilän mukaan sekä elinkeinoelämälle että ihmisille ”erittäin kova takaisku”.

– Me ei voida rajoituksia laittaa ja pitää voimassa vain sen takia, että meillä on osa porukkaa, jotka eivät halua ottaa rokotuksia.

Kahden viime viikon aikana Suomessa on raportoitu yhteensä 7 154 tartuntaa, mikä on 1 337 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Samaan aikaan sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut ja suuri osa näistä on rokottamattomia. Suomessa on rokottamattomia yli 12-vuotiaita yhä lähes 800 000 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä arvioi Helsingin Sanomille, että tapausmäärien noustessa olisi syytä arvioida jo lähiaikoina, onko kohdennettuihin ja rajattuihin rajoituksiin tarvetta.

Lintilän mukaan koronapassi olisi työkalu siihen tilanteeseen, jossa koronatilanne edelleen heikentyisi ja tulisi uusia rajoituksia esimerkiksi ravintoloissa.

– Tätä käytetään yleisesti eurooppalaisissa maissa ja toimii verrattain hyvin, Lintilä sanoi.

Koronapassia koskevan lainsäädännön on määrä valmistua ensi viikon loppupuolella.