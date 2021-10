Ministeripeli käy kuumana vihreiden sisäisellä nettikanavalla. Vihreät puhuvat IS:lle suoraan hallitusyhteistyössä tehdyistä virheistä.

Vihreät päättävät maanantaina, kuka tuuraa Maria Ohisaloa sisäministerinä Ohisalon vanhempainvapaan ajan.

Myös laajempaa ministerikierrätystä pidetään mahdollisena. IS kertoi aiemmin, että Emma Karia on väläytetty väliaikaiseksi ympäristö- ja ilmasto­ministeriksi.

Tässä palapelissä nykyinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen siirtyisi sisäministeriksi ja Ohisalo istutettaisiin ensi kesänä ympäristö- ja ilmastoministeriksi.

Tilanne on kuitenkin vihreiden mukaan yhä auki. Päätökset tehdään vihreiden puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa. Pohjaesityksen valinnoista tekee Ohisalo.

Useammat vihreät vaikuttajat toivovat, että vihreiden varapuheenjohtajavaalissa eniten ykkösääniä saanut Atte Harjanne saisi kutsun ministeriksi.

Harjanteen nähtäisiin houkuttelevan puolueen kannattajaksi miehiä ja oikeistolaisemmin ajattelevia.

– Jos minun pitäisi valita Emma Karin ja Atte Harjanteen välillä, ajattelen että Atte kannattaisi tehtävään valita. Myös sukupuolella on merkitystä, miehet haluavat samaistumisen kohteita. Kuntavaaleissa Kari menetti puolet äänistään, vaikka on ollut näkyvällä paikalla eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Onko samasta profiilista liikaa kilpailua? Toivottavasti Maria Ohisalo käyttää laaja-alaista harkintaa, että sieltä ei nouse vain yksi kuppikunta. Puolueella on ihan hyvä draivi, kunhan valinnat eivät liikaa hajota, yksi vihreä sanoo.

Vihreä vaikuttaja muistuttaa, että puolueen sijaispuheenjohtajaksi valittiin Iiris Suomela, jolla on samantyyppinen cityvihreä profiili kuin monilla muillakin puolueessa.

Karin kannattaja taas vetoaa Karin kokemukseen ja neuvottelutaitoon.

– Kari on toisen kauden edustaja ja toiminut eduskuntakuntaryhmän puheenjohtajana, Harjanne on vasta ensimmäisen kauden edustaja. Harjanne on tosi skarppi, mutta onko niin skarppi, että voisi ottaa aika paljon asioita noin vaan haltuun. Karilla on tähän parempi valmius. Kari on myös yksi Suomen seuratuimmista poliitikoista. Se, miten vahvasti somessa mukana oleva henkilö pystyisi viestimään ministeriön toiminnasta, olisi hyvin erilaista verrattuna muihin ehdokkaisiin, joiden somepresenssi on paljon pienempi. Atte on puhunut paljon moniäänisyydestä, ministeriys ei ole välttämättä juuri se paikka, missä sitä tavoitetta edistetään parhaalla mahdollisella tavalla, Karin tukija näkee.

Ministeripelissä on mukana myös varapuheenjohtajistoon noussut lappeenrantalainen Hanna Holopainen, jota sovitellaan sisäministeriksi.

– Voisi olla vahvuus, että olisi Uudenmaan ulkopuolista näkemystä. Keskusteluun tulisi alueellisuutta ja moninaisempia teemoja, Holopaisen tukija sanoo.

Holopaisen muistutetaan myös istuvan hallintovaliokunnassa ja olevan hyvin perillä sisäministeriön alaisista asioista.

Mikkonen saa puolestaan kiitosta hyvin hoidetusta ympäristöministerin tontista.

– Krista Mikkonen on hoitanut ympäristöministerin salkkua erinomaisen hyvin, yksi vihreä jakaa tunnustusta.

Osa vihreistä toivoo, että puolueen johtoon saadaan muitakin kuin nuoren sukupolven edustajia. Erilaisten ikäprofiilien halutaan näkyvän paremmin myös puolueen viestinnässä.

Keskustelua henkilövalinnoista käydään parhaillaan vihreiden sisäisellä Slack-kanavalla.

Slack-ympäristössä ovat edustettuna niin puoluevaltuuskunta, puoluehallitus, kansanedustajat kuin europarlamentaarikotkin.

– Siellä esitetään kunkin omia toiveita, näkemyksiä ja argumentteja, vihreistä kerrotaan.

Keskustelua on käyty myös hallituksen poliittisista väännöistä, joissa vihreiden katsotaan jääneen alakynteen.

– Turve, tieliikenteen päästöt ja maatalous – kaikissa näissä vihreät ovat ottaneet niin sanotusti turpaan, vaikka Suomen hiilineutraaliustyö on edennyt hyvinkin määrätietoisesti. Viestinnässä on paljon parannettavaa. Miten saadaan meidän viestiä paremmin esille siitä, että olemme saaneet suuria voittoja? yksi vihreä kysyy.

Vihreän vaikuttajan mukaan keskusta on ottanut vihreistä julkisuudessa ”kunnon niskalenkin ja riepotellut kuin heittosäkkiä”.

Keskusta ja vihreät ovat olleet hallituskauden taistelupukarit. Kuva syksyn budjettiriihestä, jossa puolueet ottivat yhteen ilmastotoimista.

– He ovat riitauttaneet julkisuuteen kysymykset, mitkä ovat olleet vihreille tärkeitä, emmekä ole osanneet reagoida oikealla tavalla. Tulemme aina neuvotteluista ulos häntä koipien välissä, ja keskusta brassailee omille kannattajilleen, että vihreät saatiin ojennukseen.

Toinen vihreä kertoo kaipaavansa rytminmuutosta ja rohkeampaa otetta.

– On haluttu vetää turhan paljon hallituksen linjaa eikä vihreiden omaa linjaa. Toivoisin uutta alkua.

Ministerivalintoja puidaan vielä sunnuntaina järjestettävässä vihreiden eduskuntaryhmän kokouksessa.

Vihreistä painotetaan, että henkilövalinnoissa pitää huomioida ”monenlaisia kulmia”.

– Ketkä ovat käytettävissä ja mikä kokoonpano olisi toimiva monipuolisuuden, osaamisen ja muiden asioiden osalta. Nyt ratkeaa, miltä vihreät kevään aikana näyttää.