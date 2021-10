Perussuomalaiset ja Liike Nyt jätti eilen välikysymyksen maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta.

Ulkomaalaislain lakiluonnos herättää suuria tunteita.

Pontimena perussuomalaisten ja Liike Nytin välikysymykselle oli hallituksen lakiluonnos ulkomaalaislain muuttamisesta. Tarkoitus on muokata perheenyhdistämisen pykäliä.

Kyseessä on siis vasta lakiluonnos, ja on todella poikkeuksellista, että jo tässä vaiheessa oppositio käyttää järeintä asettaan ja tekee välikysymyksen – lakiesitystä ei vielä ole olemassa.

Pääministeripuolueen ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) hämmästelee, miksi perussuomalaiset teki välikysymyksen, kun lain sisältöä ei ole vielä päätetty.

– Kyllä perussuomalaiset ampuu haulikolla savikiekkoa, jota ei ole ilmaan vielä edes laitettu, Lindtman sanoi.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman ihmettelee, miksi perussuomalaiset elämöivät lakiluonnoksesta, joka tulee muuttumaan ja lakiesitys ei ole vielä edes valmis.

Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) muistuttaa, että välikysymys käsittelee ulkomaalaislain lisäksi myös ei-työperäistä maahanmuuttoa ja sen kustannuksia.

– Välikysymys koskee työttömien ulkomaalaisten perheenyhdistämispolitiikan ja alaikäisten perheenkokoajien lisäksi myös yleisempää ei-työperäistä maahanmuuttoa talouden kantokyvyn näkökulmasta. Hallitus on kertonut mahdollisesti nostavansa pakolaiskiintiötä taas uudestaan, Tavio totesi.

Kyseessä on vasta sisäministeriön lakiluonnos ulkomaalaislain muuttamisesta, se on käynyt lausuntokierroksella ja SM alkaa nyt kirjoittaa hallituksen esitystä.

Hallituksen esityksen pitäisi olla valmis marraskuun puolivälissä viikolla 46, jolloin se on tarkoitus hyväksyä valtioneuvoston istunnossa ja antaa eduskunnalle.

Vasta tämän jälkeen lakiesityksen sisällöstä tiedetään varmasti ja eduskunta voi alkaa käsitellä asiaa.

Viime vuonna hallitus teki 265 lakiesitystä, tänä vuonna hallituksen esityksiä on eduskuntaan tullut 171.

Lähihistoriasta ei pikakelauksella löydy lakiluonnosta, joka olisi herättänyt opposition tekemään välikysymyksen.

– Ehkä välikysymyksestä kaiken oleellisen kertoo se, että perussuomalaiset eivät saaneet eduskunnasta koko eduskunnasta mukaan kuin Harry Harkimon, Lindtman sanoi.

– Hallituksella on selvät linjaukset hallitusohjelmassaan. Pidän selvänä, että hallitus katsoo ulkomaalaislakia uudelleen lausuntokierroksen jälkeen. Tässä on puhuttu talouden tasapainosta, hoivavelan purkamisesta ja monista muista kansalaisten arkea paljon koskettavista asioista. Kun kansalaisten arjen kannalta tärkeisiin perussuomalaisilta ei vastauksia löydy, sen vuoksi on kaivettu vanha pelikirja, Lindtman näki.

Miksi ulkomaalaislain lakiluonnos on ainoa lakiluonnos, josta perussuomalaiset jo valmisteluvaiheessa päätti tehdä välikysymyksen, Ville Tavio?

– Hallituksen perheenyhdistämisiä koskeva lakiluonnos heikentäisi läpimennessään entisestään Suomen huonoa turvapaikkapolitiikkaa, joten asialla on suurta merkitystä järjestelmän oikeudenmukaisuuden ja hyvinvointivaltion kestokyvyn kannalta.

– Välikysymyksen teko voi olla hyödyllisempää pikemminkin aikaisessa kuin myöhäisessä lainvalmistelun vaiheessa. Välikysymystä käytetään kuitenkin aina tilannekohtaisesti, Tavio vastasi.

Ryhmäjohtaja Ville Tavion mukaan laista voi joskus jo varhaisessa vaiheessa tehdä välikysymyksen.

Lakiluonnokseen lausunnon antoi 27 eri viranomaista tai järjestöä.

Muun muassa Suojelupoliisi toivoi täsmennyksiä perheenyhdistämistä koskevan lain perustelujen muutamiin kohtiin.

– Kansallista turvallisuutta uhkaavien henkilöiden, kuten terrorismintorjunnan kohdehenkilöiden maahanpääsy on voitava jatkossakin estää, ja jotta ehdotettu muutos ei johda heidän maahanpääsynsä helpottumiseen, Supo totesi lausunnossaan.

Eniten kritisoitavaa lakiluonnoksesta oli Maahanmuuttovirastolla, peräti kahdeksan sivun verran.

Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnoksen muotoilussa riskinä on Suponkin esiintuoma asia, että vaaralliset henkilöt lähettävät lapsensa edeltä maahan ja pääsevät itse perässä.

– Tällainen luvan saamisen eräänlainen automatisointi tekee myös sen mahdolliseksi, että vanhemmat sivuuttavat turvapaikkaprosessin kokonaan omalta osaltaan lähettämällä lapsensa edeltä Suomeen turvapaikanhakijaksi mahdollistamaan oman maahanmuuttonsa perheenyhdistämismenettelyllä.

– Se, että kansainvälistä suojelua saaneen alaikäisen perheenkokoajan vanhemmat vapautetaan kaikista muista ulkomaalaislaissa säädetyistä edellytyksistä ei ole hallitun maahanmuuton edistämistä, Maahanmuuttovirasto muun muassa totesi.

Maahanmuuttovirasto pohti myös esimerkiksi niin sanottujen ankkurilapsien ja lasten edun problematiikkaa.

– Esitysluonnoksessa ei ole arvioitu lapsen edun toteutumista siitä näkökulmasta, että ilman huoltajaansa liikkuvan lapsen turvallisuus ja hyvinvointi ovat matkan aikana alttiina erilaisille riskitekijöille.

– Lisäksi asiassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien yksin saapuvien turvapaikanhakijoiden ei katsota olevan kansainvälisen suojelun tarpeessa, Maahanmuuttovirasto näki.

Maahanmuuttoviraston mukaan lakiluonnoksen vaikutusarvio on myös tehty alakanttiin, ja perheenyhdistämisessä myönteisten päätösten määrä lisääntyisi paljon enemmän kuin 200 vuodessa.

Opposition välikysymyksessä maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta hallitukselle esitetään peräti 21 kysymystä.

– Miksi hallitus aikoo tehdä omaa hallitusohjelmakirjaustaankin suuremman löysennyksen perheenyhdistämiseen?

– Onko hallitus ottanut lainsäädännön valmistelussa huomioon, että kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistämisen helpottaminen ja siihen liittyvän maahantulosääntöjen kiertämispykälän poistaminen tulevat hyvin todennäköisesti lisäämään alaikäisten ihmissalakuljetusta ja altistamaan lapsia vaarallisille ja traumatisoiville matkoille, perussuomalaiset ja Liike Nyt muun muassa kysyvät välikysymyksessään.

Riikka Purra, Harry Harkimo ja Ville Tavio jättivät eilen välikysymyksen maahanmuuttopolitiikasta eduskunnan lainsäädäntöjohtaja Tuula Kulovedelle.

Välikysymyksen käsittelylle ei eduskunnassa ole vielä määrätty päivämäärää.

Ensi viikon istuntokalenterissa ei ole välikysymystä, joten perussuomalaisten ja Liike Nytin välikysymyksestä todennäköisesti keskustellaan vasta noin puolentoista viikon kuluttua.