Riikka Purra: Tämä on paras keino saada empivät ottamaan rokotteet – ”Toivottavasti vaikuttaa niihin, joihin vielä voidaan vaikuttaa”

Tärkeimpien oppositiopuolueiden mielestä hallituksen päätös yhteiskunnan avaamisesta oli perusteltu THL:n johtajan arvostelusta huolimatta. Avainasemassa on riittävän rokotekattavuuden saavuttaminen.

Suurimmista oppositiopuolueista tuetaan hallitusta päätöksessä ryhtyä avaamaan yhteiskuntaa, vaikka tavoiteltua rokotuskattavuutta ei ole vielä saavutettu.

Hallitus päätti pääministeri Sanna Marinin (sd) johdolla poistaa useita koronarajoituksia, vaikka turvallisena rajana pidetyn 80 prosentin rokotuskattavuuden saavuttamisen on arvioitu vievän vielä useita viikkoja. Esimerkiksi THL:n johtaja Mika Salminen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvostelivat päätöstä.

Suomen johtavan terveysalan viranomaisen, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen näkemyksen sivuuttaminen on joidenkin mielestä ollut erikoista, sillä hallitusohjelmassaan hallitus lupaa sitoutua tietopohjaiseen päätöksentekoon. Toisaalta päätöksiä tehdessään hallitus joutuu pohtimaan kokonaisvaikutusta, joka koronakriisissä tarkoittaa myös esimerkiksi yhteiskunnan sulkemisesta aiheutuvia taloudellisia ja terveydellisiä haittoja.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei lähde arvostelemaan hallituksen päätöstä koronarajoitusten höllentämisestä vaikka tartuntojen määrä onkin huolestuttavasti nousussa.

– Myös perussuomalaiset kannattaa yhteiskunnan avaamista. On aivan totta, että sekä muuten sairaanhoidossa että tehohoidossa hoidettavien määrä on nyt lisääntynyt, jota tietenkin tulee tarkastella. Jos tilanne heikkenee esimerkiksi alueellisesti, niin on syytä kyetä tekemään nopeasti alueellisia toimia, Purra sanoo.

Hänen mukaansa sairaanhoidon kuormitusta ja kantokykyä erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tulee seurata tarkkaan ja toimia jos tilanne pahenee liikaa.

– Näin ymmärtääkseni tehdäänkin. Hallituksen toimissa on hätäjarru, joka takaa sen että päätöksissä voidaan myös peruuttaa mikäli näin käy.

Koronarokotusten eteneminen on nykytilanteessa avainasemassa.

Purran mukaan asiantuntijoiden näkemysten seuraaminen ei korona-aikana ole aina ollut yksiselitteistä, vaan eri toimijat ovat esittäneet erilaisia kantoja. Jopa THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön näkemykset ovat välillä poikenneet toisistaan.

– En tässä mielessä syyttäisi hallituksen toimia varsinkaan tieteen vastaisiksi kun kyse ei vielä ole varsinaisista tieteellisistä tutkimuksista vaan asiantuntijoiden arvioista.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan syyskuussa sairaalaan joutuneista koronaviruspotilaista rokottamattomia oli 74 prosenttia.

– Se kertoo erityisesti siitä että rokotuksilla näitä vakavia tautitapauksia onnistutaan hyvin välttämään. Rokotekattavuus ei ole vielä sillä tasolla kuin se voisi olla, Purra sanoo.

Perussuomalaisten viestistä on välillä jäänyt kuva, että puolueessa ei löytyisi intoa kannustaa suomalaisia rokottamaan itsensä. Esimerkiksi tänään eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei näe tarvetta minkäänlaisille lisätoimille, joilla rokotteisiin edelleen kriittisesti suhtautuvat saataisiin ottamaan rokotteet.

– Kysymys oli ymmärtääkseni siitä, että saadaanko tällä rokotekattavuutta kasvamaan. Uskoisin ihan samalla tavalla, että rokotteen edelleen ottamatta jättäneiden päätä ei kyetä kääntämään valistuksella. Tällaista valistusta ja uutisointia on ollut tarjolla jo hyvin pitkään, Purra arvioi.

Hänen tietojensa mukaan rokotetuissa aliedustettuina on erityisesti nuoria miehiä ja maahanmuuttajia, jotka suhtautuvat koronarokotteisiin kielteisesti eivätkä aio ottaa niitä.

– En näe sitä kauhean tulokselliseksi, että tästä millään muulla tavalla valistettaisiin kuin median kautta kertomalla niistä uutisista ja tosiasioista, että rokottamattomia päätyy sairaalahoitoon. Toivottavasti tällainen uutisointi vaikuttaa niihin ihmisiin, joihin vielä voidaan vaikuttaa niin, että he haluavat vielä rokotteen ottaa.

Myös toisessa suuressa oppositiopuolueessa, kokoomuksessa, koronarajoitusten purkamista on pidetty järkevänä.

– Olemme olleet yhteiskunnan avaamisen kannalla. Tämän vuoksi viime keväänä tehtiin aloite koronapassin valmistelun aloittamisesta, jolloin se olisi ollut käytössä jo loppukesällä ja alkusyksyllä ja olisimme sen avulla päässeet avaamaan yhteiskuntaa, sanoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva kansanedustaja Mia Laiho (kok).

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho eduskunnan täysistunnossa 10. syyskuuta.

Siviiliammatissaan lääkärinä toimiva Laiho sanoo olevansa henkilökohtaisesti sitä mieltä, että maskisuositus olisi kannattanut pitää vielä voimassa ihmisten alkaessa tapaamaan toisiaan enemmän. Päätöksen maskisuosituksen poistamisesta teki THL.

Koronarajoituksia päätettiin lähteä purkamaan, vaikka koronapassin käyttöönoton mahdollistavaa lainsäädäntöä ei ole vielä ehditty hyväksyä. Tämä on myös Laihon mukaan perusteltua.

– Tässä on tullut viivästyksiä hallituksen hitauden vuoksi, mutta tietenkään me emme voi jäädä odottamaan lain valmistumista. Tässä tilanteessa täytyy vain pyrkiä nostamaan rokotuskattavuutta mahdollisimman paljon.