Mikäli koronatilanne äityy pahaksi, on yhtenä vaihtoehtona väläytelty koronapassin käyttöönottoa ja ravintolarajoitusten pitämistä voimassa ainakin toistaiseksi.

Hallituksessa on huolestuttu viime viikkojen kehityksestä, jossa tautitapausten ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on lähtenyt Suomessa koronan vuoksi uuteen kasvuun.

Hallituksen piirissä on käyty runsaasti keskustelua tällä ja viime viikolla siitä, mihin tilanne on menossa.

THL:n jätevesiseurannan perusteella koronaviruksen kokonaismäärä on lisääntynyt Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 154 tartuntaa, mikä on 1 337 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös ilmaantuvuusluku eli tautitapausten määrä kahdelta viikolta sataatuhatta asukasta kohti on nyt Suomessa 129, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli 105.

Suomessa on tällä hetkellä sairaalahoidossa 171 koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunutta ihmistä ja heistä tehohoidossa on 28. Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden yhteismäärä on noussut keskiviikosta 26 ihmisellä, mutta tehohoidossa on viisi ihmistä vähemmän kuin keskiviikkona.

Hallituksen piirissä pidetään mahdollisena, että tulevina viikkoina tullaan puhumaan jälleen tehohoidon kapasiteetin ylittymisen vaarasta.

Mikäli koronatilanne äityy pahaksi, on alueellisilla viranomaisilla aina mahdollisuus ryhtyä toimeen ja tiukentaa rajoituksia.

Kysymys tällä hetkellä on kuitenkin se, mitkä olisivat oikeita toimenpiteitä tässä tilanteessa?

Syksyn myötä koronasta on tullut rokottamattomien epidemia. Syyskuun aikana sairaalahoitoon joutuneista henkilöistä 74 prosenttia on ollut rokottamattomia.

Sairaala- ja erityisesti tehohoidossa oleva väki ei ole 30-vuotiaita ravintoloissa käyviä vaan rokottamattomia keski-ikäisiä ja sitä vanhempia henkilöitä.

Tämän vuoksi ravintoloiden rajoitusten tiukentamisellakaan ei välttämättä olisi juurikaan vaikutusta tilanteeseen.

STM ja THL pyrkivätkin tällä hetkellä kuumeisesti selvittämän tarkalleen sitä, ketkä sairaalahoitoon tällä hetkellä joutuvat ja mitä heillä olisi mahdollisesti yhteistä.

Koronapassia koskeva lainsäädäntö valmistuu näillä näkymin eduskunnasta ensi viikon perjantaina.

Yhtenä vaihtoehtona onkin väläytelty passin ottamista käyttöön saman tien ja jonkinasteisten ravintolarajoitusten pitämistä voimassa ainakin toistaiseksi.

Koronapassin idea on, että sellaista asiakkailtaan vaatimalla tapahtumajärjestäjät ja rajoitusten kohteina olevat toimijat voisivat vapautua niille asetetuista koronarajoituksista.

Myös ulkomailla on nähty, että koronapassin käyttöönotolla on ollut vaikutusta ihmisten rokotushalukkuuteen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja sosiaali- ja terveysministeriö STM ovat molemmat arvostelleet hallitusta yhteiskunnan avaamisesta liian nopeasti.

Hallituksen hybridistrategian mukaan rajoituksia voidaan purkaa, kun Suomessa on päästy 80 prosentin rokotekattavuuteen. Useita rajoituksia on kuitenkin jo poistettu, vaikka rokotustavoitteeseen pääsemisen arvioidaan vievän vielä useita viikkoja.

Tällä hetkellä toisen koronarokoteannoksen on saanut 73 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on kuitenkin torjunut arvostelun ja kiistänyt hallituksen toimineen sosiaali- ja terveysministeriön arvion vastaisesti.

– Nähdäkseni emme ole vapauttaneet yhteiskuntaa liian aikaisin. Osa rajoituksista on vielä voimassa, ja kun saamme tässä kuussa toivon mukaan tuon 80 prosentin rokotekattavuuden, niin puramme nämä rajoitukset, Marin totesi.

– Emme me voi pitää yhteiskuntaa suljettuna ja näitä rajoituksia voimassa vain sen vuoksi, että osa ihmisistä ei ole halunnut rokotetta ottaa. Kyllä meidän tavoitteenamme on avata yhteiskunta.