Liikenneministeri Harakka esitteli EU:n komission esitystä EU:n liikenteen ilmastopaketista, EU-maat neuvottelevat nyt esityksestä ja valmista pitäisi olla vuonna 2023.

Jos on epäselvää, EU suunnittelee omaa ilmastopakettiaan tie-, meri ja lentoliikenteelle, ja Suomen hallitus tekee omaa ilmastopakettiaan sen ohessa.

Koko EU:ssa tieliikenteelle on tulossa oma päästökauppansa, eli polttoaineiden jakelijat ostaisivat päästöoikeuksia.

EU:n tiukentuvien päästövaatimusten mukaan autonvalmistajien on lopetettava polttomoottoriautojen valmistus vuonna 2035. Jos kaikki uudet henkilö- ja pakettiautot olisivat kokonaan sähköisiä, biokaasulle suuria markkinoita ei jäisi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) ja ministeriön virkamiehet esittelivät komission esitystä EU:n liikenteen ilmastopaketista.

– Siitä puhutaan helposti toteutuvana tosiasiana, vaikka nyt vasta jäsenvaltiot muodostavat kantojansa. Neuvottelut ovat siis alkuvaiheessa. Suomella on liikenteen sektorilla kärkiasioita, joita ajamme, kun neuvottelut komission kanssa alkavat.

– Liikenteen osuus EU:n kasvihuonekasvupäästöistä, ja myös Suomen kansallisista päästöistä on noin viidennes. Suomi on osana EU:ta sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Tavoite edellyttää, että EU:n hiilineutraalisuus saavutetaan taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla ennen vuotta 2050, Harakka luetteli.

Suomen oma tavoite on olla hiilineutraali 2035.

Liikenneministeri Timo Harakka muistutti, että EU:n komission liikenteen ilmastopaketti on vasta esitys ja jäsenmaat vasta aloittelevat neuvotteluja paketin sisällöstä.

Ilmastopaketin ehdotuksilla on Suomelle ristikkäisiä vaikutuksia ja jokaisesta aloitteesta neuvotellaan erikseen.

Harakka nosti esiin muutaman asian, joka Suomen vinkkelistä vaatii muutoksia.

Suomi suhtautuu nihkeästi esimerkiksi biokaasun vähättelyyn ja talvimerenkulun unohtamiseen.

– Paketti koskee siis kaikkia EU:n jäsenvaltioita ja suhteellinen kilpailukyky pysyy periaatteessa ennallaan. Tarkastelemme huolella kohtia, jotka vaikuttavat Suomen kilpailukyvyn kannalta ratkaiseviin tekijöihin.

– Erityisenä haasteena on se, että talvimerenkulun haasteet huomioidaan merenkulun päästökaupassa ja ymmärretään biokaasun mahdollisuudet tieliikenteessä. Nämä teemat tuodaan esiin sitkeästi Suomen kannoissa, Harakka totesi.

Tieliikenne koskettaa eniten tavallista kansalaista.

Tieliikenteelle, eli polttoaineille on tulossa erillinen päästökauppa.

Polttoaineiden jakelijat aloittaisivat koko EU:ssa päästökaupan vuonna 2026. Päästökauppa nostaisi polttoaineiden hintaa.

EU suunnitelee aloittavansa polttoaineiden päästökaupan kaikissa jäsenmaissa. Jos jakelijat alkavat ostaa päästöoikeuksia, tämä nostaa polttoaineiden hintaa.

Marinin hallitus suhtautuu liikenteen päästökauppaan lähtökohtaisesti positiivisesti.

Tieliikenteen päästökaupassa mukana olisi myös rakennusten päästökauppa, eli öljylämmitteiset talot.

– Osasimme ennakoida sitä, kun lähdimme valmistelemaan liikenteen tiekartan mukaisesti päästökauppaa. Saksassa lämmityspolttoaineet rakennuksissa on sidottu liikenteen päästökauppaan. Oikein veikattiin. Suomessa rakennusten osuudella on pieni merkitys, koska öljylämmitys kannustimien avulla tulee vähenemään pieneksi.

– Tässä on monta liikkuvaa osaa vielä, liittyen EU:n päästökauppaan. Tavoitteena on jossain määrin palauttaa niitä päästökauppatuloja liikenteeseen ja liikenteen sähköistämiseen. Tämä on tärkeä juttu tämän hyväksyttävyyden kannalta.

– Esimerkiksi Kaliforniassa tällä tavoin on voitu liikenteen päästökauppa toteuttaa, kun ihmiset näkevät suoraan, että näillä tuloilla kustannetaan suoraan liikenteen sähköistymistä ja päästään puhtaampiin käyttövoimiin, Harakka totesi.

Harakan mukaan liikenteen päästövähennyksissä puhutaan usein vain menoista, ei tuloista.

– Suomessa valmistetaan enemmän sähköautoja kuin niitä täällä ostetaan, Uuteenkaupunkiin tuhat työpaikkaa akkuteollisuuteen, Wärtsilä on maailman johtava ilmastoystävällisiä tuotteita tekevä laivamoottorivalmistaja, meillä on myös maailman johtava biopolttoaineiden valmistaja Neste. Meillä on paljon työpaikkoja, talouskasvua ja hyvinvointia saatavissa ilmastotoimista, Harakka muistutti.

EU on tiukentamassa uusien henkilö- ja pakettiautojen päästöraja-arvoja niin, että käytännössä polttomoottorikäyttöisten henkilö- ja pakettiautojen, sekä myös ladattavien hybridien ja ja myös kaasuautojen valmistus loppuisi vuonna 2035.

EU on tiukentamassa henkilö- ja pakettiautojen päästörajoja niin, että käytännössä vuonna 2035 valmistettaisiin enää vain täyssähköautoja.

Ehdotuksen mukaan vuoteen 2025 mennessä esimerkiksi sähköautoille pitäisi olla latausasema 60 kilometrin välein ja vetyautoille vuoteen 2030 mennessä latausasema 150 kilometrin välein.

Harakka kertoi konkretisoineensa asioita kollegoilleen EU-kokouksessaan Sloveniassa.

– Kerroin, että E75 tie Suomen Lapissa sen viimeiset 400 kilometriä on kolmen kunnan alueella, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on suurempi kuin Belgia ja (tuolla alueella Lapissa) asuu 16 000 ihmistä. Jos komissio haluaa, että tänne rakennetaan neljä tehokasta sähkölatauspistettä ja vetytankkausasema, tämä voi olla kyseenalainen idea.

– Palautteesta päätellen esimerkki oli jäänyt mieleen, ja olisiko tässä syytä käyttää joustoa ja järkeä, Harakka sanoi.

Meriliikenteessä suurin huoli on se, että talvimerenkulkua ei huomioida.

EU:n liikenteen ilmastopaketti ei ehdotuksessaan huomioi lainkaan talvimerenkulkua.

Meriliikenne on myös tarkoitus ottaa päästökauppaan mukaan, ja se toteutettaisiin vaiheittain vuodesta 2023 alkaen.

Meriliikenteen päästövähennykset ovat suhteellisen maltillisia, vuonna 2025 päästöjen pitäisi vähetä kaksi prosenttia, vuonna 2035 vähennys olisi 13 prosenttia ja 75 prosentin vähennystä kaavaillaan vuoteen 2050.

Vuodesta 2030 alkaen kontti- ja matkustaja-alusten olisi käytettävä maasähköä tai nollapäästöistä teknologiaa satamassa.

EU:n kaavailujen mukaan lentoliikenteen päästöoikeuksien ilmaisjaosta luovutaan vähitellen, erillinen lentovero ei ole Brysselin suunnitelmissa.

Lentoliikenteessä EU:n komission esitys haluaa tehostaa päästökauppaa. Päästöoikeuksien ilmaisjaosta luovuttaisiin 25 prosenttia vuodesta 2024 alkaen ja ilmaisjako loppuisi 2027.

Erillistä lentoveroa ei ole tulossa.