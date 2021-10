Pääministeripuolue Sdp lähtee aluevaaleihin lupaamalla nopeampaa pääsyä terveydenhuoltoon ja hoitohenkilökunnalle parempia työoloja.

Nopeampia ja yhdenvertaisempia terveyspalveluja ja paremmin jaksava hoitohenkilöstö. Tällaiset ovat kiteytettynä pääministeripuolue Sdp:n lupaukset, joilla puolue lähtee kampanjoimaan tammikuussa ensimäistä kertaa järjestettäviin aluevaaleihin.

Puolueen puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin sanoi torstaina puoluetoimistolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että lähivuosina edessä on iso työ purkaa koronakriisin aikana kertynyttä hoito-, hoiva- ja palveluvelkaa. Sdp:n tavoitteisiin kuuluu varmistaa, että jokaisella suomalaisella on yhdenvertainen oikeus terveyspalveluihin.

– Sdp:lle ihmisten oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä sote-henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimmät tavoitteet, Marin totesi.

Sdp:n tavoitteena on, että perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä hoidontarpeen arvioinnista nykyisen kolmen kuukauden sijaan. Hoitolupaus koskee myös mielenterveyspalveluja.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Paikalla ollut puoluesihteeri Antton Rönnholm arvioi, että viikon hoitotavoite toteutuu jo nyt yli 60 prosentissa kunnista.

– Mutta meillä on isoja eroja alueiden välillä. Nyt on aika kiriä siinä, että nämä palvelut ovat saatavilla jokaiselle suomalaiselle samalla tavalla ja yhtä laadukkaasti joka puolella Suomea, Rönnholm sanoi.

Hallituskumppani keskusta on omassa kampanjassaan luvannut jokaiseen kuntaan oman sosiaali- ja terveysaseman. Marinin mukaan Sdp ei aio antaa samanlaista lupausta, vaan haluaa luottaa alueen päättäjiin palveluverkon kehittämisen tarpeita katsottaessa.

Sdp:n toinen kärkiteema on terveydenhuollon työtekijöiden hyvinvointi.

– Palvelut ja hoitolupaus eivät toteudu jos meillä ei ole osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä, tiivisti Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

Sdp:n varapuheenjohtaja Niina Malm.

Koronakriisi on kuormittanut terveydenhuollon henkilökuntaa ja moni on Sdp:n mukaan ollut jaksamisensa äärirajoilla. Puolue lupaa huolehtia henkilöstön asemasta uudistuksen aikana.

Myös alan työvoimapula kuuluu isoihin haasteisiin, joka vaikuttaa voimakkaasti myös henkilöstön jaksamiseen. Malmin mukaan monet alalla työskentelevät kokevat arvostuksen puutetta ja pohtivat siksi alan vaihtoa.

– Myöskin palkan täytyy olla houkutteleva jotta alalla on imua, Malm totesi.

Marinin mukaan Sdp ei kuitenkaan ole kampanjoimassa vaaleissa hoitajien palkkojen nostamisella.

– Tietenkään Sdp puolueena eikä hallitus maan johdossa ole työmarkkinaosapuoli vaan meillä on oma roolimme yhteiskunnassa ja työmarkkinajärjestöt sitten vastaavat neuvotteluista joissa käydään läpi palkkaan ja työehtoihin liittyviä asioita, Marin kommentoi.

Marin sanoi jakavansa huolen siitä, kuinka jatkossa onnistutaan houkuttelemaan riittävästi ihmisiä sosiaali- ja terveysalalle ja miten heidät saadaan pysymään alalla.

– Tulemme myös tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa ja osaajia ulkomailta. Tässä meidän pitää katsoa keinoja kuinka me voisimme tätä helpottaa.

Puoluesihteeri Rönnholmin mukaan Sdp on kerännyt vaaleihin maanlaajuisesti jo yli tuhat ehdokasta, joka on noin 60 prosenttia puolueen tavoitteesta. Ehdokaslistoilla on myös useita ministereitä.

Tamperelainen Sanna Marin ei ole lähdössä aluevaaleissa ehdolle jo ennestään suuren työmääränsä vuoksi.