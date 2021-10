Elokapinan toissa viikon mielenosoitus on herättänyt keskustelua eduskunnan sähkön käytöstä.

Jos haluat osoittaa mieltäsi Eduskuntatalon tai Pikkuparlamentin edessä, ilmoitat aikeistasi poliisille ja tarvitset sähköä – eduskunta tarjoaa sähköt.

– Kyllä. Tietysti, jos poliisi pyrkii mielenosoittamisen keskeyttämään, ei saa sähköä. Miten tämän varmistamme? Olemme koko ajan yhteydessä poliisiin, hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoi.

Jos poliisia tarvitaan, katkaistaanko sähköt?

– Jos poliisi ryhtyy keskeyttämään mielenosoitusta, on selvää, että silloin ei eduskunta tarjoa näitä palveluitaan.

Niin Elokapina kuin maanviljelijät, ja ketkä tahansa saavat eduskunnan eteen tulla mieltä osoittamaan?

– Ehdottomasti. Edellinen sähköä käyttänyt mielenosoitus taisi olla omaishoidon ja omaishoitajien puolesta. Se ei jostain syystä herättänyt tällaista keskustelua.

Tarjoatteko myös jatkojohdot roikat, vai pitääkö mielenosoittajan ne itse järjestää?

– Täytyy varmaan itse järjestää. Sähkönsyöttö turvataan – ja ennen kuin ehdit kysyä, kuinka kauan tämä käytäntö on ollut voimassa. Olen ollut täällä vasta 11 vuotta. Vanhemmat virkamiehet esittivät arvion, että 80-luvulla jo tehtiin rakenteet, että sähkö voidaan jakaa siihen eteen. Vuosikymmeniä on tällainen käytäntö ollut.

Mielenosoituksessa on joskus sähköä ilmassa, mutta mihin mielenosoittajat sähköä tarvitsevat?

– Eiköhän se ole äänentoistoon. Mielenosoituksella pitää olla mielekäs kesto. Jos joku mielii leiriytyä ja tuoda vaikka asuntoautonsa, se ei kyllä onnistu.

Ekologisen mielenosoituksen voi järjestää megafoneilla?

– Kyllä. Sattuu myös olemaan niin, että eduskunnan kaikki hankkima sähkö on uusiutuvalla energialla tuotettua.

Kaikilla on oikeus yhtä lailla tulla osoittamaan mieltä eduskunnan eteen, kun ilmoittaa poliisille, ja eduskunta tarjoaa sähköt äänentoistoon, mutta ei leiriytymiseen?

- Kyllä. Eduskunnassa on pitkään ollut näkemys, että eduskunnan edusta on oikea paikka mielenosoitukselle. Jos haluaa asiansa kuuluville, eduskunnan mielestä on oikein, että mielenosoitus on juuri tässä. Jo sen vuoksi tuemme tällaisen kansalaisyhteiskunnan toimintaa, ja poliisi huolehtii, että ei häiritä edustajien ja virkamiesten tuloa talolle.

Eduskuntatalon edessä on oma kadunpätkänsä, eli liikenne Mannerheimintiellä pystyy aina soljumaan normaalisti mielenosoitusten aikana?

– Näin on. Hyvin usein isommat mielenosoitukset laajenevat nurmialueille, Rauhio vastasi.