Presidentti Niinistö oli tämän päivän työparinsa kanssa uutistoimisto Reutersin haastattelussa ilmastokysymyksistä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui vahvasti ilmastotoimien puolesta.

Niinistö osallistui tämän päivän työparinsa, Nella Salmisen, 16, kanssa Reutersin Impact-haastatteluun osana Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempausta.

Presidentti Niinistö painotti ihmisen omaa vastuuta ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä.

– Jokaisella yksilöllä, yhteiskunnalla, hallituksella ja valtiolla on vastuu on jättää tämä maapallo nuorillemme vähintään samassa kunnossa kun se on meidän aikanamme ollut. Näin elämä, ja onnellinen elämä voi jatkua.

– Minun sukupolveni on kannettava oma vastuunsa. Elinolosuhteiden on oltava sellaiset, jotta uusilla sukupolvilla on samanlaiset mahdollisuudet kuin meillä rakentaa haluamaamme maailmaa, Niinistö totesi.

Presidentin vierellä kysymyksiin vastannut Nella Salminen toivoi, että nuoret otettaisiin osaksi ilmastokeskustelua.

Niinistö kertoi ympäristöajattelunsa filosofiasta esimerkin.

– Olenko valmis vahingoittamaan itseäni vai lapsiani? Tämä on avainkysymys. Voinko luopua jostain mistä pidän, koska tiedän, että lapseni jäävät vaille tätä samaa mahdollisuutta, jos en siitä luovu. Emme lopulta ole itsekkäitä, ainakin näin haluan uskoa.

– En tunne vanhempia, jotka eivät ole valmiita omastaan luopumaan, jos se on joko minä tai lapseni, joka tarvitsee jotain. Kun menemme perhetasolle, emme löydä vanhempia, jotka eivät haluaisi lapsilleen parempaa kuin itselle. Meidän täytyisi laajentaa tämäntapaista ajattelua, Niinistö pohti.

Presidentin vierellä kysymyksiin vastannut Nella Salminen toivoi, että nuoret otettaisiin osaksi ilmastokeskustelua.

– Minusta on epäreilua, jos päätöksiä tekevät vain ihmiset, jotka eivät ole kokemassa niiden seurauksia. Tarvitsemme nuoria osaksi päätöksentekoa. Minusta tämä on iso ongelma Suomessa, koska meillä on kunnianhimoinen ilmasto-ohjelma, Salminen sanoi.

Salminen halusi uskoa, että ilmastonmuutoksen torjunnalle on vain yksi vaihtoehto.

– Mielestäni ei ole olemassa b-suunnitelmaa, koska ei ole olemassa planeettaa b. Luotamme päätöksentekijöihin, jotta he tekevät järkeviä päätöksiä ilmastokriisissä. Päätöksiä pitää tehdä nyt. Jos he tekevät päätöksiä, olen luottavainen tulevaisuudesta, Salminen näki.

Tasavallan presidenti Sauli Niinistö osallistui tämän päivän työparinsa, Nella Salmisen, 16, kanssa Reutersin Impact-haastatteluun osana Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempausta.

Ilmastonmuutos on nuorille merkittävä puheenaihe.

– Ilmastonmuutos on todella pelottava asia. Siksi toivon, että päätöksentekijät varmistavat, että minulla on niin valoisa tulevaisuus kuin mahdollista. Puhumme ystäviemme kanssa ilmastonmuutoksen eri vaihtoehdoista. Mielestäni ansaitsen yhtä valoisan elämän kuin vanhemmillani.

– Lapset joutuvat kokemaan ilmastonmuutoksen seuraukset. Jos tehdään hyviä päätöksiä, meidän ei tarvitse miettiä b-vaihtoehtoa niin paljon.

– Rakastan lunta ja Suomen neljää vuodenaikaa. Meillä on kaunis talvi. Mietin, miten voin selittää lapsilleni, miksi heillä ei ole samanlaista talvea kuin minulla. Miten selitän heille, että päätöksentekijät eivät heränneet ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tarpeeksi ajoissa, Salminen kyseli.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi päivän työparinsa Nella Salmisen Mäntyniemessä 6.10.2021 osana Plan Internationalin #GirlsTakeover-tempausta.

Niinistö tuki ilmastopolitiikkaa, jossa Suomesta on tarkoitus tehdä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Tämä on maailmanlaajuinen kysymys. Suomi voi tehdä koko ongelman ratkaisemiseksi vähän, mutta Suomi voi huolehtia, että avaamme suumme ja teemme tästä asian: Meidän täytyy itse tehdä niin paljon kuin mahdollista.

– Suomi on harvaan asuttu maa, meillä on myös paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta. Meillä on tiekartta, kuinka päästötavoitteisiin päästään. Lisäämme koko ajan sähkön käyttöä.

– Täytyy kysyä, millä sähkö tuotetaan. Meidän sähköstämme jo nyt yli 80 prosenttia tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla tai ydinvoimalla. Ja meillä on metsämme, joissa on laajat hiilinielut, Niinistö luetteli.

Niinistö muistutti, että Suomessa metsien hyvällä hoidolla on pitkät perinteet.

– Istutamme joka vuosi 150 miljoonaa puuta. Tämä on jatkunut vuosikymmeniä, ja pidämme huolta metsistämme.

– Metsiemme nielut lisääntyvät kaiken aikaa, nielut eivät vähene, ne kasvavat, Niinistö muistutti.