Main ContentPlaceholder

Politiikka

Kommentti: Hoitajat, opettajat… Pilaavatko ay-pomot jo propaganda­tutkimuksillaan oman ammatti­kuntansa arvostusta?

Työmarkkinapropagandaan on pesiytynyt outo ja uusi ilmiö. Hoitajien ja opettajien ay-johtajat teettävät kyselyitä, joiden mukaan suuri enemmistö on vaihtamassa alaa ammatin surkeuden takia, mistä palkka on yksi syy. Siinä sivussa he romuttavat itsekin ammatin arvostusta, ihmettelee politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tehyn Millariikka Rytkönen ja OAJ:n Olli Luukkainen ovat palkkapropagandassaan luoneet kuvaa, jonka mukaan enemmistö opettajista ja hoitajista miettii alan vaihtoa.

Julkisen puolen työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla vasta helmikuun lopulla, mutta taistelu on kovaa jo nyt. Propagandatykit on ajettu asemiin. Jo viime kierroksella esimerkiksi Tehyllä oli suuria suunnitelmia, mutta koronan takia kova palkkataistelu jäi lähtökuoppiin. Keväällä kokeillaan uudestaan. työmarkkinapropagandaan on samaan aikaan hiipinyt uusi edunvalvontaan liittyvä ilmiö, jota ei ole Suomessa aikaisemmin nähty. Julkisen alan ammattiliitot ovat alkaneet julkistaa kyselytutkimuksia, joiden mukaan x monta prosenttia heidän edustamiensa ammattialojen työntekijöistä on pohtinut ammattinsa vaihtamista x ajan kuluessa. Eli tehdään kysely esimerkiksi siitä, kuinka moni hoitaja tai opettaja on pohtinut alan vaihtoa tai ulkomaille muuttamista. Syy: ammatin surkeus, palkat ja olosuhteet. Hoitajien Tehy on Millariikka Rytkösen johdolla tehnyt kyselyitä pitkään. Nyt julkisen puolen palkkapotista Tehyn kanssa taisteleva opettajien OAJ on Olli Luukkaisen johdolla matkinut saman konstin. Viime viikolla OAJ julkisti kyselyn, jota liiton nettisivuilla tutkimusta mainostetaan näin: Dramaattinen muutos: Jo kuusi kymmenestä opettajasta harkitsee alanvaihtoa. Aikaisemmin Tehy toi puolestaan julkisuuteen kyselyn, jonka mukaan muun muassa miltei jokainen nuori hoitaja on harkinnut alan vaihtoa. Palkka on yksi syy. Olosuhteet toinen. Jopa melkein kaiken nähnyt ay-tutkija Tapio Bergholm päätyi ihmettelemään uutta ilmiötä viime lauantain Helsingin Sanomien haastattelussa. – Onhan se merkillistä, kuinka ammattiliitot nyt kilpailevat ja jopa ylpeilevät sillä, miten huonosti ja kurjasti niiden jäsenillä menee. Liittojenhan pitäisi päinvastoin kertoa, mitä ne ovat saaneet aikaan ja missä onnistuneet. Miten ne muuten houkuttelevat uusia jäseniä? Bergholm hämmästelee. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole vähätellä kyseisesti ammattien vaikeutta, palkankorotusten tarvetta – tai edes sitä, että osa katuu ammattivalintaansa ja miettii jopa ulkomaille muuttamista parempien etujen toivossa. Kukapa sitä ei joskus miettisi. Myös muissa ammateissa. Mutta se, että liittojen kyselytutkimusten tulokset muuttuisivat lihaksi ja enemmistö vaihtaisi oikeasti alaa tai muuttaisi maasta? Tuskinpa sentään. Kyse onkin pelottelupropagandasta. ” Kuka niin hulluun hommaan lähtee, jota oman ammattialan ay-pomotkin kritisoivat nykyään niin paljon? Mutta kun ay-johtajat toistavat viestiään alan työnkuvan surkeudesta ja ankeudesta päivästä toiseen palkankorotusvaatimustensa tueksi, se vain syventää kierrettä: Kuka niin hulluun hommaan lähtee, jota oman ammattialan ay-pomotkin kritisoivat nykyään niin paljon? Ammattikuva on muuttunut ankeaksi, mitä ammattiliitot syventävät. Ammatissaan viihtyvä hoitaja tai opettaja alkaa kuulostaa kummajaiselta. Välillä kuulee tosin sellaisestakin alan edustajasta, joka kertoo nauttivansa työstään. Nykyisen ay-jargonin perusteella kyseessä lienee satuolento. Palkkataso on yksi ammatin arvostuksen mittareista. Mutta on niitä muitakin. Usein liitot virittävät lisäksi sopimusneuvottelujen logiikan mukaisesti palkkataistelussaan ylisuuria odotuksia, jotka jäävät elämään ja lisäävät surkeuden tunnetta. Kukaan ei kaikkia vaatimuksia saa läpi koskaan, ja jos tai kun korotus jää odotettua/tavoiteltua/luvattua pienemmäksi, jäljelle jää kuitenkin oman liiton masinoima kuva epätyydyttävästä ammatista suurine ongelmineen. Kuka haluaa jatkossa opiskella sellaiseen ammattiin? Vähemmän. Sehän on selvää. Ei aikaisemmin voinut kuvitellakaan tilannetta, että ammattiliittojen viestin olisi voinut tulkita: Varo tätä alaa. Korjattu kello 9.14: Tehy julkaisi hoitajien alan vaihtoa koskevan kyselyn tänä syksynä, ei viime.