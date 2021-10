Riemu repesi eduskunnassa maskipakon päätyttyä – ”Suomi on siirtymässä kohti normaalia”

Kansanedustajat pääsivät tiistaina palaamaan omille paikoilleen ja saivat luopua maskien käytöstä.

Eduskunta palasi tiistaina iltapäivällä alkaneessa täysistunnossaan pääosin normaaliin päiväjärjestykseen kun suurimmasta osasta koronakriisin rajoitustoimia päästiin luopumaan.

Kansanedustajat pääsivät ensimmäistä kertaa koronarajoitusten alkamisen jälkeen omille istumapaikoilleen. Myös valiokuntien on jatkossa mahdollista kokoustaa omissa huoneissaan. Yleisöä ei eduskunnan lehtereille vielä kuitenkaan päästetty, ja mahdollisuus etätyön tekemiseen jatkuu vielä kymmenen päivän ajan.

Täysistunnon aluksi istuntoa johtanut varapuhemies Juho Eerola ilmoitti puhemiesneuvoston päättäneen hetkeä aikaisemmin, että eduskunnan maskisuosituksesta luovutaan.

Ilmoitus aiheutti muutenkin iloisissa tunnelmissa olleessa salissa tyytyväisen kohahduksen ja jopa muutaman ”hyvä!” ja ”vau!” -huudon. Aplodeja ei sentään kuultu.

Osa kansanedustajista riisui maskinsa saman tien, kun taas toisilla sitä ei ollut päällä edes ennen ilmoitusta. Valtaosa kansanedustajista jatkoi istuntoa maskitta.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo riisui kasvomaskinsa vieressään perussuomalaisten Riikka Purra eduskunnan täysistunnossa.

Ben Zyskowicz (kok) luopui korvassa roikkuneesta maskista kokonaan puhemiehen ilmoituksen jälkeen.

Eduskunnan kuppilassa rajoitusten päättymisestä ja kollegoiden jälleennäkemisestä iloittiin. Keskustan tamperelaisedustaja Jouni Ovaska sanoi palaavansa töihin turvallisin mielin.

– Tuntuu erikoiselta kun on taas näin paljon tuoleja ja ääntä, myös Pikkuparlamentin ravintolassa aiemmin käynyt Ovaska kuvaili.

Ovaska on monen muun edustajan tavoin istunut osan aikaa eduskunnassa kriisin aikana, mutta vapaampi jutustelu toisten kansanedustajien kanssa on jäänyt vähälle.

– Aika monia asioita viedään eteenpäin myös salin ja valiokuntatyön ulkopuolella. Politiikassa on todella tärkeää että tavataan myös niiden kokousten lisäksi.

Keskustan Joonas Könttä ja Liike Nytin Harry Harkimo näyttivät iloisilta päästessään omille istumapaikoilleen.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoi aiemmin tiistaina, että 29 kansanedustajaa ei ole vielä joko ottanut kahta koronarokotetta tai jättänyt syystä tai toisesta kertomatta asiasta eduskunnan työterveyteen. Ovaska sanoi, ettei osan kansanedustajista mahdollinen rokottamattomuus huoleta häntä.

– Kattavuus on kuitenkin sen noin 85 prosenttia ja itselläni on kaksi rokotetta otettuna. Olen myös jutellut sellaisten kanssa joilla rokotteet on vielä ottamatta, ja heillä on ollut siihen joku syy. Määrä tulee tuosta kuitenkin vielä nousemaan, hän sanoi.

Ovaskan puoluetoveri Markus Lohi asteli ulos istuntosalista iloisen näköisenä.

– Tuntuu tosi mukavalta, että koko porukka voi olla siellä paikalla. Uskon, että tämä parantaa myös keskustelukulttuuria, osa sitä keskustelua on että nähdään ihmisten ilmeet, hän arvioi turvavälien ja maskisuosituksen poistumista.

Keskustan Jouni Ovaska sovitteli kasvomaskia eduskunnan kuppilassa vielä ennen istunnon alkua.

– Tosi hyvä ja myös symbolinen asia, joka kertoo että Suomi on siirtymässä kohti normaalia.

Omaa Valta kuuluu kansalle -ryhmäänsä edustava Ano Turtiainen on kritisoinut rokotteita ja maskien käyttöä koko kriisin ajan.

– Itsellenihän tässä ei oikeastaan tapahdu mitään muutosta, koska olen istunut koko ajan omalla paikallani. Isommissa ryhmissä vain osa on päässyt paikalle yhtä aikaa. Mutta totta kai nyt tulee porukkaa lähemmäksi ja hyvä niin.

Myöskään puhemiehen ilmoituksella maskisuosituksen poistumisesta ei ollut Turtiaiseen vaikutusta sillä hän on kieltäytynyt maskin käytöstä koko kriisin ajan.

Omassa eduskuntaryhmässään vaikuttava Ano Turtiainen ei ole suostunut käyttämään maskia eduskunnassa koko koronakriisin aikana.

– Kertaakaan en ole sitä laittanut. Päätöksen olisi voinut tehdä jo aiemmin, sillä tässä luodaan esimerkkiä tuonne muualle. Vähän naurettavaa esittämistä, Turtiainen totesi.

Vasemmiston Veronika Honkasalo sanoi olevansa helpottunut etätyön päättymisestä. Sivistysvaliokunnassa istuva Honkasalo sanoi suurimman osan asiantuntijakuulemisista olleen tähän saakka etänä, joka on ollut välillä raskasta.

– Meillä on ollut siellä oppivelvollisuuden pidentäminen ja muita aika massiivisia uudistuksia käsittelyssä.

Honkasalo kertoi huomanneensa, kuinka tärkeässä osassa poliittisessa työssä ihmisten kohtaaminen ja sanaton viestintä ovat. Ilmeiden ja eleiden havaitseminen on ollut hankalaa tietokoneen ruudun kautta tai maskien takaa.

Vasemmiston Veronika Honkasalo ja Pia Lohikoski keskustelivat eduskunnan kuppilassa, jonne on taas tuotu lisää tuoleja.

– Kokousten ja debattien ulkopuolinen yhdessäolo on todella tärkeää, jotta tässä työssä ylipäänsä jaksaa. Olen kaivannut lähityötä aivan hirveästi.

Ensimmäisen kauden kansanedustajana Honkasalo on myös ollut huolissaan ajan kulumisesta pelkkään etätyöhön ja lainsäädäntötyössä pelkkiin koronaan liittyviin asioihin.

– Onhan tämä ollut täysin poikkeuksellista aikaa ensimmäisen kauden kansanedustajan näkökulmasta.