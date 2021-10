Eduskunta palaa tänään normaaliin – näin moni kansan­edustaja on ottanut rokotuksen: ”Tietenkään emme pääse sataan prosenttiin”

Valtaosa kansanedustajista on ilmoittanut ottaneensa molemmat koronarokotteet.

Eduskunta palaa tänään pidettävässä täysistunnossa normaaliin järjestykseen eli useimmista korona-aikana voimassa olleista erityisjärjestelyistä luovutaan. Takaisin omille paikoilleen siirtyvien kansanedustajien turvallisuudessa keskeisessä osassa ovat rokotukset, joista tehdyt ilmoitukset puuttuvat edelleen osalta edustajista.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo, että tiistaihin mennessä 171 kansanedustajaa oli ilmoittanut ottaneensa täydet kaksi koronarokotetta. Tämä tarkoittaa että 29 edustajaa on joko jättänyt rokotteet ottamatta tai ei ole kertonut asiasta eduskunnan työterveyteen.

Viime viikon maanantaina ilmoittamatta jättäneitä edustajia oli vielä 36.

– Viikossa on siis tullut puolen tusinaa lisää ilmoituksen tehnyttä. Näitä tulee nyt tipotellen, Rauhio kuvailee tilannetta.

Rauhion mukaan kansanedustajien rokotuskattavuus on jo nyt varsin turvallisella tasolla. Aikaisemmin turvallisena rajana on pidetty 80 prosentin kattavuutta.

– Tietenkään emme pääse sinne sataan prosenttiin, joko siksi että ei haeta niitä rokotuksia tai koska se ilmoitus unohtuu. Mahdollisimman lähelle tähdätään ja hyvähän tämä luku on.

Toistaiseksi ainoastaan yksi kansanedustaja, omaan Valta kuuluu kansalle -ryhmäänsä irtautunut Ano Turtiainen on kertonut julkisesti olevansa rokotevastainen.

Onko kyse siitä että rokotuksia ei ole otettu vai siitä että niitä ei ole vain ilmoitettu työterveyteen?

– Sekä että. Kansanedustajilla ei ole mitään varsinaista velvoitetta ilmoittaa niistä. Ja tämä ilmoittaminen on saattanut ihan yksinkertaisesti unohtua, Rauhio toteaa.

Julkisessa keskustelussa rokottamattomien tai siitä ilmoittamattomien edustajien määrää on jonkin verran kummasteltu. Rokotusta varten on pitänyt matkustaa omaan kotikuntaan, mutta kiireisillä kansanedustajillakin on ollut tähän hyvin aikaa esimerkiksi kesän istuntotauolla.

Rauhio kuitenkin huomauttaa että osalla kansanedustajista on voinut olla aidosti esteitä rokotteen ottamiseen.

– Tässä on ollut keskustelua siitä, että onko osalla kansanedustajista ollut hankaluuksia saada rokotetta, ja itse asiassa näin on. Nuoremmat edustajat ovat saaneet vasta kesällä ensimmäisen rokotteen, ja jos he ovat noudattaneet sitä pitkää rokoteväliä, niin se ei ole ollut niin yksinkertaista.