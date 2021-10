Helsingin Sanomien mukaan tilillä on ollut rahaa vuonna 2014 yli 100 000 euroa. Sittemmin Valtonen on lopettanut tilin tarpeettomana.

Kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtosella (kok) on ollut tili Natwest-pankissa, joka sijaitsee veroparatiisissa Jerseyn saarella.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Lehden tietojen mukaan tilillä on vuonna 2014 ollut rahaa yhteensä 93 597 puntaa eli yli 100 000 euroa.

Valtonen taustoittaa asiaa sosiaalisessa mediassa. Hän kertoo, että kyseessä on käyttötili, jonne hänen palkkansa maksettiin ennakonpidätyksen jälkeen hänen työskennellessään Royal Bank of Scotland -pankkikonsernissa Lontoossa vuosina 2007–2012. Natwest on osa kyseistä konsernia.

– Järjestely liittyi ulkomaisten työntekijöiden verojärjestelyyn, jossa niiltä päiviltä, kun ei työskennellyt UK:ssa sai verohelpotusta Iso-Britannian valtionverotuksessa, Valtonen kirjoittaa.

– Suomalaisessa verojärjestelmässä on käytössä vastaavan kaltainen veroetu, joka kuitenkin toteutetaan siten, että asiantuntija saa suoraan verohelpotuksen palkkaverotuksessa, Valtonen jatkaa.

Valtosen mukaan tililtä ei ole tehty sijoituksia, vaan se on toiminut koko olemassaolonsa ajan käyttötilillä. Hän kertoo lopettaneensa tilin vuonna 2015 tarpeettomana, koska hänellä ei ole ollut vuosiin tarvetta puntatilillä.

Tili tai talletus veroparatiisissa ei ole automaattisesti rikollista, vaikka veroparatiisit tarjoavatkin mahdollisuuden veronkiertoon ja hämäriin liiketoimiin.

Valtonen painottaa, ettei hänen kohdallaan sovellettuun käytäntöön liity mitään laitonta. Hän toteaa sen olleen työnantajansa käytäntö, jota ei itse pidä viisaana. Hänen mukaansa on läpinäkyvämpää tehdä ulkomaisten asiantuntijoiden verokannustin suoraan verojärjestelmään, kuten Suomessa on toimittu.

– Minulla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten palkkajärjestelyni on toteutettu. Olen itse vastannut verotuksesta ja tehnyt veroilmoitukset vuosittain lain mukaan.

Helsingin Sanomien mukaan lehden saama dokumentti ei ole osa niin kutsuttua Pandoran paperit -tietovuotoa, jonka yhteydessä paljastui muun muassa 200 suomalaisen veroparatiisikytkökset. Joukossa ei ollut suomalaisia poliitikkoja.