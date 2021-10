Näin Riikka Purra kommentoi Sebastian Tynkkysen tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – ei seuraamuksia puolueessa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ei kritisoi tuomion antajia, hänen mielestään ongelma on lainsäädännössä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että puoluetoveri Sebastian Tynkkysen asemaa puolueen kolmantena varapuheenjohtajana ei ole syytä muuttaa, vaikka Tynkkynen tuomittiin maanantaina Oulun käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kansanedustaja Tynkkynen sai nyt kolmannen tuomionsa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Edelliset tuomiot olivat tulleet vuosina 2017 ja 2019.

– Tämä on todellisuutta, ja se on Suomen kuva vuonna 2021. Sebastian Tynkkynen on ilmoittanut valittavansa tuomiosta hovioikeuteen, ja se on minusta hyvä asia, Purra sanoi Ilta-Sanomille.

Purran mukaan Tynkkyselle ei ole koitumassa seuraamuksia puolueen tai eduskuntaryhmän taholta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvattuna eduskunnassa 23. syyskuuta.

– Tynkkynen on puolueen 3. varapuheenjohtaja, ja puolueen jäsenet ovat valinneet hänet tähän tehtävään. Sitä ei ole syytä muuttaa, Purra totesi.

Purra ei kritisoi tuomion antajia. Hänen mielestään ongelma on lainsäädännössä.

– Kyseessä oli kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Se linjautuu sananvapausasioihin. Kritisoimme kiihottamislainsäädäntöä juuri siitä, että se ei ole täsmällistä eikä tarkkaa. Ihminen ei voi kirjoittaessaan tietää, syyllistyykö hän rikokseen, Purra mietti.

Oikeuden mukaan Tynkkysen kirjoitukset ovat kohdistuneet yleisesti kaikkiin maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin ja ne ovat siten vahvasti yleistäviä ja ryhmiä leimaavia.

Tynkkysen kirjoituksen pohjalla oli se, että hän oli pyytänyt oululaisilta mietteitä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden aiheuttamista ongelmista, huonosta käytöksestä ja kansalaisten kokemasta turvallisuustilanteen heikkenemisestä.

– On kuitenkin tutkimuksella osoitettu fakta, että ulkomaalaistaustaiset ovat yliedustettuina niissä rikostilastoissa, joista Tynkkynen kirjoitti, Purra sanoi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ryhdy toimiin Sebastian Tynkkysen tuomion johdosta, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi STT:lle, että Tynkkysen tuomio ei aiheuta eduskuntaryhmässä toimenpiteitä. Tuomio oli Tavion mukaan ”sinänsä jo odotettavissa”.

Tavion mielestä tekstien, joista Tynkkynen nyt tuomittiin, tulisi olla hyväksyttyjä.

– Tämä on oppositiopoliitikon näkökulmasta sellaista sananvapauden rajoittamista, joka myös ruokkii itsesensuuria. Ihmiset eivät enää uskalla puhua niin vapaasti, koska pelkäävät saavansa syytteen, Tavio sanoi STT:lle.