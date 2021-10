Talous kasvaa vinhaa vauhtia EU-alueella, mutta EU-komission puheenjohtajan mielestä valtava elvytyspaketti on silti tarpeen.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tapasi maanantaina Suomessa pääministeri Sanna Marinin (sd).

Kaksikko vieraili VTT:n tiloissa ja tutustui VTT:n kvanttitietokonehankkeeseen.

Kaksikko viittasi toisiinsa tuttavallisesti etunimellä, Marin puhui ”Ursulasta” ja von der Leyen ”Sannasta”.

– Hyvä Sanna, kiitos oikein paljon lämpimästä vastaanotosta, von der Leyen kiitteli.

Von der Leyen ilmoitti lyhyessä tiedotustilaisuudessa, että EU:n komissio näyttää Suomen elpymispakettisuunnitelmalle vihreää valoa.

Suomen on tarkoitus suunnata 217 miljoonaa euroa noin 2,1 miljardin euron elvytysrahoituksesta digitalisaatioon. Suurin osa rahoista, 822 miljoonaa euroa, käytetään vihreään siirtymään.

VTT ei ole saanut rahoituspaukkua. VTT:n mukaan kvanttitietokoneista tulee valtavirran tietojenkäsittelyalusta vuoteen 2030 mennessä.

Elpymispaketti on suuruudeltaan jopa 810 miljardia euroa. Suomen osuus paketin maksuista on vuosina 2021–2058 yhteensä 6,6 miljardia euroa.

Suomessa paketti on herättänyt kritiikkiä etenkin sen vuoksi, että EU-maat ovat ottamassa paketin varjolla ensimmäistä kertaa yhteistä velkaa elvyttääkseen jäsenmaidensa taloutta. Huolta on ollut esimerkiksi Italian talouden toipumisesta koronakriisin alhosta.

Von der Leyen vakuutti, että EU:n massiivinen elvytyspaketti on ainutkertainen järjestely.

– Ennennäkemätön kriisi tarvitsi ennennäkemättömän vastauksen, mutta ainutkertaisuus (one-off) on rakennettu sisään. Keskitymme nyt toteutukseen. Tämä (Suomen suunnitelma) on kahdeskymmenesensimmäinen, olemme lähes valmiita elvytyspakettien suunnitelmien osalta, nyt kyse on pitkälti toimeenpanosta, toimeenpanosta ja toimeenpanosta. Tämä vie Euroopan unionia ja EU:n sisämarkkinoita eteenpäin, von der Leyen painotti Espoossa.

Von der Leyen ja Marin tutustuivat VTT:ssä kvanttiteknologian mahdollisuuksiin.

Talous kasvaa parhaillaan kovaa vauhtia EU-alueella. EU- ja euroalueen talouskasvuksi arvioidaan tänä vuonna 4,8 prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia. Suomessa talous kasvaa verrattain hitaasti, komission arvion mukaan tänä vuonna 2,7 prosenttia ja 2,9 prosenttia ensi vuonna.

IS kysyi von der Leyeniltä, miksi talouskasvua pitää vauhdittaa vielä massiivisella elvytyspaketilla.

– Totta kai talous kasvaa, koska se on kutistunut niin pahasti. Jos lasket lähtötasoa, hyppy eteenpäin on suuri. Monet tuotantoketjut ovat katkenneet ja bisnekset kaatuneet, nyt investoimme, jotta voimme modernisoida talouttamme. Olemme olleet hyvin tiukkoja siitä, että sovittu määrä investoinneista täytyy mennä – 37 prosenttia koko paketista – Euroopan vihreään sopimukseen ja vihreään projektiin. Vähintään 20 prosenttia pitää mennä digitalisaatioon, Suomi on investoinnit yhä enemmän vihreään (siirtymään) ja digitalisaatioon, von der Leyen ihasteli.

– Olen samaa mieltä Ursulan kanssa. Kyse ei ole vain taloudellisesta työkalusta, itse asiassa kysymys on talouksien rakentamisesta alhaalta ylöspäin, muutamme talouksiamme vihreämmäksi ja digitaalisemmiksi, Marin säesti.

Von der Leyen halusi vielä lisätä, että VTT:n kvanttitietokoneissa on kyse ”juuri oikeasta asiasta”.

– Tänään määrittelemme, tuleeko meistä maailman johtava toimija kvanttitietokoneajassa, olemmeko ainakin kilpailukykyinen toimija vai jäämmekö jälkeen.

Von der Leyen kommentoi tiedotustilaisuudessa myös uusia veropaljastuksia: Pandoran papereita, jotka sisältävät Ylen mukaan tietoja yli 300 poliitikon ja virkamiehen omistuksista tai muista yhteyksistä veroparatiiseissa.

– Veron välttely ja aggressiivinen verosuunnittelu on täysin mahdotonta hyväksyä. EU on verotuksen läpinäkyvyyden osalta maailman huippua, mutta kuten näemme, se ei ole tarpeeksi, von der Leyen vastasi.

Von der Leyenin mukaan komissio valmistelee vuoden loppuun mennessä ehdotuksen, jolla puututaan verotuksellisiin väärinkäytöksiin.

Marin puolestaan otti esiin, että hän keskusteli komission puheenjohtajan kanssa EU:n uudesta metsästrategiasta.

– Vaihdoimme Ursulan kanssa näkemyksiä EU:n uudesta metsästrategiasta, Suomen näkökulma on holistinen, haluamme ottaa huomioon ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat, Marin mainitsi.

Marinin mukaan hän keskusteli von der Leyenin kanssa myös tarpeesta mennä eteenpäin Euroopan puolustusyhteistyössä.