Kommentti: Seuraavaa hallitusta tehdään jo – vihreiden vaikea valinta

Elokapina jomottaa vihreiden omatuntoa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Politiikassa eletään nykyisessä ja tulevassa. Vaalikauden puolenvälin jälkeen tuleva painaa aina päälle pelottavalla raivolla. Vihreiden päälle painaa myös eduskuntatalon eteen leiriytynyt Elokapina.

Aletaan kuitenkin isosta kuvasta. Jos puheita uskoisi vallasta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa taistellaan punavihreän blokin ja porvariblokin kesken. Keskusta heiluu vähän orpona niiden välissä, tilanteen mukaan.

Mutta ennakkoon kuulutettua ei kannata uskoa. Vaalien jälkeen nykyinen vihollinen on äkkiä ystävä ja entinen ystävä unohtuu.

Sanna Marinin Sdp on alkanut tehdä pientä rakoa syvimpään punavihreyteen. Nykyhetkessä tämä helpottaa yhteistyötä keskustan kanssa ja hallituksen koossa pysymistä.

Lähitulevaisuudessa Sdp:n pitäisi ottaa kokoomuksen gallup-etumatkaa kiinni. Myös vähän vanhemmat, ympäristö- ja identiteettiasioissa varovaisemmat äänestäjät pitäisi saada taas jälleen demareita tukemaan.

Eduskuntavaalien jälkeisessä tulevaisuudessa kokoomus ei välttämättä ole enää Sdp:n vihollinen vaan hyvin potentiaalinen hallituskumppani. Tätäkin on pohjustettava.

Samaan paikkaan päätyy niin monta polkua pitkin.

Zoomataan vihreisiin.

Puheenjohtaja Maria Ohisalon vanhempainloman sijaiseksi valittiin Iiris Suomela. Monet ehtivät lyödä vetoa toisen ensimmäisen kauden kansanedustajan Atte Harjanteen puolesta. Tämän laskeskeltiin parantavan puolueen vetovoimaa miesten ja vihertävien porvarien joukossa.

Suomela on silti looginen valinta. Hän on paljolti radikaaleista naisista koostuvan edustaryhmän näköinen. Ja eduskuntaryhmän koostumus on tietenkin vihreiden äänestäjien päättämä.

Valintaa perusteltiin aluevaaleilla, joita ei käydä Harjanteen kotikaupungissa Helsingissä.

Ohisalon poissaolo osuu siinä mielessä otolliseen aikaan, että aluevaalit ovat vihreillekin hankalat. Suomela oppii kampanjoimaan kantapään kautta.

Ohisalon tilalle ei vielä ole valittu sisäministerin sijaista. Valta todennäköisemmin jaetaan kuin annetaan tämäkin toimi Suomelalle. Tätäkin voi perustella aluevaalien hoitamisella.

Ministerisijaisen pesti on tärkeä erityisesti, jos hän sijaistaa Ohisaloa myös hallituksen johtoviisikossa. Siihen vaadittaisiin kokemusta.

Tämä sotii sitä vastaan, että paikka annettaisiin Harjanteelle hyvitykseksi. Se kun voi olla puheenjohtajan paikkaa painavampi.

Viisikon väännöissä vaaditaan kokemusta. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari on mainittu. Vuonna 2017 hän epäonnistui pyrkiessään vihreiden puheenjohtajaksi. Kari rakentaa nyt itsestään kuvaa asiaosaajana ja varmasti osaakin asioita.

Vihreiden hallituspaloissa on kuitenkin vielä sovittelemista.

Demarien siirtyminen kohti valtavirtaa antaa tilaa vihreille ja toki myös vasemmistoliitolle. Ne tarvitsevatkin sitä ennen vaaleja.

Vihreiden omatuntoa jomottaa. Tiukan ympäristöväen mielestä puolue on kulkenut hallituksessa kelvottomasta kompromissista toiseen. Budjettiriihen aikana Säätytalon edessä päivystäneet mielenosoittajat nostivat kovimman metakan, kun Ohisalo puhui tiedotusvälineille.

Nyt vihreiden kansanedustajien syyllisyydentuntoa kasvattaa Eduskuntatalon liepeille leiriytynyt Elokapina. Vaatimus ympäristöhätätilasta saattaa olla juridisesti hiukan epämääräinen. Tätä vihreiden kansanedustajien ei kannata yrittää mielenosoittajille selittää, kun näille on kyse paljon isommista asioista.

Vihreille tuskin on luvassa murskavoittoa vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Murskatappio pitäisi välttää pelissä pysymisen vuoksi. Nykyisellä kannatuksella mahdollisuuksia olisi vielä monia.

Kokoomuksessa vasemmistoliitto aiheuttaa yhä vihreitä isompaa pahoinvointia. Jos seuraava hallitus pyörii demarien ja kokoomuksen akselilla, vihreillä on hyvä sija siinä. Jos nykyisenkaltainen pohja jollain ihmeellä jatkaisi, tietysti myös siinä.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakennettu porvarihallitus taas voisi olla vihreille taktinen lottovoitto. Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana vihreät nousivat välillä hurjiin lukuihin kannatuskyselyissä. Liberaaliporvarit löysivät heistä turvasataman.

Mutta eduskuntavaaleissa ihan lyttyyn lyödyt vihreät tarvitsisivat toipumiseen ainakin seuraavan vaalikauden. Sen estämiseen menee Maria Ohisalolta ja tämän sijaisilta tämän vaalikauden loppu.