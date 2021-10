Suomela puhui vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Lahdessa.

Puheenjohtajan sijaiseksi nousevan Iiris Suomelan mielestä EU-jäsenyys on Suomen ja elinkeinoelämän edun mukaista.

Varapuheenjohtaja, puheenjohtajan tuleva sijainen Iiris Suomela (vihr) asettui vahvasti EU-jäsenyyden puolelle.

Suomelan mukaan EU ei ole lainkaan täydellinen, mutta EU-jäsenyys on Suomen etu.

– Brittien kokemuksen perusteella on selvää, että yksittäisen maan irtaantumisella EU:sta on valtavat haitalliset seuraukset, Suomela totesi.

– Meidän on asetettava yhteisen tulevaisuuden turvaaminen nurkkakuntaisuuden edelle. Välillä tuntuu, että tätä ajattelua Suomessa puolustava joukko käy vuosi vuodelta yhä niukemmaksi. Meidän on oltava vastavoima tälle kehitykselle ja perusteltava väsymättä, miksi EU:ta on syytä kehittää nurkkaan vetäytymisen ja jatkuvan ei-linjan sijaan, Suomela paalutti vihreiden EU-linjaa.

Vihreät ei ole tunnettu teollisuuden ystävänä, mutta Suomela perusteli EU-jäsenyyttä elinkeinoelämän edulla.

– EU:n puutteet korjataankin parhaiten olemalla mukana – ei jättäytymällä syrjään. Nurkkakuntaisuuden sijaan tarvitaan aitoa halua etsiä uusia ratkaisuja yhdessä. Suomi on pieni vientivetoinen avotalous, jolle on ollut valtavasti hyötyä yhteisistä sisämarkkinoista. Tästä yritysten edunvalvojat kuten Elinkeinoelämän keskusliitto ovat vahvasti yhtä mieltä.

– Ilman vientiä tuskin olisimme tässä hyvinvointivaltiona. Toisaalta vienti kytkee meidät osaksi kansainvälistä markkinataloutta. Suomen viennistä EU-alueelle suuntautuu peräti prosenttia. Jos EU-alueen talous sakkaa, mekin olemme hyvin pian vaikeuksissa, kuten eurokriisin aikana valitettavan kipeästi näimme, Suomela sanoi.

Puheenjohtaja Maria Ohisalo (vihr) omassa puheessaan puolestaan sanoi, että vihreät kannattaa työn ja yrittämisen verotuksen keventämistä, ja ympäristölle haitalliselle kulutukselle lisää veroja.

IIris Suomela ryhtyy puheenjohtaja Maria Ohisalon sijaiseksi puoluejohtajana, kun Ohisalo oppuvuodesta jää vanhempainvapaalle.

IS kysyi Ohisalolta ja Suomelalta, onko vihreät siirtymässä yritysystävälliseen asentoon.

– Suuria linjanmuutoksia ei ole tapahtunut. Maailma ympärillä tulee lähemmäksi keskustelua, jota olemme pitkään vihreissä käyneet. Suomen teollisuus on ottanut käyttöön kestävämpiä tapoja tehdä, ja yrityksistä on tullut sitä kautta kilpailukykyisempiä, Ohisalo totesi.

– Tämä on ollut tärkeää vientiteollisuudelle, että suomalaiset toimijat nähdään vastuullisena. Tässä jos missä on kilpailukyvyn avain. Ei voi jättää enää tekemättä ympäristö- ja ilmastotoimia. Tämä on ollut viestimme pitkään, hienoa että siihen herätään kaikkialla, hän jatkoi.

– Nyt on tullut se hetki, jolloin elinkeinoelämän suunta on pitkälti sama kuin meidän suuntamme. Haetaan ratkaisuja ilmastokriisiin. Kun tehdään EU:n yhteistä ilmastopolitiikkaa, suomalaisia ratkaisuja tarvitaan täällä ja maailmalla. On vanhentunut ajatus, että ilmastokriisin torjunta ja muut vihreiden tavoitteet eivät olisi samoja kuin elinkeinoelämän tavoitteet, Suomela totesi.

– Tulevaisuus on ilmastokriisin hillinnässä. Esimerkiksi luottoluokittajat tarkastelevat ilmastotoimien uskottavuutta. Suuret sijoitusyhtiöt vetävät sijoituksia pois fossiilisista, ei hippeilyn takia, vaan että nähdään niiden olevan riskialttiita. Ilmastoliike, vihreät ja elinkeinoelämä ovat oikeasti samalla sivulla, Suomela sanoi.

Suomela valittiin eilen Ohisalon sijaiseksi puheenjohtajaksi ja tammikuun aluevaalien vetäjäksi.

Vihreät aikoo jakaa Ohisalon tehtävät tämän vanhempainvapaan ajaksi, eli ministeriksi valitaan joku muu kuin Suomela. Ohisalon ministerituuraaja valitaan viikon päästä maanantaina.

Ohisalon tuuraajat aloittavat tehtävissään loppuvuodesta.