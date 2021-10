Maria Tolppasen mukaan ”tytöille on hyvä kertoa, miten luonto toimii” – Sdp irtisanoutuu ex-kansan­edustajansa puheista

Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen ohjeisti Ilkka-Pohjalaisessa vanhempia kertomaan lapsilleen, minkälainen pukeutuminen voi antaa väärän viestin vastakkaiselle sukupuolelle. Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ampuu Tolppasen puheet alas.

Sdp irtisanoutuu entisen kansanedustajansa, Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Maria Tolppasen näkemyksistä seksuaalista häirintää ja ahdistelua koskevassa keskustelussa.

– Maria Tolppasen kirjoitukset Vasabladetissa ja Ilkka-Pohjalaisessa eivät edusta Sdp:n linjaa. Toimimme parhaillaan sen puolesta, että uhrin asema seksuaalirikoksissa vahvistuu ja rangaistukset kovenevat. Raiskaus tai mikään muukaan rikos ei ole koskaan uhrin syy. Pukeutuminen, käytös, päihtyneisyys tai mikään muukaan ei oikeuta toiseen ihmiseen kajoamista vastoin tämän tahtoa ja ilman selkeää suostumusta, Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kirjoittaa Facebookissa.

Myös Sdp:n nuorisojärjestön puheenjohtaja Pinja Perholehto kommentoi Twitterissä, ettei Tolppasen kirjoitus edusta Sdp:n arvoja.

– Syyllistäminen ei estä uusia rikoksia tai auta uhreja. Vastuu on vain ja ainoastaan tekijällä. Tätä rajaa ei tule venyttää piiruakaan vihjaamalla, että uhri olisi voinut estää teon, Perholehto kirjoitti.

Tolppanen painotti mielipidekirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisessa, että seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on saatava loppumaan. Tolppasen mukaan kouluissa tulisi kertoa, että seksuaalinen ahdistelu on rikos, josta voi saada kuusi kuukautta vankeutta.

Kirjoituksen kiistanalainen osuus koski tyttöjen pukeutumista. Tolppanen vieritti vastuuta teoista tekijöiden lisäksi lasten vanhemmille.

– Vanhemmilla on vastuu kertoa mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Vanhemmilla on myös vastuu siitä, että lapset saavat olla lapsia ja että heidän ei tarvitse olla pienoisaikuisia. Tytöille on myös hyvä kertoa, miten luonto toimii. Esimerkiksi minkälainen pukeutuminen voi antaa väärän viestin vastakkaiselle sukupuolelle. Jos provosoidaan, joku voi provosoitua ja siitä ei yleensä hyvää seuraa. Sinulle, joka hyppäsit nyt pöydälle julistamaan, että tyttö saa pukeutua, miten haluaa, sanoisin: avaa silmäsi, Tolppanen kirjoitti.

Tolppanen jatkoi, että vanhempien olisi hyvä vilkaista teinin kännykkää.

– Lapsi ei ymmärrä, minkälaisen viestin esimerkiksi poseerattu rintsikkakuva antaa. Vanhempien velvollisuus on kertoa se.

Ilkka-Pohjalainen kertoi torstaina, että liki kolmasosa pohjalaisnuorista on kokenut seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden sisään. Luku perustuu THL:n kouluterveyskyselyyn.

Tolppanen toimi kansanedustajana vuosina 2011–2019. Tolppanen oli perussuomalaisten kansanedustaja vuosina 2011–2016 ennen loikkaamistaan Sdp:hen. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Tolppanen ei ollut enää ehdolla.