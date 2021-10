STM:n Taneli Puumalaisen mukaan koronarajoitukset on Suomessa jo hyvin pitkälle purettu: ”Tilanne tuskin muuttuu, kun 80 prosentin rajapyykki saavutetaan”.

Suomi on viimeisten viikkojen aikana lähtenyt avautumaan koronan jälkeen vahdilla ja alkaa olla jo melko lähellä sitä päivää, kun rajoitukset poistuvat kokonaan.

Hallituksen hybridistrategian mukaan Suomessa luovutaan valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen arvioi, että tällä vauhdilla tavoitteeseen päästään 3–4 viikossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Taneli Puumalainen muistuttaa, että viimeiset prosentin etenevät hitaasti.

– Nyt vähän aikaa mennään nopeammin, kun kouluissa rokotetaan 12–15-vuotiaita, mutta sen jälkeen tahti hidastuu, Puumalainen sanoo.

Eiliseen torstaihin mennessä 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista, 83,8 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 69,7 prosenttia kaksi rokoteannosta.

Yhdessä viikossa, 22.–29. syyskuuta välisenä aikana ensimmäisen rokoteannoksen kattavuus kasvoi 0,4 prosenttiyksiköllä ja toisen annoksen kattavuus 2,5 prosenttiyksiköllä. Toisen rokotuksen nousu selittyy muun muassa koulurokotuksilla.

STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalaisen mukaan koronarajoitukset on Suomessa jo hyvin pitkälle purettu.

Rajoituksista on kuitenkin lähdetty luopumaan vauhdilla jo ennen 80 prosentin rokotekattavuutta.

Kun etätyösuosituskin päättyy lokakuun puolivälin jälkeen, ei jäljelle jää juurikaan valtakunnallisia rajoituksia.

– Hyvin pitkälle rajoitustoimet on jo purettu. Sikäli tässä ei ole edes näköpiirissä mitään dramaattista muutosta. Eli tilanne tuskin muuttuu, kun 80 prosentin rajapyykki saavutetaan, Puumalainen sanoo.

– Ei varmaankaan ole mitään yksittäistä päivämäärää, jolloin todettaisiin, että rokotekattavuus on riittävää, vaan liukuma on tapahtunut ja tapahtuu viime ja seuraavien viikkojen aikana.

Puumalaisen mukaan lähinnä maahantuloon ja rajojen terveysturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet varmasti jatkuvat tämän jälkeenkin, kuten kaikissa EU-maissa.

Eilen torstaina rajoitukset vähenivät entisestään, kun hallitus päätti, että ravintoloiden tanssikielto ja karaokekielto poistuvat leviämisalueella, vaikka aukioloaikoja ja asiakaspaikkamääriä rajoitetaan edelleen. Kiihtymis- ja perustason alueilla ravintoloiden rajoitukset poistuvat kokonaan.

Etenkin pääministeri Sanna Marinin (sd) roolia ravintoloiden avaamisessa kuvailtiin IS:lle hallituksen piiristä merkittäväksi.

Salmisen mukaan THL ei ollut tyytyväinen päätökseen.

– Suoraan sanottuna ravintolarajoituksia on lähdetty tartuntojen torjunnan näkökulmasta purkamaan ennenaikaisesti ja ehkä vähän riskilläkin vapautettu. Ne olisivat saaneet jäädä vielä voimaan vähän pidemmälle.

– Meidän lausuntomme oli, että niitä olisi pitänyt vielä ylläpitää. Mutta hallitus päättää tietysti itse, mitä haluaa tehdä.

Hän muistuttaa, että hallituksen on toki huomioitava muitakin seikkoja kuin pelkkä epidemia.

Salminen perustelee THL:n kantaa sillä, että Suomi ei ole vielä saavuttanut 80 prosentin rokotekattavuutta ja monet ravintolat kuuluvat suurimman riskin kategoriaan koronatartuntojen kannalta.

– Me emme ole vielä saavuttaneet 80 prosenttia. Se on vain fakta, että baarit ja ravintolat, joissa toiminta perustuu paljolti alkoholin myyntiin tai yökerhotyyppiseen toimintaan, ovat ympäristöinä riskialttiimpia. Jos siellä on rokottamattomia ja joukkoon sattuu joku, joka on tartuttava.

– Näistä olisikin ollut hyvä vielä pitää kiinni, kun meillä yhä edelleen tautia liikkuu.

Ravintoloiden rajoituksissa keskeiset epidemian vaiheetkaan eivät Salmisen mukaan enää kuvaa epidemiaa kovin hyvin, sillä ne on tehty erilaiseen tilanteeseen.

– Niiden pitäisi perustua siihen, miten paljon sairastuvuutta syntyy jollakin alueella.

Suomessa useampana peräkkäisenä viikkona nähty tapausten määrän lasku on nyt pysähtynyt. Koronavirus aiheuttaa edelleen merkittävän kuormituksen erityisesti teho-osastoilla ja uusien sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden ennusteessa on lievää kasvua.

– Siellä on tällä hetkellä pientä nousua, ja se tietysti vähän huolestuttaa. Siksikin olimme sitä mieltä, että ravintoloiden kanssa olisi vielä voinut odottaa, kun samalla poistettiin myös muitakin rajoituksia, Salminen sanoo.

Salminen muistuttaa, että epidemia leviää tällä hetkellä hyvin voimakkaasti rokottamattomien joukossa.

– Ilmaantuvuus rokottamattomien joukossa on korkeampi kuin se on koskaan ollut. Jos ilmaantuvuus olisi vastaavan suuruinen koko väestön keskuudessa, niin meillä olisi kohta tuhat ihmistä sairaalassa.

– Rokottamattomien riski joutua sairaalaan on Suomessa nyt 17 kertaa korkeampi kuin rokotetuilla. Ihan oikeasti se rokote kannattaa nyt ottaa, Salminen vetoaa ihmisiin.