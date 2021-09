Oppositio hiillosti sisäministeri Ohisaloa – Marin: Hallitus ei hyväksy laitonta toimintaa

Elokapinan mielenosoitus Helsingissä nousi kyselytunnin pääaiheeksi.

”Oikeusvaltiossa poliisi ja oikeuslaitos käyvät läpi sen, onko lakeja rikottu. Sitä kautta tulee sitten tuomiot. Se mikä on laitonta, on laitonta. Me säädämme lait, viranomaiset niitä tulkitsevat”, sisäministeri Maria Ohisalo totesi.

Perussuomalaiset tivasi sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr) vastausta Elokapinan rähinöinniksi yltyneeseen mielenosoitukseen.

Perussuomalaiset sai tulitukea kokoomuksesta.

Perussuomalaiset halusi Ohisalolta vastausta siihen, että tuomitseeko sisäministeri Elokapinan rähinöinnin.

– Sisäministeri Ohisalo, miten reagoitte kun kapinoitsijat seuraavan kerran rähisevät ja tukkivat kansalaisten kulkuväylät. Tuomitsetteko vai annatteko hiljaisen hyväksynnän, kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps) aloitti kysymykset.

– Se, mitä kentällä tapahtuu, mikä on laillista, mikä ei ole laillista – se on viranomaisten tehtävä tulkinnat. Me täällä säädämme lait, jonka pohjalta lainvalvojat valvovat lakeja, Ohisalo totesi.

– Ajattelen, että on tärkeää, että poliisi siellä kentällä saa rauhan tehdä sitä työtä, joka heille kuuluu, Ohisalo jatkoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) halusi tämän jälkeen tukea sisäministeriään.

– Tässä edustajan kysymyksessä viitattiin siihen, että hallitus olisi vältellyt ottamasta asiaan kantaa. Itse totesin, että en hyväksy, eikä hallitus hyväksy laitonta toimintaa, Marin totesi.

Keskustelu junnasi koko ajan paikallaan. Perussuomalaiset kysyivät samaa ja Ohisalo vastasi samalla tavalla.

– Käsienpesu vaikuttaa kummalliselta, kun kapinalliset kävivät kansanedustajan kimppuunkin. Aiotteko lainkaan reagoida Elokapinan väkivaltaisuuteen, Junnila jatkoi kysymystään.

Sisäministeri Maria Ohisalo joutui kyselytunnilla kysymysten rumputuleen Elokapinan mielenosoituksesta.

– Minkäänlaista väkivaltaa ei pidä tapahtua. Totta kai, jokainen meistä, myös minä, tuomitsen väkivallan. Poliittinen väkivalta erityisesti on erittäin vakavaa. Jos poliittista väkivaltaa on ilmaantunut, siitä pitää poliisiin olla yhteydessä, Ohisalo sanoi.

Perussuomalaiset sai tivata Elokapinan tuomitsemista monella suulla.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps) sanoi, että perussuomalaiset käytti jo eilen budjettikeskustelussa tunnin asian tivaamiseen Ohisalolta ilman vastausta.

Puheenjohtaja Riikka Purra tivasi monen perussuomalaisen tapaan sisäministeriltä, että tuomitseekö tämä Elokapinan mielenosoituksen.

– Te vastaatte itsestäänselvyyksillä ja latteuksilla siitä, että laiton toiminta on laitonta toimintaa. Nyt hyvin yksinkertaisesti – kyllä vai ei? Tuomitsetteko teille mieluisan Elokapinan, joka ajaa ilmastohätätilaa, mutta sen varjolla toimii laittomasti ja väkivaltaisesti, tuomitsetteko tällaisen toiminnan, Purra tivasi.

– Juurihan sanoin, että tuomitsen väkivallan käytön. Ehdottomasti, Ohisalo vastasi.

Kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps) väänsi kysymyksensä mielestään rautalangasta.

– Voitteko kertoa Suomen kansalle – tuomitsetteko te, vai siunaatteko te Elokapinan häiritsevän mielenilmaisun ja väkivaltaisuudet, Peltokangas kysyi.

– Toivosin, että edustajat jaksaisivat kuunnella, kun sanotaan selkeällä suomen kielellä – kaikki väkivalta on tuomittavaa, poliittinen väkivalta erityisesti, ja meidän yhteinen tehtävä on estää sitä kaikin keinoin, Ohisalo vastasi.

– Se, mikä on laitonta, sen tulkinnan kentällä tekee viranomainen. Siellä ei ole ministeri käymässä neuvotteluja mielenosoittajien kanssa. Oikeusvaltiossa ei tehdä niin, Ohisalo jatkoi.

Myös kokoomus alkoi tivata sisäministeri Ohisalon kantaa Elokapinan mielenosoituksiin.

Kansanedustaja Antti Häkkäsen (kok) kysymykseen Ohisalo vastasi, että mikään ryhmä ei ole lain yläpuolella.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok) mukaan eduskunta ei ollut vielä kuullut sisäministerin kantaa Elokapinan mielenosoituksen tuomitsemiseen.

– Kiemurtelunne tässä asiassa on jopa kiusallista. Oletteko valmis sanomaan, että ette hyväksy lainvastaista toimintaa mielenosoituksen yhteydessä, Zyskowicz kysyi.

Kokoomuslaisista sisäministeriä hiillosti Ben Zyskowicz.

– On ihan selvää, että jokainen mielenosoittaja vastaa käyttämistään keinoista itse, omalla nimellään, omilla kasvoillaan. Eilen poliisi on tehnyt sen tulkinnan, että lain raja on mennyt rikki, Ohisalo vastasi

– Se (mielenosoittajien toiminta) on laitonta, se on tuomittavaa. Kyllä. Oliko tässä vielä jotain mikä jäi epäselväksi? Laiton on laitonta. Me säädämme lait ja poliisi tulkitsee lakeja ja oikeuslaitos antaa rangaistuksia. Tätä kutsutaan demokratiaksi ja oikeusvaltioksi, Ohisalo totesi.