Presidentti Niinistö: ”Emme voi kääntää selkäämme maailmalle – meillä ei ole myöskään varaa unohtaa kansallisia etujamme”

Niinistö puhui Ulkopoliittisen instituutin 60-juhlaseminaarissa.

Tasavallan presidentin Sauli Niinistön mukaan Suomi tarvitsee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka on sekä suomalaista että kansainvälistä.

– Emme voi emmekä halua kääntää selkäämme maailmalle, jossa elämme, huolimatta siitä, kuinka haasteellinen tuo ympäristö on, Niinistö sanoi.

Presidentti puhui siitä, miten kansalliset ja kansainväliset asiat kulkevat käsi kädessä ja Suomen pitää huolehtia myös omasta edustaan.

– Meillä ei ole myöskään varaa unohtaa omia kansallisia etujamme, ei hetkeksikään. Suurimman osan aikaa kansainväliset ja Suomen omat huolet kulkevat käsi kädessä eikä niiden välillä ole ristiriitaa. Silti tulee myös hetkiä, jolloin meidän on tehtävä vaikeita valintoja.

– Valintoja, joissa meidän on ensisijaisesti ajateltava Suomen etua. Tätä vastuuta emme voi delegoida kenellekään muulle, Niinistö totesi.

Presidentti käytti esimerkkinä koronapandemiaa ja pakolaiskriisiä.

– Välittömät reaktiot äkillisiin kansainvälisiin haasteisiin ovat olleet varsin samanlaisia. Kansallisia, eivät kansainvälisiä.

– Jos muut ympärillämme toimivat omien kansallisten etujensa pohjalta ja me puhtaan pyyteettömästi, se asettaa meidät muita haavoittuvampaan asemaan, Niinistö pohti.

Presidentin mukaan Pohjoismaat ovat Suomelle tässä hyvä vertailukohde.

– Suomi ei saa joutua tilanteeseen, jossa samanaikaisesti arviomme sisäisistä ja ulkoisista turvallisuusriskeistä on vähemmän ankara ja lainsäädäntömme vähemmän tiukka kuin muiden kaltaistemme maiden.

– Hyvästä syystä pidämme itsestään selvänä sitä, että pohjoismaiset ystävämaamme ovat liberaaleja demokratioita. Meidän tulisi myös kiinnittää tarkkaa huomiota siihen, kuinka vakavasti ne suhtautuvat omaan turvallisuuteensa ja millaisin keinoin ne siitä huolehtivat. Suomi ei saa poiketa samalta polulta, Niinistö paalutti.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui Ulkopoliittisen instituutin juhlatilaisuudessa.

Puheessaan Niinistö kertasi omaa turvallisuuspoliittista ajatteluaan, jossa Suomen turvallisuus lepää neljän pilarin varassa: kansallinen puolustus ja turvallisuus, länsi-integraatio ja kumppanuudet, Venäjä-suhde sekä kansainvälinen järjestelmä ja laaja turvallisuus.

– Toisin kuin todelliset pilarit, yksikään niistä ei ole kiveen hakattu. Ne muuttuvat ja kehittyvät ajan myötä. Mutta aivan kuten todellisten pilarien, niidenkin on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

– Jos yksi niistä heikkenee eikä sitä voi vahvistaa, muiden on pystyttävä kantamaan suurempi osa niiden varassa lepäävästä painosta. Tällainen aktiivinen vakauspolitiikka, jolla nimellä olen sitä kutsunut, vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja huomiota, Niinistö kertoi.

Neljästä pilaristaan Niinistö oli eniten huolissaan Venäjästä.

Suomi on käynyt jatkuvasti vuoropuhelua Venäjän kanssa, mutta EU:n ja Venäjän suhteet ovat olleet melko hyiset Krimin valtauksen jälkeen.

– Euroopan unionin ja Venäjän välinen suhde on käytännöllisesti katsoen kuihtunut olemattomiin. Kumppanuuden hakemisen tilalle on tullut kasvavaa epäluuloa ja molemminpuolista syyttelyä. Meillä on aitoja erimielisyyksiä – sitä ei tule kiistää.

– Emme esimerkiksi hyväksy Krimin niemimaan laitonta liittämistä Venäjään emmekä suvaitse sitä, että Venäjä toistuvaa turvautumista epävakauttaviin toimiin, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan Euroopan ja Venäjän suhde pitäisi kehittyä parempaan ja sapelinkalistelu ei ole ratkaisu.

– Vaarana on, että yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden perinne katoaa. Saatamme näin ollen kävellä silmät ummessa keskelle vielä suurempaa konfliktia kuin se, joka nyt on käynnissä.

– Toinen samaan asiaan liittyvä huolenaihe on Pohjois-Euroopan kasvava militarisointi. On sanomattakin selvää, että meidän on kaikkien pidettävä hyvää huolta omasta turvallisuudestamme. Se on jokaisen valtion oma velvollisuus. En kuitenkaan usko, että Venäjän ja lännen välinen vakaa turvallisuus tai ennustettavat suhteet voivat, tai että niiden tulisi, rakentua pelkän aseellisen voiman varaan, Niinistö sanoi.

Presidentti toivoi, että myös Eurooppa alkaisi käydä vuoropuhelua Venäjän kanssa.

– Se ei ole millään tavalla ristiriidassa lujuuden kanssa. Suomen kokemusten perusteella voin vakuuttaa teille, että molemmat elementit voivat mahtua samaan yhtälöön. Oma Venäjä-suhteemme perustuu aktiiviseen, suoraviivaiseen vuoropuheluun.

– Saman on oltava mahdollista myös Euroopan tasolla. Tässä yhteydessä haluan mainita, että erityisen pahoillani olen pannut merkille sen, Etyjin puitteissa tehty yhteistyö on käytännössä jäissä, Niinistö huomautti.

Puheensa loppupuolella Niinistö kertoi Suomen toiveista saada järjestettyä Etykin juhlakokous ja ilmastohuippukokous Helsingissä.

– Olemme edelleen sitoutuneita tarjoamaan hyviä palveluksiamme kansainvälistä strategista vakautta edistävien prosessien helpottamiseksi. Haluamme myös herättää Helsingin hengen uudelleen henkiin.

– Alkuperäisen Helsingissä vuonna 1975 pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin merkittäväksi perinnöksi jäi tuossa kokouksessa vallinnut henki. Keskenään kilpailevien ja toisiaan vastustavien maiden halu istua saman pöydän ääreen keskinäisistä erimielisyyksistään huolimatta. Sellaiselle hengelle on tänä päivänä kova kysyntä, maailmanlaajuisesti, Niinistö sanoi.

Huippukokousta havitellaan Suomeen vuodeksi 2025, jolloin Helsingin kokouksesta on kulunut 50 vuotta. Niinistön oma presidenttikausi päättyy maaliskuussa 2024.