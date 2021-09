Kiuru jarrutti ravintoloiden avaamista, Marin otti lopulta ohjat – näin kaksikon välille repesi kuilu jo loppukesällä

Hallituskumppanit heräsivät kesän jälkeen siihen, että pääministeri Sanna Marinin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koronanäkemykset olivat erkaantuneet kauas toisistaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) otti eilen keskiviikkona ohjat käsiinsä ja ryhtyi IS:n tietojen mukaan ajamaan läpi ravintoloiden avaamista vasten vastuuministerin, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tahtoa.

Marinin roolia ravintoloiden avaamisessa kuvaillaan IS:lle hallituksen piiristä merkittäväksi.

STM ja Kiuru eivät suostuneet pitkään aikaan ottamaan ravintoloiden rajoitusten poistamista edes asialistalle asioista päättävässä sote-ministerityöryhmässä, vaikka hallituskumppaneista kaikilla muilla oli tahto jo avata ravintoloita laajemmin.

Vielä eilen keskiviikkona ryhmässä ei ollut yhteisymmärrystä muusta kuin pienistä helpotuksista ravintoloiden rajoituksiin.

Myöhään keskiviikkoiltana sen jäsenille saapui kuitenkin yllättäen kutsu uusiin neuvotteluihin torstaiaamuksi.

Asiaa oli lähtenyt IS:n tietojen mukaan nyt kirittämään itse pääministeri Marin, joka oli päättänyt, että ravintoloita on aika lähteä avaamaan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja Marin keskustelivat asiasta puhelimessa vielä tänään torstaina. Marinin kerrotaan todenneen, että ravintolat täytyy saada auki. Oli Kiuru asiasta mitä mieltä tahansa.

Myös Kiuru joutui lopulta taipumaan hallituspuolueiden haluamaan suuntaan.

Tänään torstaina Kiuru kertoikin Twitterissä, että hallitus on päättänyt keventää ravintolarajoituksia.

Tanssikielto ja karaokekielto poistuvat leviämisalueella, mutta aukioloaikoja ja asiakaspaikkamääriä rajoitetaan edelleen. Kiihtymis- ja perustason alueilla rajoitukset poistuvat kokonaan.

Marinin tahdosta avata ravintoloita ja samalla myös yhteiskuntaa kertoo sekin, että hän vastusti jo aikaisemmin syksyllä ajatusta ravintolarajoitusten siirtämisestä aluehallintovirastoille.

Hallituksen piirissä oli loppukesästä halua siirtää ravintolarajoituksista päättäminen valtioneuvostolta paikallisen tason aluehallintovirastoille. Myös STM päätyi lopulta tukemaan ajatusta.

– Marin ei kuitenkaan luottanut siihen, että avit tekisivät tarpeeksi löyhiä päätöksiä, IS:lle kuvaillaan.

Hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä asiasta.

Hallituskumppaneissa Sdp:n ministerien muuttunut keskinäinen dynamiikka pantiin merkille nopeasti sen jälkeen, kun hallitus kesän jälkeen palasi takaisin sorvin ääreen.

– Marin on kyllästynyt hokemaan ihmisille, että jaksakaa vielä hetki. Hän haluaa kääntää narratiiviin siihen suuntaan, että yhteiskunta avautuu. Kiuru ei jaa tätä kantaa, IS:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Hallituksen piiristä on kuvailtu IS:lle Suomen avaamisen rullaamaan lähtemistä karrikoidusti niin, että Marin oli kesälomallaan kokenut helsinkiläisessä ravintola Siltasessa valomerkin tulevan ravintoloissa melko aikaisin. Hän palasi töihin ja sanoi, että ”nyt me avaamme Suomea”.

Esteenä olivat kuitenkin Kiuru ja STM. Muissa hallituspuolueissa on pitkin matkaa valiteltu sitä, miten ministeriö ja sen vastuuministeri ovat pitäneet koronarajoituksista kiinni kynsin hampain.

Pitkään myös Marinin koettiin noudattavan Kiurun linjaa. Nyt pääministerin tuki Kiurun tiukalle linjalle vaikuttaa kuitenkin karisseen tiehensä, ja ministerien kannat ovat erkaantuneen selvästi toisistaan suhteessa koronan hoitoon.

Kiurun kuvaillaan jääneen yksin, tukenaan vain STM:n niin kutsuttu nuiva kolmikko, STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

– Kiuru on jäänyt yksin kuin haavoitettu eläin, neuvotteluja läheltä seurannut taho kommentoi.

Marinin kannan muuttumisen kuvaillaan helpottaneen myös hallituksen työtä yleisemmin.

– Pääministeri on ollut kannustamassa yhteiskuntaa avaamiin toimenpiteisiin, eikä Kiuru saa enää kaikessa tahtoansa läpi, eräs hallituslähde kommentoi.

Hallituskumppanit tulkitsevat Marinin päässeen kesän aikana hieman irti hallintokuplasta ja kiinni normaaliin arkeen.

– Kesä teki pääministerille hyvää. Hänen kantansa oli muuttunut niin, että täytyy saada yhteiskuntaa auki.

– Hän on ehkä tehnyt siltä pohjalta arvion, etteivät ihmiset enää kestä veitsenterällä elämistä, Ilta-Sanomille kuvaillaan hallituslähteestä.

Ilta-Sanomien haastattelussa Marin totesi viime viikolla, että jokaisen suomalaisen on aika palata normaaliin elämään.

– Toivon, että kaikki suomalaiset nyt kokevat, että saavat mennä, tehdä, kokea ja viettää aikaa ystävien ja läheisten seurassa, Marin sanoi.

Kiuru taas ei ole ehtinyt lomia pidellä. STM:n henkilöstö oli jo viime hallituskaudelta jäljiltä väsynyttä, eikä nykyinen hallitus ole koronanhoidolla tehnyt työtä heille ainakaan helpommaksi.

– Tehtävänannot ovat hätäisiä, alati muuttuvia ja syyllisiä etsitään kaikkialta muualta kuin peilistä, IS:lle kuvaillaan.

Ensimmäisen kerran Marinin ja Kiurun välillä leimahti elokuussa, kun hallitusviisikko kokoontui yhdessä sote-ministerityöryhmän kanssa keskustelemaan koronarajoitusten purusta.

Tuohon aikaan STM:ssä oli paljon asioita tekeillä. Kahden metrin turvavälistä luopumisesta keskusteltiin, koronapassi ja uusi hybridistrategia olivat valmistelussa ja tartuntatautilaki kaipasi päivittämistä.

Yhteiskokouksessa Marin ei enää antanutkaan varauksetonta tukeaan Kiurun linjalle, vaan hänen kuvaillaan päin vastoin ”vetäneen maton Kiurun alta”. Kiurun ja Varhilan sekä Marinin välillä käytettiinkin kovia äänenpainoja.

Myös muiden viisikon jäsenten kuvaillaan sanoneen Kiurulle ”suorat sanat”.

– Syksyllä oli paljon asioita, joita piti hoitaa ja mikään ei tuntunut etenevän niin joutuisasti kuin osa meistä oli toivonut. Oli hanakka keskustelu siitä, että asiat eivät olleet edenneet niin kuin hallitus oli yhdessä iltakouluissa ja neuvotteluissa päättänyt.

– Sen verran suoraa puhetta oli, että Kiurulle meni varmasti sanoma perille.

– Tuli mieleen, että oliko Marinilla edes luottamusta tehtyyn työhön, kolmas lähde kuvailee IS:lle keskustelujen tunnelmaa hallituslähteistä.

Toisaalta eräs neuvotteluita läheltä seurannut toteaa, että tilanne on koko koronakriisin ajan ollut se, että kun vastuuministeri pistää asioita eteenpäin, niin ne eivät mene eteenpäin.

– Kiuru on jäänyt liikaa varmistelemaan, eikä ole halunnut ottaa mitään riskejä.

Etenkin niin kutsuttu long covid, eli koronan pitkäaikaisten oireiden kerrotaan huolettavan vastuuministeriä.

Muissa hallituspuolueissa ollaan sitä mieltä, että STM tuntuu unohtaneen, että riskejä liittyy myös siihen, että Suomea ei avata oikea-aikaisesti.

Pääministerin kuvaillaankin lopulta ottaneen hybridistrategian päivittämisessä ja sen kautta Suomen avaamisessa isoa roolia.

Marinin ja Kiurun äänenpainojen erkaantuminen kävi hyvin ilmi myös viime viikon kyselytunnilla eduskunnassa.

Kiurun käydessä läpi koronakuolemien kehitystä ja valitellessa sitä, että Suomessa oli edelleen paljon päivittäisiä tartuntoja, Marin puhui vahvasti yhteiskunnan avaamisen puolesta.

– Se (yhteiskunnan avaaminen) ei ole vielä mahdollista, eikä se tule olemaan pitkällä juoksulla mahdollista, ellemme me saavuta tuota riittävää rokotekattavuutta, Kiuru sanoi.

Hänen mukaansa Suomessa on edelleen liian paljon rokottamattomia, joilla on selvästi suurempi riski nyt sairastua tautiin.

Marin taas toisti, että yhteiskunta avataan, kun rokotuskattavuus saadaan riittävälle tasolle, näillä näkymin lokakuussa.

– Me haluamme avata yhteiskunnan, me tulemme sen tekemään.

–Me luovumme näistä kaikista rajoituksista, mitä meillä on. Se on hallituksen tahto. Se on meidän päivitetyn strategiamme ytimessä: kun me saamme rokotekattavuuden riittävälle tasolle, kaikista näistä rajoitustoimenpiteistä luovutaan, Marin sanoi.