Kulukorvausjärjestelmän soveltaminen jää eduskunnan vastuulle, Verohallinnon johtava asiantuntija Tero Määttä sanoo.

KANSANEDUSTAJIEN kulukorvausjärjestelmä puhuttaa taas.

IS:n kakkosasuntoselvitys osoittaa, että korotettua kulukorvausta nostavien kansanedustajien asumiskulut vaihtelevat merkittävästi – vaihteluväli on 50 eurosta yli tuhanteen euroon kuussa.

Kun eduskunta maksaa kulukorvaukset könttänä, eikä toteutuneiden kulujen mukaan, suosii järjestelmä niitä, jotka onnistuvat löytämään pääkaupunkiseudulta edullisen asunnon.

Verottoman 1 809,15 euron kulukorvauksen saa joka kuukausi pääkaupunkiseudulla sijaitsevan kakkosasunnon perusteella 122 kansanedustajaa.

Korotetun kulukorvauksen piirissä on kaikkiaan 133 maakuntien kansanedustajaa, joista 11 on myös ministereitä. Muualta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä tuleville ministeri-kansanedustajille maksetaan puolikas kulukorvaus, 904,60 euroa kuukaudessa.

Osa kansanedustajista on saanut painettua asumiskulujaan alas perhe-, kaveri- ja sukulaisjärjestelyillä. Esimerkiksi turkulainen Eeva-Johanna Eloranta (sd) maksaa sukulaiselleen vuokraa vähintään 50 euroa kuussa. Nokialainen Marko Asell (sd) maksaa tuttavalleen vuokraa satasen kuussa.

Tamperelaisen Sofia Vikmanin (kok) kakkosasuntona toimii Vikmanin aviopuolison omistama asunto, josta Vikman maksaa vain asumiskuluja.

Verohallinnon johtava asiantuntija Tero Määttä sanoo, että on ”jokaisen mietittävä asia, minkälainen vaikutelma syntyy kulukorvausjärjestelmästä", jossa voi saada könttäsumman olemattomia kuluja vastaan.

– Verotuksen näkökulmasta asia on selvä, kun pykälässä sanotaan, että se on verovapaa niin se on verovapaa. On eduskunnan päätäntävallassa, miten sitä siellä sovelletaan.

Kulukorvaus on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Ne rahat, jotka jäävät käyttöön asumisjärjestelyjen jälkeen, voi käyttää vapaasti, eikä eduskunta kysele tositteiden perään.

Määtän mukaan järjestelmä ei ole kulujen vähentämismielessä mitenkään yleinen.

– Kansanedustajien kulukorvausten verovapaus on nimenomaisessa pykälässä näin säädetty, se on siinä mielessä tietysti poikkeuspykälä. Onhan meillä verolaissa kaikenlaisia poikkeuksia eri asioihin, jotka tuntuvat jostakin näkökulmasta kummallisilta.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio on puolustanut könttämaksatukseen perustuvaa kulukorvausjärjestelmää ja huomauttanut, ettei kansanedustajille makseta kotimaan päivärahoja.

Määttä ottaa esiin, että verovapaat päivärahatkin maksetaan könttäperiaatteella.

– Niiden maksamiseksi ei edellytetä selvitystä siitä, aiheutuuko työmatkasta todellisia lisääntyneitä elantomenoja, joita päivärahalla on alun perin ajateltu korvattavan. Tämä on ehkä merkittävin poikkeus siihen, että todellisia kuluja ei tarvitse esittää ja silti voi saada verovapaan päivärahan työmatkalta.

Kansanedustajan maksamaa alhaista vuokraa ei voida katsoa Verohallinnon mukaan myöskään lahjaksi sillä perusteella, että asumiskulut ovat todellisuudessa korvausta pienemmät.

Tämä johtuu jälleen siitä, että kansanedustajan edustajanpalkkiolaissa tarkoitettu kulukorvaus on tuloverolaissa säädetty verovapaaksi sellaisenaan.

Koska edustajanpalkkiolaissa ei kulukorvauksen perusteeksi ole säädetty, että korvauksia vastaavat kustannukset olisivat todellisuudessa syntyneet, on kulukorvaus käytännössä siis verovapaata sen määräisenä, jona eduskunta sen maksaa.