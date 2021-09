Hallitus sitoutuu siihen, että poliisin tärkeät voimavarat turvataan.

Budjettikeskustelussa kuultiin yksi selkeä uutinen.

Kaikki oppositiopuolueet penäsivät hallitukselta, miksi hallitus on viemässä ensi vuoden budjetissa poliisilta 30 miljoonaa euroa.

Hallitus lupasi, että poliisin kaipaamat miljoonat löydetään ja asia ratkaistaan syksyn lisäbudjetissa.

– Hallitus käy tämän tilanteen vielä kertaalleen läpi osana syksyn lisätalousarvion valmistelua ja sitoutuu siihen, että poliisin tärkeät voimavarat turvataan, valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi.

– Annan täyden tukeni ministeri Saarikolle ja sille työlle, mitä hän tämän osalta tekee. Tämän vuoden täydentävän talousarvion prosessissa tulemme etsimään riittävät resurssit poliisille, niin että poliisien määrä ei vähene. Ministeri Saarikko tätä työtä johtaa, ja hallitus sitä tukee, pääministeri Sanna Marin (sd) säesti.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi, että hallitus etsii poliisin kaipaamat 30 miljoonaa euroa ensi vuodelle syksyn lisäbudjetissa.

Ministerit eivät vastanneet opposition kysymykseen siitä, että voiko poliisi nyt perua yt-neuvottelunsa. Poliisi kertoi eilen aloittavansa yt-neuvottelut.

Budjettikeskustelu sujui muuten aika ennakoidusti.

Talouskysymyksistä ja velkaantumisesta eniten tukkanuottasilla olivat pääministeripuolue Sdp ja opposition kokoomus.

Budjetin loppusumma on 64,8 miljardia euroa, mikä on noin 9 miljardia enemmän kuin Sipilän hallituksen aikana. Ensi vuonna budjetti on alijäämäinen 6,9 miljardia euroa, tänä vuonna velkaa otetaan 14 miljardia euroa.

Sdp:n edustajat kehuivat, kuinka velkamäärä puolittuu ensi vuonna, hallitus pääsee 75 prosentin työllisyystavoitteeseen ja Suomen talous kasvaa nyt hyvää vauhtia.

– Täällä Suomessa on esitetty myös poikkeavia näkemyksiä. Erityisesti oppositio on peräänkuuluttanut menoleikkauksia. Ketä siis uskoa: OECD:tä ja Euroopan keskuspankkia vai Riikka Purraa ja Petteri Orpoa? Siinäpä valinta, mutta ei ehkä sittenkään niin kovin vaikea, ryhmäjohtaja Antti Lindtman (sd) heitti.

Ryhmäjohtaja Antti Lindtman puolusti hallituksen talouspolitiikkaa ja penäsi opposition ja etenkin kokoomuksen vaihtoehtoa.

– Talous kasvaa, työllisyys kohenee, verotus kevenee, kotitalousvähennys suurenee, tieteeltä ei leikata. Kelpaako? Liian vähän keppiä, liian vähän keppiä, kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd) kuvasi opposition vaihtoehtoa.

– Tämä on nyt voimakas kärjistys, mutta tästä on kysymys. Te olette puhuneet, miten pitää heikentää työttömyysturvaa, sosiaalitukia — ja keille ne kohdistuvat? Lapsille ja pienituloisille perheille. Tämä on siis se totuus, Gustafsson kyseli.

Hallituspuolueiden edustajat tivasivat kokoomukselta, mistä kokoomus olisi valmis leikkaamaan.

Puheenjohtaja Petteri Orpon (kok) mukaan leikkauslistoja ei tarvitse, jos nyt tehtäisiin rakenteellisia uudistuksia ja talouskasvu ei ala hyytyä vuonna 2023.

Orpo hämmästeli, miksi hallitus ei tee mitään.

– Tilanteessa, jossa talous on kasvanut ja työllisyys kohenee, hallitus ottaa ensi vuonna 7 miljardia euroa lisää velkaa. Meno on kuin Irwin Goodmanin rallissa: ”kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan”. Meidän tavoitteena on sellainen työllisyys ja kasvu, että leikkauksia ei tarvita.

– Suomessa on palattava vastuulliseen talouspolitiikkaan, jos hyvinvointivaltio halutaan säästää. Emme voi luvata kaikkea kaikille, koska rahaa ei ole Orpo totesi.

Puheenjohtaja Petteri Orpo luonnehti hallituksen talouspolitiikkaa Irwinin klassikkokappaleen sanoin.

Myös toinen kokoomuksen kansanedustaja, Timo Heinonen, siteerasi toista iskelmäklassikkoa kritisoidessaan hallituksen velkarallia.

– Aikanaan Four Cats lauloi: ”Annan toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa.” Nyt näyttää tämä sama rallattelu olevan tuhlailevan viisikon mielessä: 6,9 miljardia velkaa lasten piikkiin. Edustaja Lindtman, ette tee maailmanennätystä, mutta tuhdin Suomen ennätyksen kyllä tämä hallitus velanotossa on tekemässä, Heinonen muistutti.

Perussuomalaisten kritiikin kärki oli hallituksen kunnianhimoinen ilmastopolitiikka.

Ilmastoasioissa perussuomalaisten suurimpana vastapoolina oli keskusta ja sen puheenjohtaja Saarikko.

Puheenjohtaja Riikka Purran (ps) mielestä mittavat ilmastotoimet ja vihreä siirtymä eivät hyödytä Suomea, veronmaksajia eikä teollisuutta ja työpaikkoja.

– Se maksaa. Se lisää kustannuksia kansalaiselle nostaessaan monenlaisia arjen maksuja. Se heikentää teollisuuden kilpailukykyä.

– Ilmastojohtajuus tarkoittaa miljardien korotuksia veroihin ja hintoihin. EU:n mielistely tarkoittaa satojenmiljoonien vuosittaisen nettomaksun lisäksi osallistumista säännöllisesti toistuviin miljardien tukipaketteihin, tulonsiirtoihin, yhteisiin veroihin ja yhteiseen velkaan, Purra totesi.

Puheenjohtaja Riikka Purran mukaan kunnianhimoinen ilmastopolitiikka maksaa, ja se ei ole veronmaksajien eikä työpaikkojen eduksi.

Valtiovarainministeri Saarikko piti ilmastotoimia mahdollisuutena Suomen taloudelle.

– Vihreä siirtymä on ja voi olla tulevaisuudessa yhä enemmän investointien lähde ja tulevien työpaikkojen kohde.

– Siksi minua kummastuttivat väitteet siitä, että hallitus on yritysvastainen. Hallitus ei korota yritysten verotusta ja jonka aikana on tehty historiallisen paljon investointeja eri puolille Suomea - valtaosin juuri mainittuun ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreään siirtymään liittyen, Saarikko sanoi.

Saarikko hämmästeli sitä, miksi perussuomalaiset maalaavat synkkää kuvaa Suomesta.

– Oppositiojohtaja Purra, teidän puheenvuorossanne maalattiin Suomi, joka on kuin synkkä saari, täynnä kauhua ja köyhyyttä. Sellaista Suomea en halua olla rakentamassa, Saarikko sanoi.

Perussuomalaisista Saarikon puheista eniten mielensä pahoitti kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps).

– En ole kuullut niin ylimielistä puhetta vähään aikaan kuin teiltä, keskustan ministeri Saarikko. Kun me nostamme esiin huolia esimerkiksi poliisien irtisanomisesta, te sanotte, että me haluamme ajaa synkkää yhteiskuntaa. Saisitte hävetä. Ministeri Saarikko, te kuljette ministeriautossa valtion turvaamana, mutta esimerkiksi harvaan asutuilla seuduilla poliisien vähetessä kukaan ei ole kansalaista pelastamassa, Tynkkynen totesi.

Budjettikeskustelu jatkuu eduskunnassa koko tämän viikon.