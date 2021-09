IS SEURAA

Eduskunta keskustelee ensi vuoden budjetista koko tämän viikon.

Perinteinen budjettiviikko.

Eduskunta aloittaa tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. ISTV näyttää eduskunnan istunnon kello 12 alkaen.

Keskustelusta on odotettavissa värikästä. Budjetin loppusumma on 64,8 miljardia euroa ja se on 6,9 miljardia euroa alijäämäinen.

Budjetti on aina opposition ryöpyteltävänä ja hallituksen puolustettavana, ja tällä kertaa näkemyseroista ei ole pulaa.

Keskustelu alkaa valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) esittelypuheenvuorolla, jonka jälkeen vuorossa ovat puolueiden ryhmäpuheet.

Ryhmäpuheita seuraa debatti, mitä pidetään keskustelun kiihkeimpänä vaiheena.

Debatin jälkeen lähetekeskustelussa siirrytään kansanedustajien yksittäisiin puheenvuoroihin.

Tänään päivälistalla on myös muita aiheita.

Eduskunta keskustelee ministeriökohtaisesti budjetista loppuviikon ajan.