Korotetun kulukorvauksen piirissä on 133 kansanedustajaa. Heistä ministereitä on 11, joille maksetaan puolikas kulukorvaus.

Suurin osa kansanedustajista saa kakkosasunnon takia korotettua 1809,15 euron kulukorvausta, käy ilmi eduskunnan IS:lle toimittamista tiedoista.

Muualta kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä tuleville ministeri-kansanedustajille maksetaan puolikas kulukorvaus, 904,60 euroa kuukaudessa.

Alla listattuna kansanedustajat, jotka ovat ovat korotetun kulukorvauksen piirissä.

Asumisen osuus kulukorvauksesta on 493,40 euroa. Eduskunta maksaa kulukorvaukset könttänä, eikä toteutuneiden kulujen mukaan. Järjestelmä suosii siis niitä, jotka onnistuvat löytämään pääkaupunkiseudulta edullisen kakkosasunnon.

IS:n selvitys kakkosasunnoista osoittaa, että osa kansanedustajista on saanut painettua asumiskulujaan alas perhe-, kaveri- ja sukulaisjärjestelyillä.

Esimerkiksi turkulainen Eeva-Johanna Eloranta (sd) maksaa sukulaiselleen vuokraa vähintään 50 euroa kuussa. Nokialainen Marko Asell (sd) maksaa tuttavalleen vuokraa satasen kuussa.

Tamperelaisen Sofia Vikmanin (kok) kakkosasuntona toimii Vikmanin aviopuolison omistama asunto, josta Vikman maksaa vain asumiskuluja.

Korotettu kulukorvaus maksetaan myös niille kansanedustajille, jotka ovat ostaneet kakkosasunnon pääkaupunkiseudulta. Esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) osti puolisonsa kanssa Espoosta 555 000 euroa maksaneen paritalon. Saarikolle maksetaan kulukorvausta 904,60 euroa kuukaudessa.

Kulukorvaus on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Ne rahat, jotka jäävät käyttöön asumisjärjestelyjen jälkeen, voi käyttää vapaasti, eikä eduskunta kysele tositteiden perään.

– Se 1809 euroa on käytettävissä. Meidän ei tarvitse tietää, hyväksymmekö jonkun kulun. Kun se on meiltä lähtenyt, niin kiitos ja ylistys, me emme ryhdy miettimään, onko tämä oikein, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kommentoi IS:lle.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio puolustaa könttämaksatukseen perustuvaa kulukorvausjärjestelmää. Rauhio huomauttaa, ettei edustajille makseta esimerkiksi kotimaan päivärahoja.

Palkkiota kansanedustajille maksetaan 6614 euroa kuukaudessa.

Neljän eduskuntavuoden jälkeen palkkio kohoaa 6 945 euroon ja 12 vuoden jälkeen 7 408 euroon kuukaudessa. Puhemiehen palkkio on 13 390 euroa kuukaudessa ja varapuhemiesten 10 441 euroa kuukaudessa.

Kansanedustajan palkkion lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 744 euron lisäpalkkio kuukaudessa. Suuren valiokunnan, perustuslaki-, ulkoasiain- , valtiovarain- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio on 1 226 euroa kuukaudessa.

Ministerin palkkio on 10 441 euroa kuukaudessa.

Ministereille maksetaan lisäksi puolet kansanedustajan palkkiosta. Ensimmäisen kauden kansanedustaja, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) saa palkkiota ministereistä vähiten, 13 748 euroa. Toisen kauden kansanedustajan, pääministeri Sanna Marinin (sd) palkkio on 16 862,50 euroa kuukaudessa.