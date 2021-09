Kansanedustajat hyötyvät matalista vuokrista sukulaisten kanssa – näin eduskunnan hallintojohtaja perustelee järjestelmää

Iiris Suomela (vihr) maksoi huhti-lokakuussa 2019 puolisolleen Helsingin kantakaupungissa sijainneesta asunnosta 400 euroa kuussa. Sofia Vikman (kok) maksaa kakkosasunnostaan aviopuolisolleen yhä vain asumiskuluja. Eduskunta hyväksyy järjestelyt.

IS kertoi maanantaina kansanedustajista, jotka saavat kuukausittain korotettua 1 809 euron kulukorvausta, mutta maksavat pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta kakkosasunnostaan hyvin matalaa vuokraa.

Esimerkiksi Marko Asell (sd) on vuokrannut tuttavaltaan kakkosasuntoa 100 eurolla kuussa ja hyötynyt asumisjärjestelystään vaalikauden aikana jo 10 611 euroa.

Eeva-Johanna Eloranta (sd) pitää kakkosasuntonaan sukulaisensa entistä lastenhuonetta ja maksaa vuokraa vähintään 50 euroa kuukaudessa. Kun asumisen osuus verottomasta kulukorvauksesta on 493 euroa, on Elorannan taloudellinen hyöty minimivuokralla 443 euroa kuussa.

Iiris Suomela (vihr) maksoi aiemmin puolisolleen vuokraa Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta kakkosasunnostaan 400 euroa kuussa, mikä alitti asumiseen tarkoitetun kulukorvauksen 93 eurolla.

Eduskunnan hallinto katsoi, ettei vuokranmaksu puolisolle täytä korotetun kulukorvauksen maksuperusteita, ja kehotti Suomelaa lähettämään tositteen maksetusta yhtiövastikkeesta.

Suomela toimitti eduskunnalle kuitin maksetusta 210 euron yhtiövastikkeesta, ja eduskunnassa katsottiin asian olevan kunnossa.

Suomela tarkensi maanantaina IS:lle, että järjestely, jossa hän maksoi 400 euroa kuussa asumisestaan ja sai korotettua kulukorvausta, oli voimassa huhtikuusta 2019 saman vuoden lokakuun loppuun. Suomela painottaa, ettei hän asunut yksin vaan puolisonsa kanssa.

– Olen maksanut omaa puolikastani meidän Helsingin-asunnon asumismenoista. Olen hyvin pian muuttanut asumaan niin, että asumiskuluni Helsingissä ovat nousseet merkittävästi, se on ollut väliaikainen hetki, kun olemme asuneet kahdestaan 42 neliön asunnossa, Suomela kertoo.

Perheenlisäystä saanut Suomela muutti puolisonsa kanssa loppusyksystä 2019 väljempään omistusasuntoon ja saa yhä muiden kakkosasunnon pääkaupunkiseudulta ostaneiden edustajien tavoin korotettua 1809 euron kulukorvausta.

– Se kulukorvaus ei ole tarkoitettu pelkästään asumiseen vaan kaikkiin muihin kuluihin, Suomela tähdentää.

Heikki Autto (kok) maksaa kakkosasunnostaan vuokraa yhä vain 400 euroa kuukaudessa. Syynä alhaiselle vuokralle on se, että asunnon omistaa Auton äiti.

Tarja Filatov (sd) maksoi poikkeuksellisen matalaa 250 euron vuokraa asuessaan noin vuoden ajan tyttärensä omistamassa asunnossa. Nyt Filatov asuu omistusasunnossa.

Sofia Vikman (kok) maksaa aviopuolisolleen Espoossa sijaitsevasta kakkosasunnostaan ainoastaan asumiskuluja. Varsinaista vuokraa Vikman ei maksa lainkaan.

Sofia Vikman (kok) ei maksa vuokraa kakkosasunnostaan. Eduskunta ei näe järjestelyssä moittimista.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio ei näe ongelmaa siinä, että korotettua kulukorvausta saavat kansanedustajat maksavat alhaista vuokraa esimerkiksi tyttärelleen tai puolisolleen.

– Sitä ei ole missään suljettu pois, mutta on edellytetty, että jonkinlainen maksu on suoritettu, ei ole voitu vain sanoa, että kyllä me tämä asia sumplitaan.

Esimerkiksi Vikmanin kohdalla eduskunta tyytyi kuitteihin, joita Vikman toimitti kakkosasuntonsa energialaskuista. Vikman viestitti IS:lle maanantaina, että hän on maksanut myös kakkosasuntonsa jäte- ja vesimaksuja sekä vartiointikuluja.

Vikman ei tarkentanut, kuinka suuria kuluja hänelle on keskimäärin kakkosasunnosta kertynyt.

Eikö tämä ole ongelmallinen kuvio kulukorvausten maksatuksen kannalta: tosiasiallisiin asumiskuluihin ei ole näkyvyyttä, kun ei ole vuokraa?

– Pitäisikö meidän saada joka kuukausi yli sadalta edustajalta kuitti vuokrasta? Jos maksaisimme kuittien ja kulujen mukaan, joutuisimme määrittämään, mikä on edustajan arvolle sopiva asunto. Olemme halunneet, että hankkimisesta on jokin kulu. Kun emme maksa kuittien mukaan, niin kun siitä on jokin kulu, niin se riittää, Rauhio vastaa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio pitää nykyistä könttämaksatukseen perustuvaa kulukorvausjärjestelmää hyvänä. Rauhio korostaa, ettei eduskunta voi määritellä, mikä on sopiva asumisen taso kansanedustajalle.

Eduskunta maksaa kulukorvaukset könttänä eikä todellisten kulujen mukaan. Järjestelmä hyödyttää siis niitä, jotka ovat onnistuneet löytämään pääkaupunkiseudulta edullisen kakkosasunnon.

Kuittisulkeiset ovat arkipäivää muualla yhteiskunnassa, miksi ei siis eduskunnassa?

– Jos kuittien tarkastamiseen tarvitaan työpanosta, me palkkaamme kuittien tarkastajan. Kukaan ei ole vastustanut kuittien tarkastamista. Jos maksamme kuittien tai oikeiden kulujen mukaan, meidän pitää pystyä määrittämään, mikä on hyväksyttävä kulu, millainen asunto voidaan korvata. Millä päättelisimme, mikä on oikea taso? Rauhio toistaa viestinsä.

Eikö se määrittelytyö ole hallinnon ammattitaitoa, miksi se olisi mahdotonta?

– Se kyllä ylittää meidän ammattitaitomme määrittää, mikä taso on edustajalle sopiva ja oikea asumisen taso. Jos mietimme muita kulukorvauksia, joku edustaja käyttää niitä edustuskuluihin. Emme voi arvioida esimerkiksi edustajien edustuskulujen tarpeellisuutta emmekä todellakaan pysty arvioimaan, minkä tasoinen asuminen sopii edustajalle asunnon sijainnin, koon, varustelun perusteella tai muuten.

Kulukorvaus on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Maakuntien kansanedustajien kohdalla lähtökohtana on, että menoja aiheutuu kuukausittain 1316 euron edestä. Päälle tulee 493 euron korvaus kakkosasuntoa varten.

Mitä menoja kulukorvaukselle voi kattaa? Voiko esimerkiksi parturilaskun maksattaa kulukorvauksista? Tai kosmetiikkaostokset?

– Totta kai. Se 1809 euroa on käytettävissä. Meidän ei tarvitse tietää, hyväksymmekö jonkun kulun. Kun se on meiltä lähtenyt, niin kiitos ja ylistys, me emme ryhdy miettimään, onko tämä oikein, Rauhio sanoo.