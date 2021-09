Annika Saarikko iski takaisin hillotolpilla sivaltaneelle Purralle: ”Kansanvaltaa pitää aina puolustaa”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko tarttui Riikka Purran näkemyksiin siitä, että aluevaalit eivät kansaa kiinnosta ja perussuomalaiset vastustivat niitä viimeiseen asti.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko iski maanantaina takaisin perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralle tämän aluevaalikommenteista.

– Torjun oppositiojohtaja Purran suusta tulleet arviot siitä, että vaalit eivät ketään kiinnostaisi tai sen, onko niillä merkitystä tai mielekkyyttä. Kansanvaltaa pitää aina puolustaa, Saarikko latasi keskustan aluevaaliohjelman julkistuksessa puoluetoimistolla.

Ähtärin seudulla lauantaina vieraillut Purra sanoi Ilkka-Pohjalaiselle äänestysaktiivisuuden olevan ennusteiden valossa jäämässä selvästi kuntavaaleja alemmalle tasolle. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa kaikista äänestysikäisistä vain 43 prosentti ilmoitti varmasti äänestävänsä aluevaaleissa. Kuntavaaleissa vastaava luku oli 60 prosenttia.

– Valitettavasti näyttää siltä, että kansalaiset eivät hekään ole kovin kiinnostuneita uudesta hallinnontasosta ja vaaleista, vaikka asia eli sotepalvelut ja pelastustoimi ovatkin hyvin tärkeitä ja kyse on erittäin suurista rahoista. Tämä on huolestuttavaa paitsi demokratian myös uusien elinten legitimiteetin – oikeutus hoitaa tehtäviään – kannalta. Teemme totta kai parhaamme saadaksemme kannattajamme liikkeelle, mutta helppoa se ei ole, Purra sanoi.

Saarikon vastavedon lienee sytyttänyt Purran näkemys siitä, että sote- ja hallinnonuudistuksessa on ensisijaisesti kyse keskustan ikiaikaisesta halusta saada itselleen lisää valtaa maakunnista.

– Me vastustimme sote- ja hallinnonuudistusta – eli siis myös aluevaaleja – loppuun saakka. Perussuomalaisten mielestä hallinnon ja poliitikkojen paikkojen paisuttaminen ei ole tarpeen, vaan nekin rahat voitaisiin käyttää itse sote- ja pelastustoimen palveluihin, Purra sanoi.

Jatkoksi hän veti esiin hillotolpat.

– Keskustan valta ja suosio valtakunnan tasolla on hiipumassa, mutta nyt aluehallinnon myötä tarjolla on hillotolppia ja paljon piilopuoluetukea, Purra näki.

Saarikko alleviivasi vaaleja kansanvallan ilmentymänä.

– Tämä vaali ei ole poliitikkojen keksintö vain vaalien ilosta. Kyse on perustuslakivaliokunnan kannanottoihin pohjaavasta tulkinnasta, että näin isoilla vastuilla on syytä olla vaaleilla valitut päättäjät. Siksi näitä vaaleja käydään.

Saarikko hehkutti keskustan olevan ”aidosti innoissaan” aluevaaleista.

– Olen ollut havaitsevani esimerkiksi oppositiojohtajan suulla esitetyn arvion siitä, että eivät nämä vaalit oikein ketään kiinnosta. Vähän sellaisen vaivalloisen suhtautumisen siihen, että vaalien käyminen on poliitikoille ja puolueille jotenkin työlästä hommaa. Me päinvastoin ajattelemme, että tämä on nyt se askel, joka vihdoin Suomessa kyettiin ottamaan. Löydettiin tapa ja malli, joka täytti perustuslailliset reunaehdot ja saavutti poliittisen enemmistön. Se on suuri asia Suomelle. Keskusta pitää vaaleja aidosti kansanvallan juhlana.

Saarikkokaan ei väistänyt sitä, että kansalaisten uurnille saamisessa on jokaiselle puolueelle työn sarkaa.

– Keskustan vahva viesti on mahdollisuus säilyttää kokemus lähipalveluista sote-aseman muodossa uudenkin hallinnon ajassa. Se on myös vahva viesti niille poliittisille voimille, joille tätä uudistus merkitsee keskittämistä. Siihen joukkoon keskusta ei halua ryhtyä osalliseksi, vaan haluaa puolustaa lähipalveluja asuinpaikasta riippumatta.

Saarikko nosti esiin myös edessä olevaa vaikeaa keskustelua sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön jaksamisesta, työvoimapuolasta ja henkilöstön riittävyydestä.

– Meille sopii keskustelu myös maakunnille siirtyvistä muista tehtävistä jahka poliittinen päätöksenteko on siihen kypsä.