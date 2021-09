Keskusta vaatii aluevaaliohjelmassaan, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema. Saarikon mukaan palvelujen mittakaava vaihtelee, mutta jokaisessa kunnassa on oltava saatavilla lääkäripalveluja.

Keskustan vaalitavoite tammikuun aluevaaleissa on se, että enemmistö uusista hyvinvointialueista tulee olemaan keskustajohtoisia.

– Enemmistö alueista olisi keskustajohtoisia. Se on meidän vaalitavoite. Mitä se tarkoittaa kannatusprosenttien näkökulmasta? Sellaista on mahdotonta tällä hetkellä sanoa. Pitää katsoa, miten vaali kehittyy ja miten ihmisiä saadaan innostettua, puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi.

Saarikko viittasi siihen, että vaalit järjestetään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

– Viimeinen kokemus uusista vaaleista liittyy Suomessa EU-vaaleihin reilun parinkymmen vuoden päähän. Nyt vastaavalla tavalla luodaan uudenlaista vaalikulttuuria ja äänestämisen rohkaisua. Jos EU-vaaleissa ongelma oli se, että asiat tuntuivat kaukaisilta, nyt tulemme hyvin lähelle ihmisten arkisia asioita, Saarikko sanoi.

Saarikko ei vielä ole päättänyt, onko hän ehdolla vaaleissa Varsinais-Suomessa. Voiko siis olla mahdollista, ettei Saarikko ole ehdolla aluevaaleissa?

– En pidä mahdottomana, että puolueiden puheenjohtajat arvioisivat oman ehdokkuutensa muustakin näkökulmasta kuin siitä, että vain pitää olla ehdolla. Olen ollut hyvin ilahtunut siitä, että monet meidän konkaritoimijat selvästi kuopivat näitä vaaleja kohti ja ovat valmiita laittamaan pitkän osaamisensa likoon.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on toivonut, että puoluejohtajat ja ministerit eivät asettuisi ehdolle aluevaaleissa.

Saarikosta keskustan ehdokashankinta näyttää verrattain hyvältä, mutta tekemistä ehdokashankinnassa on kaikilla puolueilla.

– Kaikkia puolueista painaa pikkuisen se, että nyt kun uudistus hyväksyttiin kesäkuun alussa, meillä on aika vähän aikaa rakentaa omat vaaliohjelmat ja -kampanjat.

Keskusta vaatii vaaliohjelmassaan, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveydenhuollon asema. Kunnalliselta sote-asemalta voisi keskustan vaaliohjelman mukaan saada lähipalveluja.

Saarikko täsmensi tiedotustilaisuudessa, että jokaisessa kunnassa on oltava saatavilla lääkäripalveluita. Niiden mittakaava on hänen mukaansa kuitenkin alueellinen ja paikallinen ratkaisu.

– Kyllä me pidämme lääkäriin pääsyä perusteltuna hyvinvointiyhteiskunnan takuukokemuksena jokaiselle suomalaiselle, Saarikko sanoi.

Lisäksi hän arveli, että digitaalisuus tulee monin paikoin auttamaan palveluiden saamisessa.

– Uskomme, että nykyinen sairaalasta saatava palvelu olisi yhä vahvemmin osa aivan pienempienkin sote-asemien arkea, nyt kun teknologia sen mahdollistaa.

Eduskunnan hyväksymässä sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirretään hyvinvointialueille. Pelastustoimeen liittyen keskusta vaatii sopimuspalokuntien toiminnan turvaamista sekä sitä, ettei yhtäkään palokuntaa saa lakkauttaa.

Palveluista vastaa jatkossa 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Aluevaalit järjestetään 23. tammikuuta. Toisin kuin muualla maassa, Helsingissä ei tammikuussa äänestetä, koska se ei ole erillinen hyvinvointialue.

Kullekin hyvinvointialueelle valitaan tammikuun vaaleissa 59–79 valtuutettua.

Saarikko nosti tilaisuudessa esiin keskustan pidemmän aikavälin tähtäintä laajentaa maakuntahallintoa vastaisuudessa. Vaaliohjelmassa vaaditaan, että valtaa on siirrettävä ministeriöistä ja muusta valtionhallinnosta lähemmäs suomalaisia.

Hyvinvointialueet itse eivät päätä omista tehtävistään. Silti Saarikon mukaan puolueen mielestä vaalien yhteydessä olisi luontevaa rakentaa näkemys niiden tulevaisuudesta. Hänen mukaansa esimerkiksi maakuntaliittojen tehtävät ovat helposti yhdistettävissä hyvinvointialueille.

– Aina parempi, jos hallinnosta vastaa vaaleilla valitut päättäjät. Tällä hetkellä voidaan ajatella, että valtio ei näyttäydy alueilla erityisen paikallisena ja helposti lähestyttävänä, Saarikko sanoi.

Tulevaan valmistautumisessa ollaan alueilla hyvin erilaisissa tilanteissa, mutta sama laki velvoittaa kaikkia.

– Tunnistan, että hitaammin edenneillä alueilla mennään minimisuorituksilla ja alueilla, joissa ollaan jo pitkään harjoiteltu perus- ja erikoistason yhteistyötä isoin muutos on se, että nyt budjetti tulee suoraan valtiolta ei niinkään kuntien kautta kiertäen. Sisältöuudistusta on niillä alueilla jo päästy tekemään. Kirjo on erittäin laaja ja osoittaa valtionvarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjaustehtävän todella vaativaksi tukea näitä alueita, Saarikko sanoi.