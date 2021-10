Ei ole ikävä politiikkaan, sanoo entinen kansanedustaja, nykyinen kirkkoherra Kimmo Kivelä Kiuruveden komeassa kirkossa. Sinisten poliittisen konkurssin jälkeen Kivelä päätyi sanan julistajaksi savolaisille – yhden sortin isä Camilloksi.

Kimmo Kivelä täyttää 60 vuotta tiistaina.

Eduskunnan kyselytunneista Kivelä katsoo nykyään vain lopun, kun ehtii uimahallista kotiin.

Syntymäpäivä voisi olla yksi haastattelun syy, mutta oikeampi syy on Kivelän eräänlainen ajassa, jo maallisessa elämässä suoritettu sielunvaellus.

Papin hommista politiikkaan ja politiikasta takaisin papin hommiin. Siinä sielunelämä avartuu.

Ex-kansanedustaja Kivelä tarkkailee maailmaa nyt Kiuruveden kirkkoherran paikalta.

Voi sanoa, että maalla ollaan. Kiuruvesi on maidon ja lehmien pitäjä. Paikkakunnalla on 25 000 nautaa, kolme kertaa enemmän kuin asukkaita.

– Ei sitä silloin tajunnutkaan, kuinka teatraalista se loppujen lopuksi on. Mutta toisinpäin: kaikki kunnia päätöksentekijöille, parhaansa he kuitenkin tekevät, Kivelä sanoo.

Ja huomauttaa, ettei kyselytuntien nykyinen huutaminen ja asian vierestä puhuminen, yksi politiikan päänäyttämö, uskoa nykypolitiikkaan tai -poliitikkoihin ainakaan lisää.

Kivelä on kahden kauden entinen kansanedustaja, joka nousi Kuopiosta eduskuntaan perussuomalaisten suuren ”jytkyn” ansiosta 2011 ja uusi paikkansa vuoden 2015 kakkosjytkyssä.

Hän loikkasi enemmistön mukana sinisiin kesällä 2017, kun Jussi Halla-ahon joukot valtasivat perussuomalaisten johtopaikat.

Homma karahti kiville.

Kivelä putosi, kuten koko puoleensakin, eduskunnasta. Mutta perussuomalaisissakaan ei voinut jatkaa vallanvaihdon jälkeen, happi loppui.

Miksei operaatio siniset lähtenyt vetämään?

– No se ei ollut uskottava. Se oli jonkinlainen halpiskopio muista puolueista, lähinnä perussuomalaisista. Jos ihmisellä on mahdollisuus valita aito tai kopio, niin kyllä hän valitsee sen aidon.

Miksi ette tajunneet tilannetta kesällä 2017? Oliko ero pakko?

– Kyllä se oli, ei siinä ollut muuta sanaa. Ei siellä ollut tilaa. Se oli pöydän putsaus. The winner takes it all.

Kauniina syyspäivänä Kivelä voi pohtia menneitä ja tulevia Kiuruveden pappilan portailla, Kiuruveden komean kirkon juurella.

Kiuruveden suuri pappila on Kivelän nykyinen koti. Siellä vaikuttaa istuvan onnellinen mies.

Kivelän habitusta katsellessa mieleen tulee väistämättä italialainen isä Camillo, Giovanni Guareschin romaanihahmo, jonka pohjalle tehtiin sarja suosittuja elokuvia 1950-luvulla. Elokuvissa Isä Camillo tappelee kylän kommunistien, varsinkin pormestari Pepponen kanssa, jonka kanssa pappi on tosin salaystävä.

– Saatan istua tuolla, missä ukot istuu kahvimukin äärellä, siellä huoltoaseman baarissa tai R-kiskalla. Ja uimahallissa pyrin käymään joka arkipäivä, siellä on omanlaisensa äijäporukka.

Kivelä sanoo tienneensä jo etukäteen vaalien alla, että tuomiopasuuna soi eikä jatkopestiä ole luvassa. Äänimäärä tippuikin yli viidestätuhannesta reiluun kuuteensataan.

– Ne siniset, jotka lähtivät vaaleihin, eiköhän ne lähteneet lojaliteettisyistä, ainakin se koskee itseäni. Monet iäkkäämmät, kuten Martti Mölsä ja Lea Mäkipää, jäivät kokonaan pois.

– Olin ehdokkaana tietoisena siitä, että en tule valituksi. Jollain tavalla oli paradoksaalista, että kun hajoamisen jälkeen näytti, ettei tuuli ota alleen, sai toimia paljon rehellisemmin.

Sinisten avainhahmot Reijo Hongisto (vas.), Matti Torvinen, Sampo Terho, Simon Elo, Jussi Niinistö ja Kimmo Kivelä juhlistivat puolueen 1-vuotispäivää Helsingissä vuonna 2018.

Kaduttaako? Olisiko pitänyt jäädä persuihin?

– Miten se Edith Piaf lauloi: Je ne regrette rien eli en kadu mitään.

Kivelä löysi kuitenkin paikkansa kansanedustajuuden jälkeen.

Ex-kansanedustajille työllistyminen on vaikeaa, sinisten kansanedustajista puhumattakaan. Kansanedustajuus ei ole meriitti työmarkkinoilla, vaikka jopa kansanedustajien avustajille töitä riittää.

Kivelän ohella ex-puolustusministeri Jussi Niinistö löysi paikkansa, hänet valittiin Kannuksen kaupunginjohtajaksi.

Kivelä on Kiuruveden seurakunnan viides sielunpaimen, jolla on takanaan eduskuntahistoriaa.

Kiuruveden kirkkoherraksi Kivelä valittiin toissa kesänä. Mitä pappilaan tulee, Kivelä on Kuopion hiippakunnan ainoa kirkkoherra, joka asuu pappilassa. Harva kirkkoherra Suomessa enää pappilassa ylipäätään pitää majaansa.

Kiuruvesi on poliittisten pappien pitäjä, körttisten, kuten Kiveläkin.

Kivelä on jo seurakunnan viides sielunpaimen, jolla on takanaan eduskuntahistoriaa. Ensimmäinen oli Wilhelmi Malmivaara (1854–1922), joka istui säätyvaltiopäivillä pappissäädyssä ja edusti kokoomusta itsenäistymisen jälkeen. Reippaimmasta päästä oli Elias Simojoki, jonka puolue oli IKL. Aktivisti-Simojoki oli sinimustien puheenjohtajakin.

– Herännäisyyden perinne. Siinä on ollut yhteiskunnallinen aktiivisuus läsnä, Kivelä summaa.

Smp-perussuomalaiset-siniset -viiteryhmässäkin pappeja riittää. Smp:n entinen puheenjohtaja, kasanedustaja Heikki Riihijärvi (1937–2002) oli naapurikaupungin Iisalmen kirkkoherra. Kivelän kanssa eduskunnassa samassa ryhmässä istui puolestaan toinen rovasti eli Anssi Joutsenlahti, joka oli varapuhemiehenä 2011–2015.

Timo Soini on epäillyt, ettei perussuomalaiset taivu Riikka Purran eli naisen johtoon. Mitä Kivelä miettii?

– Tietysti on jo välimatkaa, enkä sillee… Se ero teki siinä mielessä hyvää, että nyt se on sitten heikäläisten puolue tyyliin ruotsidemokraatit tai Le Penin puolue Ranskassa.

Onko nyky-PS siis vähemmän inhimillinen kuin entinen PS?

– Vanhoissa perussuomalaisissa aina korostettiin, että emme hyväksy ihmisvihaa. Siinä oli kuitenkin se Veikko Vennamon perintö, että jokainen ihmiselämä on arvokas.

Jäikö sitä nykypersuihin?

– Valitettavasti ei kai juuri.

Palataan vuoteen 2017. Jyväskylän puoluekokouksessa ja sen jälkeen meno oli hurjaa. Sinisiin loikanneita poliitikkoja uhkailtiin, Kiveläkin sai jopa tappouhkauksia.

– Niitä tuli monella tapaa, ja se vielä jatkuikin kun kerättiin uudelle puolueelle kannattajakortteja. Teltoilla oli kaikenlaista epäasiallista käyttäytymistä.

– Ihmisissähän elää peto sisällä. Sitten kun primitiivireaktiot pääsevät valtaan, niin ihminen ei pysty kontrolloimaan käytössään, Kivelä pohtii.

Kimmo Kivelä sai tappouhkauksia vaihdettuaan puoluetta. Mies harmittelee, kuinka joidenkin ihmisten kanssa välit katkesivat kokonaan.

– Jotkut sähköpostit olivat selvää uhkailuja, niistä ilmoitinkin sitten eduskunnan turvallisuusyksikköön. Mutta ne loppuivat sitten hyvin nopeasti.

Paikallisia perussuomalaisia Kivelä kehuu. Heitä istuu kirkkovaltuustossakin, eikä ongelmia ole ilmaantunut.

Onko puoluetausta haitannut työntekoa?

– Eieiei, muutenkin on ollut hyvä aloittaa täällä. Vaikka tausta on tällainen, kirkkovaltuuston valintakin oli yksimielinen, silleen hyvä lähtökohta.

– Tavallaan on surullista, että joidenkin ihmisten kanssa välit katkesivat totaalisesti.

– Muutamien kanssa ollaan puhelinyhteyksissä oltu. Eduskunnassa käydessäni näkyy joidenkin kanssa sentään, että on puolin ja toisin mukava tavata.

Maaseutu on myllerrysten kohteena, mihin Kivelä törmää myös pappina. Toivottomuus ja apatia uhkaavat.

Ylä-Savossa, kuten muuallakin, luottamus myös alueen perinteiseen mahtipuolueeseen eli keskustaan on rapautunut.

– Ei se missään tapauksessa se ainakaan suvereenissa asemassa ole enää.

Kivelän mukaan kepunkaan rapautuminen ei ole hyvä juttu, mikä on entiseltä perussuomalaiselta paljon sanottu.

– Siinä se tenkkapoo sitten onkin. Kaikkein surullisinta on, että jos negatiivisuus ja piittaamattomuus voittavat alaa, ettei luoteta niin sanotusti mihinkään, Kivelä pelkää.

Saarnatuolista käsin Kivelä näkee syrjäseudulla valoisia puolia ja että tilanne maaseudulla ei ole niin toivoton kuin monesti annetaan ymmärtää.

Peräkamarin poikia Kivelä puolustaa ja pitää koko 1980-luvun termiä loukkaavana. Monella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jäädä turvaamaan kotipesän elämää esimerkiksi isän varhaisen kuoleman takia.

Heille Kivelä tarjoaisi mieluummin mitalin kuin pilkkaa.

Mutta myös Kiuruvedellä on rakennemuutoksen murheet, huumeongelmineen ja rikoksineen.

– Esimerkiksi on tällaisia koulupudokkaita. Ja sellaisia, jotka rämpien vetää peruskoulun läpi, mutta ei pääse siitä eteenpäin. On perheongelmia.

Kivelä varoittaa kuitenkin mustavalkoisesta ajattelusta. Tilanne maaseudulla ei ole niin toivoton kuin monesti annetaan ymmärtää.

– Täällä on selvästi toivon merkkejä. Mutta haahuilu menneisyyteen on turhaa. Ehkä viisain ajatus olisi älykkään supistumisen tie. Täällä on kuitenkin pienenevälle joukolle hyvät elämän edellytykset tarjolla.

Uskolla on oma merkityksensä Kivelällä, pappi kun on, mutta ennen muuta yhteisöllisyydellä.

Toissa kesänä kirkkoherraksi valitun Kivelän mielestä saarnan laatiminen vaikeampaa kuin eduskuntapuheen pitäminen.

– Kyllä minä uskon. Enkä saarnoissa enkä muuallakaan levittele niin sanottuja katteettomia shekkejä tyyliin, että kun uskot vahvemmin, niin elämäsi muuttuu onnelliseksi. Näillä körttiseuduilla ollaan kaukana sellaisesta amerikkalaisesta pepsodent -hymystä.

– Mutta rakennan aika paljon ajatteluani siihen, mikä täällä on hienoa eli yhteisöllisyyteen. Täällä vielä katsotaan, nouseeko naapurista savu, Kivelä muistuttaa.

Kivelä kertoo monien kysyneen, kumpi on raskaampaa, toimia kirkkoherrana vai kansanedustajana?

– Tähän minä en osaa vastata.

– Toisaalta kun ihmisten kanssa hyvin henkilökohtaisella tasolla työskentelee ja kohtaa ihmisiä heidän elämänsä ääritilanteissa, niin kyllä se itseäänkin kuluttaa. Joskus kuulee varsin rankkoja tarinoita, niin kyllä se enemmän sisään tulee kuin joku valtiovelan kasvu.

Saarnan laatiminen on Kivelän mukaan joka tapauksessa vaikeampaa kuin eduskuntapuheen pitäminen.

– Kyllä se on tuskainen prosessi, aivan eri laji. Pitäisi se evankeliumin viesti sanoittaa tämän päivän ihmiselle, että siitä tulisi hengen ravintoa jokapäiväiseen elämään. Se on aina vaikea ja tuskainen prosessi.

Kirkkoherran mielestä kyselytuntien nykyinen huutaminen ja asian vierestä puhuminen ei ainakaan lisää uskoa nykypolitiikkaan tai -poliitikkoihin.

Kivelä oli myös Yleisradion hallintoneuvoston puheenjohtaja. Yleä hän ei moiti nytkään, mikä pakkaa olemaan varsinkin perussuomalaisten yleisin nykyvirsi.

Mutta parempaa toimittamista politiikasta Kivelä kaipaa, kaikilta medioilta – ja esimerkiksi Ylen radiopuolen eläköityneen eduskuntatoimittajan Kimmo Henrikssonin kaltaisia toimittajia.

Hän teki Kivelän mukaan työnsä, kuten kuuluu, ja tiesi, mitä eduskunnassa tehdään ja millaista on kansanedustajan työ.

Mutta eduskuntaan Kivelä ei siis kaipaa. Ehkä eduskunnan saunavaliokuntaan kuitenkin.

Siellä kaivataan myös Kivelää, varsinkin tämän puolilevottomia sanaväännöksiä, joita tulee nopeasti ja paljon, eivätkä kaikki taida täyttää ihan sitä, mitä pappisäädyltä odotetaan. Ne olisivat toisen haastattelun väärtti.