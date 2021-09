Osa kansanedustajista ihmettelee syitä rokottamattomien suurelle osuudelle.

Rokottamattomien kansanedustajien melko suuri osuus hämmentää myös edustajia itseään.

Eduskunnan puhemiesneuvosto päätti perjantaina, että kansanedustajat voivat palata 5. lokakuuta omille istuinpaikoilleen täysistuntosalissa, koska 82 prosenttia edustajista on saanut kaksi rokotetta.

Suurempi huomio ilmoituksesta liittyi siihen 18 prosenttiin eli 36 edustajaan, jotka eivät olleet ottaneet rokotetta tai heidän rokotetietoaan ei ollut eduskunnan työterveyshuollossa. Hekin voivat siis palata istuinpaikoilleen oman harkintansa mukaan.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio, rokoteryhmän vetäjä Veronica Rehn-Kivi (r) ja puhemies Anu Vehviläinen arvelivat kukin, että joukossa on niitä, jotka eivät ole ilmoittaneet rokotuksiaan työterveyshuoltoon tai nuoremmat kansanedustajat eivät ole vielä ehtineet tai saaneet rokotuksia esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisena Helsingissä.

– On ollut käytännön ongelmia muutamilla nuoremmilla kansanedustajilla.

Oulun vaalipiiriä edustava kokoomuksen Janne Heikkinen, 31, sai kakkosrokotteensa kesällä. Hän ei pidä syitä uskottavina.

– Rokoteajat on saanut hyvin vaivattomasti, oli kansanedustaja tai ei. Minkäänlaista kitkaa ei ollut.

– Ihan potaskaa puhuvat, jos joku sanoo että on ollut vaikea saada. Jos tahtoa on, ihan varmasti rokotteen on saanut tähän päivään mennessä.

Heikkinen sanoo, että on itse pääsääntöisesti joka viikonloppu kotipaikkakunnallaan tai pohjoista kiertämässä.

Myös maanantait on kansanedustajilla varattu kotipaikkakunnalla tehtävään työhön. Näin arkiaikojakin on ollut saatavissa oman paikkakunnan rokotuksiin.

Eduskunnassa ohjeistettiin lisäksi kevätkaudella, että Helsingissä on mahdollista käydä pyytämässä rokotusta, kun rokotusaikoja alkoi jäädä vapaaksi.

Esimerkiksi Helsingissä kakkosrokotuksia saavat parhaillaan jo yli 12-vuotiaat. Kolmoskierros on alkanut.

Iso osuus voi selittyä myös sillä, että kaikki eivät ole ilmoittaneet rokotetietojaan työterveyshuoltoon. Heikkinen ihmettelee silti tätäkin selitystä. Hänen mukaansa ainakin kokoomusryhmässä on muistuteltu hyvin siitä, että rokotustieto on tärkeä toimittaa eteenpäin.

– Se on tiedetty tärkeäksi, koska se vaikuttaa työjärjestykseen ja turvallisuuskäytäntöihin ja siihen että eduskunta saadaan palautettua normaalitilaan.

Myös eräs toinen nuorehko kansanedustaja, joka ei halua nimeä esille rokoteaiheen arkaluonteisuuden takia, epäilee perusteita. Hän on ottanut rokotteen kesällä. Hän ei ole kuullut, että kenelläkään kollegalla olisi ollut ongelmia tai että rokotetta ei olisi vielä ehtinyt saada.

Iiris Suomelan (vihr) mukaan eduskunnassa on toistuvasti muistuteltu kaikkia edustajia siitä, että tiedot pitää toimittaa työterveyshuoltoon.

Eduskunnan kuopus, 27-vuotias Iiris Suomela (vihr) haki ensimmäisen rokotuksensa kesäkuussa Tampereella ja aikaisti toisen kahdeksan viikon päähän.

Myös Suomelan mukaan eduskunnassa on toistuvasti muistuteltu kaikkia edustajia siitä, että tiedot pitää toimittaa työterveyshuoltoon.

Tähän mennessä valtaosalla on ollut kyllä jo mahdollisuus kahteen rokotteeseen, vaikka olisi ollut jotain haasteita ja viivästyksiäkin matkan varrella.

– Kyllä kun joidenkin henkilöiden (rokotevastaisia) salipuheita kuuntelee, niin ei valitettavasti ole yllättävä tieto, että kaikki eivät ole niitä hakeneet.

– Se on tosi valitettavaa, koska se asettaa meidät kaikki muut riskiin. Toivon todella, että nyt kaikki viimeisetkin hakevat rokotteet.

Naantalilainen Vilhelm Junnila (ps), 39, sai kakkosrokotteen vasta noin kaksi viikkoa sitten. Hän on ilmoittanut ilmoittanut rokotuksesta työterveyteen.

Hän ei aikaistanut tehostetta, ja on siksi vasta saanut toisen rokotteen. Junnila pitää selityksiä uskottavina.

Vilhem Junnila (ps) ei tunnista eduskuntaryhmästään rokotekriittisyyttä

Kansanedustajat joutuvat olemaan tiiviisti arkipäivät Helsingissä ja rokotteita tarjottiin pitkään vain omassa kotikunnassa.

– Vasta viime aikoina on voinut kakkosasunnon perusteella varata ajan pääkaupunkiseudulta. Se on vaatinut omaa aktiivisuutta eikä ole ollut ihan helppoa.

Junnila ei tunnista eduskuntaryhmästään rokotekriittisyyttä vaan lähinnä kritiikkiä koronapassia kohtaan.

– Ainakin ne henkilöt, joiden kanssa olen jutellut, ovat ottaneet rokotteen. Voi olla myös, että eri maakunnissa on erilaista asennetta, kriittisempää ja myötämielisempää, rokotetta kohtaan.