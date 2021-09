Setä Arkadia: Mika Niikon ulkoasianvaliokunta on pihalla kuin lintulauta – miksiköhän?

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, persujen Mika Niikko porasi, miksei hänelle kerrottu etukäteen Yhdysvaltain ja Venäjän kenraalitapaamisesta, vaikka puolustusvaliokunnan Ilkka Kanervalle (kok) kerrottiin. Niin, miksiköhän? Olisiko niin, ettei Niikkoon oikein luoteta, eikä sitä myöten myöskään hänen johtamaansa valiokuntaan, pohtii Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Kenties melkein samaa historian siipien havinaa kuin Saksan Potsdamissa kesällä1945 koettiin Vantaan Königstedtissa viime keskiviikkona, kun kättä löivät Yhdysvaltain asevoimien komentaja Mark Milley ja hänen venäläinen kollegansa Valeri Gerasimov.

Potsdamissa käsipäivää sanoivat natsi-Saksan kukistumisen päälle muiden mukana Neuvostoliiton ykkösmarsalkka Georgi Konstantinovitš Žukov ja liittoutuneiden johtaja, amerikkalainen kenraali Dwight David ”Ike” Eisenhower.

”Ikestä” tuli myöhemmin pressakin, mitä Suomessakin muuan Ike saattaa nyt muistella.

Žukovin urapolku oli mutkikkaampi, kiitos generallissimus Josef Stalinin, tuon ”suuren Suomen ystävän”, kuten pääministeri U. K. Kekkonen muisti Stalinin kuoleman yhteydessä 1953 aivan oikein mainita.

Mutta takaisin historian koukeroista teennäisen aasinsillan kautta Vantaalle, eduskuntaan ja kotimaan politiikan tasolle!

Suurempia sotaherroja tässä maailmassa tuskin kuvitella saattaa kuin Vantaalla kohdannut kenraalikaksikko, joten ei ihme, että vierailu kiinnosti myös suomalaispoliitikkoja. Gerasimov ei tosin Suomeen olisi päässyt ilman poikkeusjärjestelyjä, sillä hänen nimensä löytyy EU:n pakotelistalta.

Kenraaliherrojen Suomen-keikka aiheutti poliittista sydämentykytystä, kun Mika Niikolle (ps) ei kerrottu siitä etukäteen.

Onneksi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) hoiti tuloluvan kuntoon. Se takasi ainakin sen, että kenraali tuli Suomeen yksin eikä suuremman joukon kanssa. Ehkä kenraaleja liki yliäänen vauhdilla YK:sta ja New Yorkista tapaamaan kiirehtineellä ylipäälliköllä Sauli Niinistölläkin oli sormensa pelissä, ettei kukaan vetänyt kovia taakse.

Mutta huipputapaamisen liittyy myös yksi muka-skandaali!

Kansanedustaja Mika Niikon (ps) johtamaan eduskunnan ulkoasianvaliokuntaa ei nimittäin informoitu – ei etu- eikä jälkikäteen. Niikko ”unohdettiin”, vaikka hän istuu myös Vantaan valtuustossa!

” Miksi Niikko valiokuntineen on pihalla siitä, mitä tapahtuu?

Miksi Mika Niikolle ja ulkoasiainvaliokunnalle ei kerrota ylipäätään mitään, vaikka puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle Ilkka Kanervalle (kok) kerrotaan?

Miksi Niikko valiokuntineen on pihalla siitä, mitä tapahtuu?

– Kun tapaaminen on Suomen maaperällä, olisi ollut hyvien tapojen mukaista infota siitä myös meidän valiokuntaa, pettynyt Niikko märehti ”unohdusta” Ilta-Sanomille.

Setä Arkadia joutuu esittämään kovia kysymyksiä: Johtuisikohan kaikki Niikosta itsestään? Ehkä uav:n puheenjohtajaan ei luoteta? Ehkä siksi hänen kanssaan ei käydä luottamuksellisia taustakeskusteluja?

Eduskunnassa on pantu laajemmaltikin merkille, että ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tiedonkulussa on tapahtunut tällä vaalikaudella mielenkiintoinen murros.

Sen myötä ulkoasianvaliokunta ja puolustusvaliokunta ovat ikään kuin vaihtaneet paikkaansa.

Nyt maan kannalta luottamuksellisia tietoja uskalletaan kertoa ja taustoittaa mieluummin puolustusvaliokunnalle kuin ulkoasianvaliokunnalle.

Ennen oli toisin. Ulkoasianvaliokunta oli ”luotetuissa käsissä”, mutta puolustusvaliokunta saattoi vuotaa saamansa tiedot ties minne. Suomen historiankin kannalta mielenkiintoisia aikoja elettiin vielä 90-luvulla, kun puolustusvaliokuntaa johti kokoomuksen Kalevi ”Nato” Lamminen ja varapuheenjohtajana istui entinen vähemmistökommunisti, vasemmistoliiton Jaakko Laakso, jolla oli tunnetusti suora yhteys Tehtaankadulle ja Moskovaan.

Niikolla on ollut tiiviit suhteet Kiinaan, mutta Niikon aikana uav:n rooli on muutenkin romahtanut. Valiokunnassa käyvät asiantuntijat puistelevat päätään ja sanovat, että puolustusvaliokunta on nykyään paremmin perillä, missä mennään.

– Kaikki sen tässä talossa tietävät. Surullinen juttu, että näin on, Sedälle valitetaan eduskunnassa.

Jopa persut ihmettelevät, miksi Jussi Halla-aho pisti juuri Niikon valiokunnan johtoon vaalien jälkeen. Sitä sopiikin ihmetellä.