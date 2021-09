Main ContentPlaceholder

Politiikka

16-vuotiaan Mats Uotilan twiittejä on luultu Tuomas Enbusken kirjoittamiksi – jakaa mielipiteitä ja on piikki monen lihassa

Lukion toista luokkaa käyvästä 16-vuotiaasta Mats Uotilasta on tullut Twitter-julkkis. Asiallisesti, mutta kantaaottavasti asioihin suhtautuvaa traktorimönkijällä huristelevaa sastamalaista on epäilty valeprofiiliksi, pelkäksi trolliksi ja jopa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ”projektiksi”. Tampereella lukiota käyvä Uotila avaa ISTV:lle sielunmaisemaansa ja kertoo palautteesta, jota on saanut.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje