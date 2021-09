Sanna Marin tyrmää väitteet vaali-imagon luomisesta somessa: ”Olen ihminen aivan kuten muutkin”

Pääministeri Marin ei aio luopua suomalaistuotteiden esittelystä Instagramissa. – Jos omalta osaltani voin sitä työtä auttaa, sen mielelläni teen.

Pääministeri Sanna Marin (sd) aikoo jatkossakin nostaa sosiaalisessa mediassa esiin suomalaisia yrityksiä. Marin esitteli viime viikolla Instagram-tarinoissaan suomalaiselta Pihka Collection -yhtiöltä hankkimaansa Aapo-reppua puolelle miljoonalle seuraajalleen.

Mainosmainen esittely särähti monilla korvaan. Lisäksi Marin tuntee Pihka Collectionin toisen omistajan Roosa Mattssonin sisaren. Pääministeri ei näe tarvetta muuttaa toimintaansa.

– Mielestäni on todella hienoa, että meillä on nuori sukupolvi yrittäjiä, jotka tekevät intohimolla ja palolla omaa työtänsä. Jos omalta osaltani voin sitä työtä auttaa, sen mielelläni teen. Jatkossakin aion antaa kiitosta näille yrittäjille, hän sanoo IS:lle perääntymättä.

Marinin päivitys jakoi ihmisiä. Joistakin oli hienoa, että pääministeri nostaa esiin suomalaisyrittäjiä, toisista pääministerin ei instituutiona tarvitsisi niitä yhtä mainosmaisesti esitellä. Marin riiputti videossa reppua kädessään kameralle ja sanoi: ”Mulla on uus hieno kotimaisen Pihkan reppu, joka otetaan tänään ensimmäistä kertaa käyttöön. Nyt lähdetään kohti Valtioneuvoston linnaa.”

Kaikki Suomessa muistavat, minkä möykän vihreiden Ville Niinistö nostatti, kun Juha Sipilä pääministerinä veti Terrafame-pipon päähänsä Talvivaaran-kaivosvierailulla. Näkeekö Marin kohun sukupolvi- tai sukupuoliasiana?

– En lähde vertaamaan itseäni muihin pääministereihin. Jokainen toimii kuten parhaaksi katsoo. Itse pidän hyvin tärkeänä sitä, että meidän pienet yrityksemme menestyvät ja pärjäävät, ja omalta osaltani haluan kiittää niitä suomalaisia yrityksiä ja toimijoita, jotka tekevät erittäin hyviä ja kestäviä tuotteita. He suunnittelevat ja osa myös valmistaa tuotteita kotimaassa.

Marinin Instagram-elämä on herättänyt hänen kesälomastaan lähtien myös muuten hämmästelyä. Hän on laittanut viestiä urheilutopissa leikkipuiston hämähäkkikeinusta ja helsinkiläisessä Löyly-ravintolasta Instagram-tarinoihin ilmestyi video tanssivista jaloista, joissa oli uudet sandaalit.

Esimerkiksi tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Katleena Kortesuo arvioi elokuussa IS:ssä Marinin pyrkivän uudistamaan julkisuuskuvaansa tulevia eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Pääministeri Marin tyrmää tulkinnat harkitusta imagon rakennuksesta.

– Osa on ihmetellyt sitä, että välillä on kuvia myös vapaa-ajaltani, mutta omat sosiaalisen median tilini ovat henkilökohtaisia tilejäni. Olen ihminen aivan kuten muutkin. En aina ole töissä. Välillä olen ulkoilemassa ja juoksemassa, välillä istun kahvilassa tai näen ystäviä. Kyllä tämäkin puoli on esillä sosiaalisen median kanavissa. Eivät ne päivitykset ole mitenkään harkittuja tai osa imagon rakennusta. Ne kuvaavat tavallista elämää, Marin näkee.

Työn ulkopuolisen elämän esittely on liittynyt myös siihen, että raskaan korona-ajan jälkeen Suomi on siirtymässä normaalimpaan elämään. Marin sanoo halunneensa myös kannustaa suomalaisia liikkeelle rokotuskattavuuden edetessä.