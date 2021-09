Sanna Marin ei tyrmää Annika Saarikon ehdotusta työn verotuksen keventämisestä

Pääministeri Sanna Marin oli tietoinen Annika Saarikon veroalehaluista.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo keskustelleensa valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa ansiotuloverotuksen alentamisesta. Saarikko sanoi Keskuskauppakamarin Suuressa Veropäivässä tiistaina aikovansa esittää vuoden 2022 budjettineuvotteluissa ansiotuloveron alentamista.

– Me olemme juuri istuneet budjettiriihessä. Tällaista esitystä ei valtionvarainministeriltä tuohon budjettiriiheen tullut. Tietenkin valtionvarainministeri tekee ensi vuoden riiheen oman esityksensä ja sen pohjalta keskustelemme. Suhtaudun avoimesti. Olen tästä aihepiiristä ministeri Saarikon kanssa aikaisemmin keskustellutkin.

Saarikko alleviivasi hallituksella olevan viimeinen päätöksentekoikkuna budjettiriihessä 2022 ja asian tulisi hänestä silloin olla pöydällä. Marin muistuttaa, että Sdp:lle tärkeitä ovat mahdollisimman tiivis veropohja ja matalat verokannat.

– Me tietenkin haluamme varmistaa, että taloutemme kasvaa tulevaisuudessakin. Ja jos se on mahdollista, verotusta voidaan myös keventää. Sosiaalidemokraateille tärkeää on se, että meillä on mahdollisimman tiivis veropohja eli kaikki verotuksen aukot tukittaisiin, jotta verokannat saadaan mahdollisimman matalalle. Meidän tavoitteemme ei ole mahdollisimman korkea verotus, vaan toimiva ja oikeudenmukainen verojärjestelmä.

Hallituksen vasemmalta laidalta vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo näyttivät Saarikolle välittömästi peukaloa alas päin.