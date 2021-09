IS-selvitys kansanedustajien kakkosasunnoista: Eloranta asuu sukulaisensa yläkerrassa, Suomela maksaa puolisolleen vuokraa

Halpa vuokra ja korotettu kulukorvaus käteen.

Tällainen kuvio on mahdollinen eduskunnassa, käy ilmi IS:n selvityksestä.

Useat maakuntien kansanedustajat maksavat selvityksen perusteella pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta kakkosasunnostaan hyvin matalaa vuokraa, vaikka saavat verotonta kulukorvausta 1809 euroa kuukaudessa. Asumisen osuus kulukorvauksesta on 493 euroa. Kulukorvaus on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten maksamiseen.

Kansanedustajat ovat saaneet painettua alas asumiskulujaan kaveri- ja sukulaissuhteilla.

Yksi heistä on Turusta kotoisin oleva Eeva-Johanna Eloranta (sd), joka on asunut vuoden alusta alkaen Espoossa vuokralla lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren omakotitalon työ- ja makuuhuoneessa.

Eloranta maksaa 12 neliön ”kakkosasunnostaan” vuokraa 25 euroa vuorokaudessa, vähintään 50 euroa kuukaudessa.

– Se on aika edullista asumista kyllä. Se on Raisan ja hänen aviomiehensä koti, ja he ovat siellä läsnä, kun iltaisin sinne tulen. Raisa on sukulainen, isäni serkku, tässä on vähän väliaika meneillään, kun olen eronnut ja on ollut koronaa ja muuta, Eloranta kommentoi IS:lle.

Cacciatore on lähettänyt eduskunnalle selvityksen, jossa hän todistaa, että talon yläkerrassa sijaitseva entinen lastenhuone on tarkoitettu asuinkäyttöön.

Raisa Cacciatore lähetti lyhyen selvityksen eduskunnalle.

Selvityksen mukaan huoneen yhteydessä on WC, ja Elorannalla on oikeus käyttää asunnon keittiötä ja saunatiloja.

Eloranta ei koe tarpeelliseksi täsmentää, kuinka paljon hän on maksanut vuokraa kuukausittain. Koronan takia etätöitä on kertynyt paljon, minkä takia asumistarve on hänen mukaansa vaihdellut.

– On mielestäni epäolennaista, olenko maksanut 50 euroa, 300 euroa tai ehkä enemmän. Summa vaihtelee 50 eurosta eteenpäin. Kun olen eduskunnassa normaalisti, maksan 75 euroa viikossa.

50 euron minimivuokralla Elorannan taloudellinen hyöty on 443 euroa kuussa.

Elorannan mukaan hänen asumiskulunsa ylittivät vuosina 2011–2015 asumisesta maksettavan kulukorvauksen noin 200 eurolla kuussa ja 2015–2020 noin 500 eurolla kuussa.

– Kokonaisuutena asumiskuluni ylittävät varmasti sen, mikä kulukorvauksen osuus on ollut.

Nokialainen Marko Asell (sd) on hyötynyt asumisjärjestelystään vaalikauden aikana jo 10 611 euroa.

Asell on maksanut kesäkuusta 2019 lähtien Vantaalla sijaitsevasta 51 neliön asunnostaan vuokraa 100 euroa kuukaudessa ja saanut asumiseensa kulukorvausta 493 euroa kuussa. Kotiin päin on tullut siis 393 euroa kuussa kahden vuoden ja kolmen kuukauden ajan.

Marko Asell (sd) kertoo, että Vantaan-asunnon neliöt eivät ole yksin hänen käytössään, vaan hän asuu yhdessä huoneessa.

Asell kiistää hakeneensa järjestelyllä taloudellista hyötyä.

– Vuokraisäntäni on tuttavani, joka tarjosi mahdollisuutta yöpyä asunnossaan, eikä hän enempää vuokraa pyytänyt. Vuokra ei ole ainoa asumiskuluni, koska olen käyttänyt yöpymisiin myös hotelleja. Olen yöpynyt Vantaalla viimeksi kesäkuussa. Käyn siis paljon kotoa käsin eduskunnassa.

Asellin mukaan kyse on väliaikaisesta asumisratkaisusta, joka on pysynyt voimassa koronan vuoksi.

– Asunto on Vantaalla hankalan kulkemisen takana. Jos parempi ratkaisu tarjoutuu, saatan siihen tarttua.

Poikkeuksellisen matalaa 250 euron kuukausivuokraa on maksanut kolmaskin demarikansanedustaja, Tarja Filatov. Hämeenlinnalaisen Filatovin mukaan tämä johtuu siitä, että hän asui noin vuoden verran tyttärensä omistamassa asunnossa Helsingissä.

– Se on kaksio, ja käytössäni oli toinen huone. Asun nyt omistusasunnossa.

Rovaniemeläinen Heikki Autto (kok) maksaa Helsingissä sijaitsevasta 20 neliön kakkosasunnostaan vuokraa 400 euroa kuukaudessa. Syynä alhaiselle vuokralle on se, että asunnon omistaa Auton äiti.

Autto oli aikeissa ostaa omistusasunnon, mutta korona muutti suunnitelmia. Autto myöntää, että alhainen vuokra on kannustimena nykyiselle järjestelylle.

Edullisesti asuu myös Iiris Suomela (vihr), joka maksaa puolisolleen vuokraa Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta asunnosta 400 euroa kuussa.

Eduskunta katsoi, ettei vuokranmaksu puolisolle täytä korotetun kulukorvauksen maksuperusteita, ja kehotti Suomelaa lähettämään tositteen maksetusta yhtiövastikkeesta. Suomela toimitti kuitin, ja eduskunnasta katsottiin asian olevan kunnossa.

– Korotusosa maksetaan joka tapauksessa takautuvasti vaalikauden alusta lukien, kun paperit ovat kunnossa, eduskunnasta viestitettiin Suomelalle syyskuussa 2019.

Iiris Suomela (vihr) maksaa kakkosasunnostaan 400 euron vuokraa puolisolleen.

Piritta Rantanen (sd) maksaa tyttärelleen 16 neliön huoneestaan vuokraa 500 euroa kuussa. Myös Merja Kyllönen (vas) on alivuokralaisena ja maksaa Espoossa sijaitsevasta kakkosasunnostaan 500 euroa kuussa.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio ei näe ongelmaa siinä, että useat korotettua kulukorvausta saavat kansanedustajat maksavat asunnostaan matalaa vuokraa.

– Valtaosalla edustajista asumiskulut ylittävät reilusti sen 493 euroa, eivätkä he voi tulla käsi ojossa pyytämään lisäkulukorvausta. Aivan vastaavasti, jos se tämän alittaa, emme siihen puutu. Tämä on vakiosumman väistämätön seuraus, että jotkut harvat maksavat vähemmän, suurin osa enemmän.

Omakotitalon entinen lastenhuone täyttää Rauhion mukaan kakkosasunnon määritelmän.

– Laki antaa huomattavasti liikkumavaraa siihen, onko se omistusasunto, vuokra-asunto, iso asunto, pieni asunto, koko asunto tai osa asunnosta.

Eduskunta maksaa kulukorvaukset könttänä, eikä toteutuneiden kulujen mukaan. Järjestelmä suosii siis niitä, jotka onnistuvat löytämään edullisen asunnon.

Eduskunta ei syynää aktiivisesti edustajien asumisasioita, mutta haluaa joka tapauksessa näyttöä asumiseen liittyvistä kuluista.

Sofia Vikman (kok) maksaa kakkosasunnostaan vain asumiskuluja. Tämä riittää eduskunnalle.

Tamperelainen Sofia Vikman (kok) on ilmoittanut eduskunnalle kakkosasunnokseen aviopuolisonsa Espoossa sijaitsevan asunnon. Vikmanin asuntopapereissa ei ole mainintaa vuokran suuruudesta, mutta liitteistä löytyy Carunalle sähkönsiirrosta maksettuja laskuja.

– Töiden vuoksi välttämätön pääkaupunkiseudun asunto on aviopuolisoni nimissä, mutta asumiskuluja jaamme, Vikman kertoo.

Vikman maksaa kakkosasunnostaan siis vain asumiskuluja, mikä riittää eduskunnalle.

493 euron kulukorvaus asumiseen maksetaan kuukausittain myös niille maakuntien kansanedustajille, jotka ovat ostaneet kakkosasunnon pääkaupunkiseudulta.

Kallein kakkosasunto on selvityksen perusteella valtiovarainministeri Annika Saarikolla (kesk), joka osti puolisonsa kanssa kesällä 2019 Espoosta 157,5 neliön paritalon 555 000 eurolla.

Markku Eestilä (kok) maksoi Helsingissä sijaitsevasta 74,5 neliön asunnostaan 520 000 euroa. Sanni Grahn-Laasonen (kok) hankki jo 2013 Helsingistä 84 neliön asunnon 510 000 eurolla. Grahn-Laasonen omistaa asunnosta puolet. Katri Kulmunin (kesk) asunnossa neliöhinnat olivat vielä korkeampia: Kulmuni ja hänen puolisonsa ostivat pari vuotta sitten Helsingistä 58 neliön asunnon 480 000 eurolla.

Katri Kulmuni (kesk) osti puolisonsa kanssa elokuussa 2019 Helsingin ydinkeskustasta kakkosasunnon 480 000 eurolla.

Hanna Kososen (kesk) 68,5 neliön asunto maksoi 410 000 euroa. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) omistaa puolet 89 neliön asunnosta, joka maksoi 340 000 euroa. Eeva Kalli (kesk) omistaa puolet 186 neliön asunnosta, joka maksoi 325 000 euroa. Ville Tavion (ps) 75,5 neliön asunto maksoi 305 000 euroa.

Osa kansanedustajista on ostanut kakkosasuntonsa takavuosina hyvin huokeaan hintaan. Päivi Räsänen (kd) osti vuonna 2002 kuolinpesältä 18 neliön asunnon Helsingistä vain 55 000 eurolla.

– Asunto oli erittäin huonokuntoinen, ja teimme siihen tosi kalliin remontin, siinä ei ollut edes suihkua. Jos se olisi sijoitusasunto ja vuokralla, niin paremman katteen siitä tuolla sijainnilla saisi, minulla tämä on vain omassa käytössäni, Räsänen kertoo.

Päivi Räsänen (kd) saa korotettua kulukorvausta, vaikka asuu Helsingistä katsottuna alle tunnin välimatkan päässä Riihimäellä. Räsänen käy paljon töissä Riihimäeltä käsin, mutta kertoo hyötyneensä kakkoskodistaan.

Pääkaupunkiseudulla hyvällä paikalla sijaitsevaa asuntoa voi pitää joka tapauksessa sijoituksena. Rauhio ei näe, että järjestelmän kautta tuettaisiin edustajien arvoasumista.

– Kyllä siitä taitaa olla aitoja kuluja sen verran, että se tuskin ikään kuin tulonlisää merkitsee.

Jotkut kansanedustajat toimivat myös vuokranantajina. Saara-Sofia Sirén (kok) vuokraa omistamaansa 24 neliön asuntoa Riitta Mäkiselle (sd) 915 eurolla kuussa.

Veikko Vallinin (ps) vuokranantaja on ryhmänjohtaja Tavio. Vallin maksaa 20 neliön asunnosta vuokraa 750 euroa kuussa.

Kalliisti vuokralla asuu esimerkiksi Hilkka Kemppi (kesk), joka maksaa puolisonsa kanssa 56,5 neliön kaupunkiasunnosta 1 400 euroa kuussa.

Ville Vähämäen (ps) vuokra on 1 300 euroa kuussa, Jussi Wihosen (ps) 1 295 euroa kuussa ja Sofia Virran (vihr) 1 240 euroa kuussa.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) asuu vuokralla Kevan omistamassa asunnossa ja maksaa vuokraa 945 euroa kuussa.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas) kakkosasunnossa on 37,5 neliötä ja vuokra on 825 euroa kuussa.

Petteri Orpo (kok) maksaa yksiöstään maltillista 680 euron vuokraa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) asuu 95 neliön kimppakämpässä Satu Hassin (vihr) ja Jenni Pitkon (vihr) kanssa. Vuokra on Hassin mukaan henkilöä kohti hiukan yli 700 euroa kuussa.

– Idea kimppakämpästä tuli yksinkertaisesti siitä, että tällainen asuminen on mukavampaa kuin erilliset pikkukämpät, joissa kukin kyhjöttäisi illalla yksin, Hassi viestittää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo maksaa 24 neliön kakkosasunnostaan vuokraa 680 euroa kuussa. Huoneiston kunto on tyydyttävä.