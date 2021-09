VTV:n pääjohtajan paikalta irtisanotulla Tytti Yli-Viikarilla on yhä tarkastusvirastossa ylijohtajan virka. Okon mukaan ylijohtajan virka on ”tyhjä”, eikä se istu nykyiseen organisaatioon.

Ison julkisuusmyllyn kohteeksi joutunut Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi keskiviikkona vuosikertomuksensa.

VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko mainitsee esipuheessa, että virasto on ollut ”ennennäkemättömän ulkoisen huomion kohteena, kun sekä viraston taloudenhoito että toiminnan strategiset painopisteet nousivat esiin ensin mediassa ja sitten myös eduskunnassa”.

– Olemme aloittaneet itsearvioinnin johtamisjärjestelmästämme, organisointimallistamme ja prosesseistamme sekä arvioineet kulujemme, taloudenhoidon ohjeidemme ja toimintamme linjausten tarkoituksenmukaisuuden, Okko kirjoittaa.

Okon mukaan tarkastusviraston tulee olla entistä vahvemmin esimerkillinen avoimuuden ja luottamuksen edistäjä myös siksi, että VTV:n tarkastusten perusteella taloudenhoidon laillisuudesta on lipsuttu valtionhallinnossa yhä enemmän.

VTV antoi viime vuonna 14 laillisuushuomautusta. Yleisin syy oli se, että vakinaisten virkamiesten palkkoja oli maksettu talousarvion vastaisesti muista kuin toimintamenomäärärahoista.

– On tarkoitettu määräraha johonkin tarkoitukseen ja sitten tarkoitusta on venytetty, jolloin se ei ole asianmukaista, Okko kommentoi IS:lle.

Okko kertoo, että VTV on tekemässä muutoksia viraston käytäntöihin ja etuihin.

– Emme puutu eduskunnan virkaehtosopimukseen liittyviin etuihin, mutta meillä on ollut muita yksittäisiä etuja, muun muassa sellaisia, jotka ovat koskeneet käytännössä vain pääjohtajaa, kuten lastenhoitoetu. Nämä eivät ole taloudelliselta vaikutukseltaan kauhean isoja, mutta niiden symbolinen merkitys on isompi.

VTV:n pääjohtajan paikalta kesäkuun lopussa irtisanottu Tytti Yli-Viikari käytti lastenhoitopalvelua vuosina 2016–2019 VTV:n IS:lle toimittamien tietojen mukaan noin 9000 eurolla. Tarkastusvirasto päätti sairaan lapsen hoitoedun käyttöönotosta vuonna 2013. Hoitoetu on räätälöity viraston avainhenkilöille.

– Tällaista etua ei ole laajemmin olemassa valtionhallinnossa eikä eduskunnassakaan, emme näe tarkoituksenmukaiseksi, että tällaista etua tarjotaan, tällaiset tilanteet pystytään hoitamaan muutakin kautta kuin että siihen tarjotaan erityinen palvelu. Etua eivät ole muut kuin pääjohtaja käyttäneetkään, Okko sanoo.

VTV poistaa myös henkilöstön merkkipäivälounaat. Lahjakäytäntö säilyy entisellään, maksimissaan 150 euron arvoiset lahjat sallitaan.

IS on kertonut aiemmin VTV:n edustuskuluista, kuten kansainvälisen tilintarkastusseminaarin yhteydessä järjestetyistä illallisista. Nyt edustamiseen liittyvä ohjeistus on muuttumassa.

– Meillä pitää olla aina valmius näyttää, että toteutamme itse sitä, mitä me edellytämme (tarkastusten kohteilta), valitettavasti näin ei ole kaikilta osin ole ollut, Okko sanoo.

VTV:n matkustusohje menee sekin uusiksi. Virastossa aiotaan vähentää matkustelua ja supistaa kansainvälistä toimintaa.

Konsulttipalveluja aiotaan käyttää aiempaa harkitummin. VTV käytti 2018–2020 asiantuntija- ja toimistopalveluihin, hallinnollisiin palveluihin sekä koulutus- ja kulttuuripalveluihin yli 3,1 miljoonaa euroa. Rahaa on mennyt myös pääjohtajan henkilökohtaisiin valmennuksiin.

– Coaching-hankintoja tarkastellaan erityisellä harkinnalla. Itse niitä en käytä.

Ex-pääjohtaja Yli-Viikarin asema VTV:ssä on osin epäselvä. Yli-Viikarilla on yhä virastossa ylijohtajan virka, mutta Okon mukaan siihen ei ole ”linkattu tehtäviä”.

– Se ei ole nykyiseen organisaatioon istuva virka, mutta virka on olemassa ja hänellä on oikeus siihen palata, mutta tehtävät ovat ihan toinen asia, ne katsotaan viraston lähtökohdista. Jos hän virkaan palaisi, tehtävien määrittely tulisi ensimmäisenä asialistalle. Se voi olla myös minun asiani pääjohtajan sijaisena, jos pääjohtajan valinta venyy.

Tytti Yli-Viikari irtisanottiin kesäkuussa VTV:n pääjohtajan paikalta. Eduskunnan kansliatoimikunta katsoi, että luottamus Yli-Viikarin edellytyksiin ja kykyyn toimia VTV:n pääjohtajana on kokonaisuutena arvioiden hänen toimintansa johdosta romahtanut. Yli-Viikarille etsitään parhaillaan seuraajaa.

IS ei tavoittanut Yli-Viikaria kommentoimaan asiaa. Yli-Viikari kertoi aiemmin Lännen Medialle olevansa kiinnostunut palaamaan VTV:n johtoon. Yli-Viikarin irtisanomisaika päättyy vuoden vaihteessa.

– Se on hieno työpaikka. Uusi pääjohtaja tuo varmasti mukanaan uuden johtamisvision, josta on mielenkiintoista keskustella hänen kanssaan, Yli-Viikari lausui Lännen Medialle.