HS: Opetusministeriö selvittää pakollisen ruotsin palauttamista yo-kirjoituksiin

Ylioppilaskirjoituksissa ruotsin kirjoittaminen on ollut vapaaehtoista vuodesta 2015.

Opetusministeriö aloittaa ensi keväänä selvityksen toisen kotimaisen kielen asemasta ylioppilastutkinnossa. Asiasta uutisoi tiistaina Helsingin Sanomat.

Opetusministeri Li Anderssonin esikunnasta kerrottiin lehdelle, että selvityksessä on tärkeää huomioida juuri ylioppilastutkintoon ja lukiokoulutukseen tehdyt uudistukset.

– Siksi on syytä selvittää huolellisesti, mitä hallitusohjelmaan sisällytetty tavoite käytännössä tarkoittaisi lukiokoulutukselle ja minkälaisessa aikataulussa muutoksia ylipäätään olisi mahdollista tehdä.

Kesällä 2019 hallitusohjelmaan päätyi kirjaus, jonka mukaan ”Hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksessa”.

Kirjaus tuli monelle yllätyksenä.

Suomen Lukiolaisten liitto (SLL) kertoi olevansa kirjauksen vuoksi pöyristynyt. SLL kertoi olevansa erityisen huolissaan, miten ruotsin palauttaminen pakolliseksi vaikuttaa lukiolaisten jaksamiseen.

– Oltaisiin toivottu, että hallitus olisi laittanut nuorten hyvinvoinnin etusijalle jokaisessa kohdassa ja koulutuspoliittisia linjoja mietittäessä, sanoi SLL:n puheenjohtaja Roosa Pajunen kesällä 2019.

Toisen kotimaisen kielen opiskelu on pakollista, mutta ylioppilaskirjoituksissa se on ollut vapaaehtoinen vuodesta 2005 lähtien. Tällä hetkellä ylioppilaskirjoituksissa ainut pakollinen kirjoitettava aine on äidinkieli ja kirjallisuus. Loput kirjoitettavat aineet kokelas saa valita vapaasti.

– Yksi pakollinen aine lisää on tosi raju paukku ihan yleisesti lukiolaisille, jotka pohtivat tulevaisuuttaan. Kun todistuksella on tulevaisuudessa vielä isompi merkitys siinä, että voi päästä sisään korkeakouluun, on tosi tärkeää, että pääsee itse päättämään, mitä aineita omasta todistuksesta löytyy, Pajunen sanoi.