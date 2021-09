Aluevaaleissa on kaksi isoa haastetta, jotka herättävät huolta puolueissa – ”Joulu­lomat on jouduttu perumaan”

”Jos ihmiset eivät lopulta tiedä mistä äänestävät, niin äänestysprosentti tulee olemaan alhainen”, sanoo vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen. Oma haasteensa on myös vaalien aikataulu.

Puoluesihteerit ovat vakuuttuneita siitä, että sote-palvelut kiinnostavat äänestäjiä.

– Kuntavaalien taustatutkimusten perusteella 90 prosenttia suomalaisista vastasi ykkösaiheeksi terveydenhuollon, kun heiltä kysyttiin, minkä asioiden perusteella he lähtevät äänestämään kuntavaaleissa, Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoo.

– Sinänsä äänestäjien mielenkiinnon herättämisen pitäisi olla aika helppo juttu. Kaikki tutkimukset osoittavat, että sote-palvelut ovat niitä, joita suomalaiset kaikkein eniten arvostavat ja mistä he myös kantavat kaikkein eniten huolta, toteaa myös keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Se ei kuitenkaan vielä riitä. Ihmisten tulisi myös tietää, mistä aluevaaleissa on tarkalleen ottaen kyse.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalainen toteaa, että Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaiseman tutkimuksen mukaan äänestyskiinnostus oli kyllä yllättävän suurta, mutta 65 prosenttia vastaajista ei tiedä, mistä he aluevaaleissa tarkalleen ottaen äänestävät.

– Minun arvioni on se, että jos ihmiset eivät lopulta tiedä mistä äänestävät, niin äänestysprosentti tulee olemaan alhainen, Koikkalainen uskoo.

Moni muukin puoluesihteeri jakaa saman näkemyksen.

– Jos äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi, niin herättää kysymyksen, että edustaako tämä ihmisten näkemyksiä. Siinä on aidosti iso homma, Sdp:n puoluesihteeri Rönnholm sanoo.

– Mikäli äänestysaktiivisuus on sama kuin seurakuntavaaleissa, niin täytyy esittää sellainen perustavanlaatuinen kysymys, että onko valtuustolla legitimiteettiä, pohtii myös perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen.

Siispä kertauksen vuoksi.

Aluevaaleissa valitaan jäsenet hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäviin aluevaltuustoihin.

Nämä aluevaltuustot päättävät hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen.

Poikkeuksena on Helsinki, joka ei äänestä aluevaaleissa 2022, koska kaupunki ei kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan vähintään 59 ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua.

Oma haasteensa on myös vaalien aikataulu, jota puoluesihteerit kuvailevat haasteelliseksi.

Aluevaalien ehdokasasettelu päättyy 14. joulukuuta ja listat vahvistetaan 23. joulukuuta.

Joulusta ei ole enää pitkä aika vaaleihin, jotka järjestetään 23. tammikuuta 2022. Ennakkoäänestys alkaa jo 12. tammikuuta.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko myöntää, että joululomat on jouduttu monelta pitkälti perumaan.

– Mutta se on se mikä on. Kyllä me sen kanssa elämme ja parhaamme teemme sen puitteissa. Monin paikoin joululomat on jouduttu pyhäpäiviä lukuun ottamatta tänä vuonna perumaan. Järjestötoimijoilla ei lomaa juurikaan ole, Kokko sanoo.

– Missä painotaloissa saadaan numerot laitettua, kun tilanne on tämä. Siinä menee joululoma ja painajat joutuvat tekemään kinkku suussa ylimääräistä, perussuomalaisten puoluesihteeri Luukkanen toteaa.

Aluevaaleissa ehdolle on asettumassa ainakin pitkä lista kansanedustajia. Tarkemmat ehdokaslistat varmistuvat kuitenkin vasta lähempänä joulukuuta.

Puoluesihteerit vahvistavat, että moni harkitsee ehdolle asettumistaan juuri siitä näkökulmasta, riittääkö aika. Etenkin, mikäli ehdokas toimii jo kunnallisella tasolla ja eduskunnassa.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista ehdokkuutensa aluevaaleissa ovat vahvistaneet tähän mennessä vasta perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kristillisten puheenjohtaja Sari Essayah.

Omaa ehdokkuuttaan pohtivat edelleen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sekä rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Vain Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on kertonut, ettei aio asettua aluevaaleissa ehdolle.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on vaalien aikaan äitiysvapaalla ja Liike nytin puheenjohtaja Hjallis Harkimo jättää vaalit väliin asuinpaikkansa Helsingin jäädessä vaalien ulkopuolelle.

Purra kertoo yrittäneensä herätellä kuntavaalien jälkeen keskustelua siitä, että kaikki puolueet voisivat tehdä keskenään sopimuksen, että ministerit ja kansanedustajat eivät lähde aluevaaleissa ehdolle.

– Kuten arvelinkin, tällaista sopimusta ei tehdä. Ja niin kauan, kun meillä ei ole lainsäädäntöä, joka kieltäisi osallistumasta vaaleihin, niin monissa puolueissa ajatellaan, että henkilöiden, jotka ääniä saavat, on hyvä olla ehdolla.

– Itselläni ei luonnollisesti ole sen enempää aikaa kuin kenelläkään muullakaan, Purra sanoo.

Essayah kertoo, ettei hänellä ole ollut tähänkään asti ajankäytöllisiä ongelmia tehtävien hoitoon liittyen. Essayah istuu kansanedustajan toimen lisäksi valtuutettuna Lapinlahden kunnassa.

– Viime kaudella minulla taisi olla yksi tai kaksi poissaoloa neljän vuoden aikana. En usko, että tämä olisi mahdoton rasti, jos kansalaiset mandaatin antavat.

– Kaikilla kuntien valtuutetuilla painaa varmasti huoli lähipalveluista ja siitä, miten ne tullaan järjestämään.